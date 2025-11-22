España

Iberia cancela temporalmente sus vuelos comerciales a Venezuela después de la advertencia de Estados Unidos a las aerolíneas

La compañía irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones

Imagen de archivo del avión
Imagen de archivo del avión A330-200 de Iberia. (IBERIA)

La tensión militar entre Venezuela y Estados Unidos han provocado que Iberia haya cancelado sus operaciones en el país. Así lo han adelantado EFE y Economía Digital este sábado, donde por ahora se han cancelado los vuelos comerciales y se irá evaluando la situación en Venezuela para decidir cuándo retoma sus operaciones. El primer vuelo está previsto para este lunes.

La noticia llega después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera de una situación “potencialmente peligrosa” para la aviación civil, “debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", que, como recoge EFE, se debe al despliegue militar de Estados Unidos en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “Se recomienda a los operadores exigir precaución al operar en la región del vuelo de Maiquetía en todas las altitudes”, han comunicado.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

Noticia en ampliación

*Con información de EFE

