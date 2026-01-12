“No sabía nada de la captura de Maduro. ¿Ahora me puedo fumar un cigarro?”: las primeras palabras del preso político italiano liberado por Venezuela 423 días después

Alberto Trentini (a la derecha, hablando por teléfono) y Mario Burlò (izquierda) en la residencia del embajador en Caracas Giovanni Umberto De Vito (foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia)

Esta mañana se han vivido momentos de felicidad a miles de kilómetros de Venezuela, cuando la familia del italiano Alberto Trentini, 423 días después, ha recibido su llamada y se ha enterado de que él y una veintena más de presos políticos que permanecían en las cárceles de Venezuela han sido liberados.

Trentini, muy emocionado, ha querido llamar corriendo a su madre y después a su novia desde una habitación con un poco más de privacidad, cuenta hoy Il Corriere della Sera.

A su llegada en la noche profunda a la embajada italiana de Caracas, Trentini, sorprendido, ha afirmado que no sabía nada de los últimos acontecimientos que se habían producido en el país y de la vuelta de tuerca que ha permitido su liberación: “Ha sido todo tan imprevisto, tan inesperado. No sabíamos nada de la captura de Maduro”.

“Estoy feliz y se lo agradezco a Italia”, ha añadido antes de preguntar: “¿Ahora me puedo fumar un cigarro?”.

Además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento desde Foro Penal están confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada, ha adelantado el Director Vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

Alejandro González, español-venezolano

Entre los presos políticos liberados también se encuentra otro italiano y el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González, expareja de la abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, también con doble nacionalidad española y venezolana. González fue detenido el 9 de febrero de 2024 cuando trabajaba como gerente para la empresa petrolera Chevron en Venezuela acusado de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir.

Ambos ciudadanos italianos ya se encuentran en la Embajada de Italia en Caracas y aguardan su regreso a casa. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aseguró que “el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma”.

Logro de la diplomacia italiana

La intervención de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez resultó clave para que la excarcelación se materializara, según explicaron fuentes diplomáticas a medios italianos. “La liberación de Alberto Trentini y Mario Burlò por parte de las autoridades venezolanas fue un gran logro de la diplomacia y también un éxito para el gobierno italiano”, subrayó Tajani, quien además destacó la importancia de “comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela”.

La familia de Trentini celebró la noticia tras más de un año de angustia. “¡Alberto por fin está libre! ¡Esta es la noticia que llevamos 423 días esperando! Agradecemos a todos los que hicieron posible su liberación, incluso trabajando de forma invisible”, expresaron en un comunicado conjunto con la abogada Alessandra Ballerini.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se sumó a los mensajes de gratitud. “Acojo con alegría y satisfacción la liberación de nuestros compatriotas Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes se encuentran a salvo en la Embajada de Italia en Caracas”, afirmó Meloni, quien remarcó su agradecimiento a las autoridades venezolanas “por la constructiva cooperación demostrada en los últimos días”.

Según medios italianos, la excarcelación se logró tras una serie de gestiones diplomáticas y de inteligencia, en las que también participó Estados Unidos. La mediación se desarrolló luego de que Washington y otros gobiernos occidentales pidieran a Delcy Rodríguez la liberación de presos políticos como gesto de distanciamiento respecto al gobierno anterior.

Trentini, cooperante de 46 años, fue arrestado el 15 de noviembre de 2024 mientras trabajaba para la ONG Humanity & Inclusion en el estado de Apure. “Fue interceptado durante un control de carretera y, tras escanear su pasaporte, inmediatamente detenido y trasladado a Caracas, donde permaneció recluido en la cárcel El Rodeo 1”, informaron los allegados, que subrayaron que nunca se presentaron cargos formales en su contra.

Por su parte, Burlò, empresario de 52 años, había viajado a Venezuela en 2024 para investigar oportunidades de negocio y fue arrestado poco después de ingresar al país por tierra desde Colombia. Su familia perdió contacto con él el 9 de noviembre de 2024 y no recibió información oficial sobre los motivos de su detención.

Tajani expresó que este episodio “creará una nueva relación entre Italia y Venezuela”, remarcando el valor del diálogo y la cooperación para resolver situaciones de este tipo.