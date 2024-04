Izquierda Española ficha a Soraya Rodríguez y otros ex miembros del PSOE e IU para sus listas a las europeas

El secretario general de Izquierda Española, Guillermo del Valle, ha presentado este miércoles los diez primeros nombres que le acompañarán a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Entre estos puestos, se encuentran la ex portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Soraya Rodríguez, la ex eurodiputada socialista María Muñiz de Urquiza y el ex portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Parla, Juan Ramón Duarte. De esta forma, la lista que lidera del Valle, contaría con Rodríguez de 'número dos', Juan Ramón Duarte como 'número seis' y con María Muñiz de Urquiza como 'número siete', según ha anunciado el secretario general del partido en una rueda de prensa. El resto de los integrantes están compuestos por miembros de la gestora del partido como Laura Rodríguez Montecino, tercera en las listas; Javier Maurín, 'número cuatro'; y Marc Luque, en décimo lugar; y por catedráticos como Ricardo García Manrique, en quinta posición; y Carlos Conde Solares, 'número ocho' en las listas. Además, en el noveno lugar, se presenta la activista feminista Paula Fraga. Así, el partido pretende, según del Valle, tener una "vocación de mayorías para ocupar un espacio político amplio y de izquierdas" siendo un "actor político determinante" que entre "con toda la fuerza posible en el Parlamento Europeo" para "defender la izquierda que recoge los principios que ya no respeta el PSOE". Asimismo, el secretario general ha explicado que Izquierda Española atiende a un "problema estructural" de la izquierda "oficial" en España y ha cargado contra la deriva actual de un PSOE "irreconocible" que se ha convertido en una "plataforma personal" de Sánchez, al tiempo que ha criticado la falta de credibilidad del Ejecutivo porque "no es creíble alertar contra la extrema derecha en el Parlamento Europeo cuando en España se gobierna con los socios del Señor Salvini", en referencia al partido de "extrema derecha" Junts. "Nosotros venimos para ser un actor político determinante e importante en la política española y queremos concurrir a partir de las elecciones europeas pues a las diferentes convocatorias electorales que haya en España porque hay una necesidad estructural", ha apostillado del Valle. Además, el candidato a las elecciones europeas ha fijado posturas de su partido como el apoyo a la solución de los dos Estados para la guerra de Gaza y en contra de los "crímenes" de Hamás e Israel en esta misma guerra o en contra de todo tipo de nacionalismos e independentismos.