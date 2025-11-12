España

Una nueva detenida en España vinculada al ‘Tren de Aragua’ de Venezuela: se escapó de un operativo en Chile que terminó con 52 arrestados

Se une a los 13 arrestados la pasada semana en distintas provincias españolas que pertenecían a una supuesta célula de la banda

Guardar
Detención de una fugitiva del 'Tren de Aragua' en España

La Policía Nacional ha arrestado en la localidad de Molina de Segura, en la región de Murcia, a una mujer reclamada por las autoridades de Chile por su presunta pertenencia al grupo criminal venezolano ‘Tren de Aragua’. Este caso sigue al registrado hace una semana, cuando fueron detenidas 13 personas en diversas provincias españolas, todas señaladas por integrar una supuesta célula vinculada a la misma organización.

El operativo, que finalizó el pasado viernes, forma parte de una investigación iniciada en julio tras el requerimiento lanzado por la policía chilena al detectar la posible presencia de la fugitiva en España. Según fuentes policiales, la detención se produjo en el momento en que la mujer abandonaba un inmueble que había sido objeto de vigilancia y control durante varios días, en el marco de una estrecha colaboración internacional.

Desarticulan célula del Tren de Aragua en Chile

Fugitiva del ‘Tren de Aragua’ detenida en España

La prófuga estaba reclamada tras huir de un operativo de la Policía de Investigaciones chilena (PDI) en el que fueron capturados 52 miembros relacionados con ‘Tren de Aragua’. Según la notificación emitida por las autoridades sudamericanas y recogida por la Policía Nacional, la detenida desempeñaba un papel relevante dentro de la estructura financiera de la organización.

Su función consistía en facilitar y gestionar cuentas bancarias para mover el dinero procedente de estafas y extorsiones, que posteriormente era transferido a empresas ficticias asociadas al grupo criminal. La cantidad transferida a través de estas operaciones superó los 138.000.000 de dólares, según han señalado oficialmente las fuentes de investigación.

Según la descripción facilitada en la notificación emitida desde Chile, la ahora detenida tenía como misión central encargarse del blanqueo de activos, recibiendo y transfiriendo fondos obtenidos mediante tráfico ilícito, estafas y extorsiones, y usando para ello una red de cuentas y tarjetas bancarias asociadas a empresas pantalla, tanto en territorio chileno como en otros países de la región. Las autoridades también consideran que coordinaba parte de estas operaciones desde España.

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España:

Colaboración internacional contra la organización

La detención de esta mujer representa un nuevo golpe contra la proyección internacional del ‘Tren de Aragua’, una organización de origen venezolano señalada por actividades de crimen organizado en varios países de América Latina y Europa. El procedimiento de búsqueda y localización en España se aceleró tras recopilar información sobre los movimientos y el entorno más cercano de la fugitiva.

El Ministerio del Interior ha confirmado que la Comisaría General de Policía Judicial coordinó el intercambio de información con las autoridades chilenas. Estas solicitaron la colaboración internacional en cuanto tuvieron constancia de la huida tras el gran operativo desarrollado en julio, en el que lograron capturar a una parte sustantiva de los miembros identificados en la estructura local de la organización.

Esta detención pone en evidencia la expansión y el alcance de las redes de crimen organizado y subraya la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad ante fenómenos transnacionales. En el caso de este organismo, es el segundo golpe en unos días que se produce en España, después de que se desarticulara un filial de la banda que estaba estableciendo en Europa.

Temas Relacionados

Policía EspañaPolicía NacionalTren de AraguaVenezuelaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘La isla de las Tentaciones 9’: el apasionado beso de Claudia y Gerard y el anuncio de una nueva pareja

Tras la expulsión disciplinaria de Nieves y Lorenzo, Sandra Barneda ha dado la bienvenida a dos nuevos concursantes

‘La isla de las Tentaciones

Qué es el café caleta, la receta de los marineros ibicencos con canela y brandy que ha conquistado a la Reina Sofía

Esta bebida nace de los pescadores ibicencos, un café que hervían con cáscaras de cítricos, especias y un buen chorro de licor para después compartirlo al final de la jornada

Qué es el café caleta,

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

Los agentes que han declarado ante el Tribunal Supremo han indicado además que tuvieron que hacer un volcado completo de sus dispositivos, porque “es imposible” acotarlo temporalmente

El fiscal general “fue colaborador”

Gato que ‘da masajes’ a su hermano canino para ayudar en su rehabilitación conmueve a millones en TikTok

El video viral muestra cómo el minino realiza presión suave con sus patas sobre el pelaje de un perro de edad avanzada

Gato que ‘da masajes’ a

Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

Este año, todo lo que necesitas para celebrar la Navidad está en las ofertas del 11.11 de AliExpress, con regalos, decoración barata, comida y mucho más

Los mejores chollos del 11.11
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, jurista: “Si una

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

Radio Televisión Española renovará por 197.800 euros el servicio de escoltas armados para su presidente

Abdellatif Hammouchi, el líder de la seguridad de Marruecos acusado de torturas o espionaje por el caso ‘Pegasus’ al que Marlaska ha dado una medalla

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Si solo

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El nuevo impuesto para coches eléctricos que plantea Reino Unido y que asusta a los conductores españoles

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: un vídeo que recuerda el valor de la familia y la ilusión por estar todos juntos

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça