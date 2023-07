Irène Jacob: "Trato que mi vida de actriz sea algo emocionante"

Palma, 29 jul (EFE).- La veterana actriz franco-suiza Irène Jacob ha participado este sábado en Palma en el Atlàntida Mallorca Film Fest, donde ha mantenido una charla con aficionados en el cine Rívoli y les ha asegurado: "Trato que mi vida de actriz sea algo emocionante".

Jacob pasará a la historia del cine por sus papeles en "Tres colores: Rojo" y en la "Doble vida de Verónica" del muy reconocido director polaco ya fallecido Krzysztof Kiéslowski y recogerá este domingo el Premio Master of Cinema de este festival promovido por Filmin que celebra su décimo tercera edición.

En un encuentro con periodistas, la actriz de 57 años ha recomendado a quien no conoce su carrera que visionen "Rojo", que aborda la relación entre una joven modelo y un juez jubilado que se dedica a escuchar conversaciones telefónicas de sus vecinos, y la "Doble vida de Verónica", en la que interpreta a dos mujeres, una polaca y otra francesa, y que le supuso con 25 años el premio a la mejor actriz en Cannes.

El director polaco, ha afirmado Jacob, era una persona con "muchísimo talento" y estos dos trabajos forman parte de su "ADN". También propone "Othello de Oliver Parker (1995) por ser de Shakespeare y su primera interpretación en inglés.

De no ser actriz, habría trabajado en algo relacionado con el cine: "me gusta mi vida como actriz, como actriz puedes hacer todos los papeles de la vida", ha explicado en una conversación muy distendida con la prensa.

Jacob ha trabajado con tres legendarios realizadores europeos: el polaco Kiesloski, el francés Malle y el italiano Michelangelo Antonioni y siempre ha tratado de dar lo mejor con la intención de contribuir a la "magia" del cine.

En este contexto ha citado un poema de Charles Bukowski sobre la necesidad de aprovechar la vida tal y como es porque solo hay una: "Unas veces lo he conseguido y otras no", ha reconocido abiertamente la actriz, que también ha tenido una rica trayectoria sobre las tablas del teatro.

Sea cine o teatro, siempre ha tratado de hacer de su vida profesional "algo emocionante", ha insistido Jacob, que ha defendido la libertad en el cine y ha apoyado la huelga de guionistas y actores en Estados Unidos.

"Tenemos que asegurarnos de mantener la libertad y la creatividad en las grandes producciones", pero sobre todo "en las pequeñas y que no todo quede en manos de la gran industria", ha sostenido.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha revelado, siempre ha sido muy importante el consejo de personas cercanas para "no perder el control de la vida" y ver los proyectos profesionales como lo que son, un "trabajo", y no "sentir que esa vida no es tuya".

De cara a la preparación de sus papeles, para ella es vital analizar al personaje y, por ejemplo, estudiar cómo es una vida con problemas emocionales, adicciones o con fragilidad emocional. Aunque "lo más importante" es hablar con el director y aclarar en qué parte de la película se mostrarán esas emociones y cómo.

"Muchas veces te identificas con el personaje, e incluso en la vida real empiezas a tener esos mismos sentimientos; muchas veces te siente igual de incompetente que tu personaje", ha explicado.

Durante el encuentro con los periodistas se ha referido también al rodaje en 2006 en el Ampurdán, en España, de "La educación de las hadas" de José Luis Cuerda, al que admira. "En el cine español hay mucho espacio para los sueños", ha añadido.

En esta película hace pareja con el argentino Darín, un actor "grandioso", y también participa la cantante Bebe, una "artista extraordinaria" a la que suele escuchar.

Finalmente, Jacob ha destacado el hecho de que cada día haya más directoras y que el mundo del cine ya no sea solo un espacio de hombres. "Esto supone la apertura del cine a nuevas historias", ha asegurado.

Está previsto que la reina Letizia asista este domingo a la gala de clausura del Atlántida Mallorca Film Festival en el edificio de La Misericordia de Palma, una cita a la que ha acudido en los últimos tres años. EFE

