España

Revisar el móvil de tu pareja es una infracción muy grave y puedes ir a la cárcel”: un abogado explica los motivos

Condenas de uno a cuatro años por acceder al móvil de tu pareja sin su permiso

Pareja con móvil (Freepik)
Pareja con móvil (Freepik)

Un vídeo publicado en redes ha vuelto a poner el foco en una práctica más común de lo que muchos reconocen: revisar el móvil de tu pareja. El clip publicado por @equipojuridicoeom lo aborda en una conversación directa y didáctica. El experto afirma que no solo se trata de una gran falta de confianza, sino que también puede constituir un delito grave con consecuencias legales.

“Si reviso el móvil de mi pareja, ¿puedo ir a la cárcel?”, plantean los expertos en el vídeo. La respuesta es clara y contundente. Según explica el jurista, acceder al teléfono de otra persona vulnera sus derechos, independientemente de la relación personal que mantengas.

El móvil es considerado legalmente un espacio de privacidad. “Acceder al móvil de tu pareja sin su permiso puede ser un delito”, explica, destacando que no hace falta alterar sistemas complejos para que exista dicha infracción. Solo basta con desbloquear el dispositivo sin consentimiento para incurrir en una conducta ilegal.

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una persona consultando su teléfono móvil. (EFE/Andreu Dalmau)

El móvil como espacio protegido

Entre las acciones que pueden considerarse como delito se incluyen leer conversaciones privadas como WhatsApp u otros chats, revisar correos electrónicos, capturas y grabaciones de pantalla, reenviar mensajes o mandar fotografías del dispositivo a terceras personas.

El abogado insiste en que la gravedad puede aumentar si la información obtenida se comparte. “¿Y qué me puede caer por hacer eso? Te puede caer la mundial, entre uno y cuatro años de cárcel“, afirma. Los delitos contra la intimidad se encuentran regulados en los artículos 197 a 201 del Código Penal. Se castiga a aquel que se apodere de papeles, fotografías, mensajes de correo electrónico u otros documentos para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento.

Este tipo de infracción se puede llegar a equipar con instalar cámaras ocultas para grabar a otra persona en su ámbito privado, ya que ambas prácticas suponen una vulneración grave de la privacidad.

Penas de prisión

Según explica el especialista, las consecuencias legales son severas. Aunque muchos piensan que las sanciones realmente no se aplican en la práctica, el experto desmiente esa percepción. De hecho, destaca que recientemente se ha dictado una condena a uno de sus clientes por el hecho de leer los mensajes de WhatsApp de su pareja sin autorización.

Estas sentencias refuerzan la idea de que la justicia, actualmente, considera el teléfono móvil como una extensión más de la vida privada de una persona. Estos problemas siempre de nacen de la inseguridad y de la falta de confianza. Por eso ante la duda o la sospecha, la recomendación del experto es bastante clara: hablar. “Si revisas el móvil, puede salir muchísimo más caro”, advierte.

Google, Infobae, Unicef y Clubes Ted se unieron para concientizar acerca de los riesgos online, cómo detectarlos y prevenirlos.

Si sospechas que tu teléfono está siendo revisado, lo más importante es reunir pruebas que respalden la denuncia. Una vez recopiladas las evidencias, se puede presentar una denuncia ante las autoridades o el Juzgado de Instrucción correspondiente.

El mensaje final del vídeo es claro. Busca concienciar sobre los límites legales en las relaciones personales. El equipo de profesionales que protagoniza el vídeo acumula miles de visualizaciones y mensajes, han creado un espacio seguro para difundir información jurídica muy valiosa.

Temas Relacionados

DerechoParejaTeléfono móvilTiktokVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

