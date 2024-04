El Gobierno aprobará este mes medidas de restitución a víctimas de la Guerra Civil y del periodo 1978-1983

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 23 de abril la constitución de varias comisiones en defensa del pueblo gitano, para el reconocimiento de víctimas durante la Guerra Civil y también durante el periodo 1978-1983, ya durante la democracia y para continuar con las exhumaciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Torres ha señalado que han aprobado un informe en el que también se incluyen otras medidas que desarrollan la Ley de Memoria como la resignificación del Valle de los Caídos, ahora denominado Cuelgamuros, la creación de un centro de interpretación y otras actuaciones relativas a la "defensa de la democracia". Sin embargo, estas iniciativas no verán la luz todavía. Cabe recordar que durante la tramitación de la Ley de Memoria, el Gobierno pactó con Bildu que la norma reconozca las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, para puede incluir a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución. Por tanto podría incluso afectar a los GAL en el primer año del Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982. El ministro ha señalado que hasta el momento se han llevado a cabo 4.500 exhumaciones en todo el país, existe una conferencia sectorial y un acuerdo con las comunidades autónomas al respecto y por tanto quieren continuar con esta tarea. Además, ha reiterado que en las exhumaciones no se distinguen a las víctimas por bandos pero señala que la mayor parte de los ganadores de la guerra fueron exhumadas durante la dictadura, pero no ocurrió lo mismo con los vencidos que defendían a la República "y el orden democrático".