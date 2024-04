Fernández (PPC) entiende la postura de Azcón sobre agua pero debe ofrecer a los catalanes "una solución" ante la sequía

El presidente del PP catalán y candidato de la formación a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha asegurado este martes que "entiende" la postura del Gobierno de Aragón en materia de agua, pero ha subrayado que él debe ofrecer a los catalanes "una solución" ante el problema de la sequía que padece Cataluña. Así se ha pronunciado en un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI, ante el cruce de declaraciones entre el PP catalán y el Gobierno aragonés sobre el agua. Así, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado la propuesta de trasvase del Ebro planteada por Fernández asegurando que en su región "no sobra ni una gota de agua". "Estoy en comunicación constante con el presidente Azcón, que además es un gran amigo mío. Y yo entiendo perfectamente su postura. Y a mí ahora lo que me toca es ofrecerle a los catalanes una solución a un problema muy concreto", ha afirmado, para añadir que él es político para ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos. Al ser preguntado si ha hablado sobre el problema de agua con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante las diferentes posiciones en esta materia dentro del partido, Fernández ha asegurado que en España "hay agua para todos si se gestiona con inteligencia, generosidad y sin prejuicios ideológicos o territoriales". "Y quien diga lo contrario se equivoca radicalmente y perjudica a España", ha añadido. Además, y aludiendo al Ejecutivo de Pere Aragonès, ha recalcado que un Gobierno autonómico que sea "incapaz de garantizar el suministro de agua para su ciudadanía, su industria, su agricultura y el turismo en pleno siglo XXI es un Gobierno fallido" y "que remonta a otras etapas de la historia". Fernández ha apuntado a medio plazo a un "gran pacto nacional de agua" con consenso que permita que "haya agua para todos en cualquier lugar de la población nacional" pero ha subayado que ahora hay "una situación de urgencia terrible en Cataluña" que afecta a cuatro millones de catalanes. PROPUESTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CATALUÑA En este punto, ha indicado que la solución puntual que marca la Generalitat es el transporte de agua por barco desde Valencia. "Es una solución para este verano pero tampoco es digna de una sociedad avanzada", ha manifestado, para añadir que las desaladoras son "necesarias", así como las políticas de "regeneración de agua" pero "insuficientes". Fernández ha indicado que él se ha hecho eco de "la opinión de todos los colegios de ingenieros de Cataluña" y no ha mirado "al viento a ver por donde soplaba". En ese contexto, ha asegurado que "la solución a corto plazo" más "sostenible y viable" es tener "una interconexión de redes construida en ocho meses que permita extracciones puntuales". Según ha dicho, se trata de excedentes y esto debe ir acompañando de obras e infraestructuras en el Delta del Ebro para "evitar su regresión". "Por cierto, todos estos supuestos ecologistas de Salón que gobiernan ahora, no solamente no garantizan el agua, sino que el Delta también está en franca regresión", ha apostillado. Finalmente, ha recordado que en 1987 cuando él tenía 11 años en Tarragona el agua del grifo salía salada porque se había producido un proceso de salinización de los pozos autóctonos de la ciudad hasta que no se hizo un mini trasvase gestionado por el Consorcio de Aguas de Tarragona con un pacto por los regantes del Ebro. "Estas cosas hay que pactarlas, todos los recursos valen dinero, todo el mundo tiene sus reivindicaciones justas. Se produjo un pacto, y hoy lo que pasa en Tarragona es que el suministro de agua está garantizado", ha manifestado, para destacar que en aquellos años no había "responsables frívolos gobernando como los que hay ahora".