Marlaska niega inseguridad en el País Vasco y Fanjul (PP) replica: "Como mujer tengo miedo de volver sola a casa"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este miércoles en el Congreso que la inseguridad sea una preocupación de la sociedad del País Vasco, ni un elemento de debate en la campaña de las próximas elecciones autonómicas, después de que el PP le haya recriminado el aumento de la criminalidad y concretamente de las agresiones sexuales. "No todo el mundo tiene la suerte de pasearse con doce escoltas, yo soy mujer y tengo miedo de volver sola a casa", ha asegurado en la sesión de control la diputada del PP Beatriz Fanjul, relacionado la criminalidad "récord" en 2023 con las medidas para hacer frente a la okupación y a la ley del sólo sí es sí. En concreto, ha dicho que San Sebastián es la segunda ciudad de España en la que más ha aumentado la criminalidad y Vitoria es la quinta. El ministro le ha contestado afeándole que lance "bulos" y copie el discurso de Vox. "La seguridad no es ninguna preocupación, ni en España ni en Euskadi. No más del 2% de la gente está preocupada por la seguridad ciudadana", ha contestado Marlaska, remitiéndose al último debate de los candidatos para las elecciones vascas donde, ha dicho, "no se habló de seguridad". "A la gente se le roba el bolso, hay tirones, hay agresiones sexuales, hay delitos, hay acosos, hay robos; pero para ustedes es una mera percepción. Lo cierto es que es una de las principales preocupaciones de los vascos", ha señalado Fanjul en su turno, repitiendo que como "mujer joven tiene miedo de volver a casa", como sus amigas, "ya sea a la una o a las doce de la mañana", de ahí que tengan que volver en taxi. AUTOGOBIERNO ESPECIAL Marlaska se ha mostrado "sorprendido" de que Fanjul, "nacida en Euskadi", no conociera que la Ertzaintza es una policía integral en una región donde el "autogobierno es algo especial". En este punto, ha reconocido la "profesionalidad" de la policía autonómica para luchar contra algo "tan complejo" con la criminalidad en coordinación con Policía Nacional y la Guardia Civil. El ministro ha ironizado con el discurso de Fanjul para decirle que "sólo le ha faltado decir que el autor del robo del bolso y la agresión sexual era un migrante", según él por su "cercanía" a Vox. "Si hay más denuncias por agresión sexual es porque hay políticas de sensibilización y hay cada vez más tolerancia cero", ha enfatizado, en línea con los informes del Ministerio del Interior.