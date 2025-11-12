Una nueva detenida en España vinculada al ‘Tren de Aragua’ de Venezuela: se escapó de un operativo en Chile que terminó con 52 arrestados

Detención de una fugitiva del 'Tren de Aragua' en España

La Policía Nacional ha arrestado en la localidad de Molina de Segura, en la región de Murcia, a una mujer reclamada por las autoridades de Chile por su presunta pertenencia al grupo criminal venezolano ‘Tren de Aragua’. Este caso sigue al registrado hace una semana, cuando fueron detenidas 13 personas en diversas provincias españolas, todas señaladas por integrar una supuesta célula vinculada a la misma organización.

El operativo, que finalizó el pasado viernes, forma parte de una investigación iniciada en julio tras el requerimiento lanzado por la policía chilena al detectar la posible presencia de la fugitiva en España. Según fuentes policiales, la detención se produjo en el momento en que la mujer abandonaba un inmueble que había sido objeto de vigilancia y control durante varios días, en el marco de una estrecha colaboración internacional.

Desarticulan célula del Tren de Aragua en Chile

Fugitiva del ‘Tren de Aragua’ detenida en España

La prófuga estaba reclamada tras huir de un operativo de la Policía de Investigaciones chilena (PDI) en el que fueron capturados 52 miembros relacionados con ‘Tren de Aragua’. Según la notificación emitida por las autoridades sudamericanas y recogida por la Policía Nacional, la detenida desempeñaba un papel relevante dentro de la estructura financiera de la organización.

Su función consistía en facilitar y gestionar cuentas bancarias para mover el dinero procedente de estafas y extorsiones, que posteriormente era transferido a empresas ficticias asociadas al grupo criminal. La cantidad transferida a través de estas operaciones superó los 138.000.000 de dólares, según han señalado oficialmente las fuentes de investigación.

Según la descripción facilitada en la notificación emitida desde Chile, la ahora detenida tenía como misión central encargarse del blanqueo de activos, recibiendo y transfiriendo fondos obtenidos mediante tráfico ilícito, estafas y extorsiones, y usando para ello una red de cuentas y tarjetas bancarias asociadas a empresas pantalla, tanto en territorio chileno como en otros países de la región. Las autoridades también consideran que coordinaba parte de estas operaciones desde España.

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España:

Colaboración internacional contra la organización

La detención de esta mujer representa un nuevo golpe contra la proyección internacional del ‘Tren de Aragua’, una organización de origen venezolano señalada por actividades de crimen organizado en varios países de América Latina y Europa. El procedimiento de búsqueda y localización en España se aceleró tras recopilar información sobre los movimientos y el entorno más cercano de la fugitiva.

El Ministerio del Interior ha confirmado que la Comisaría General de Policía Judicial coordinó el intercambio de información con las autoridades chilenas. Estas solicitaron la colaboración internacional en cuanto tuvieron constancia de la huida tras el gran operativo desarrollado en julio, en el que lograron capturar a una parte sustantiva de los miembros identificados en la estructura local de la organización.

Esta detención pone en evidencia la expansión y el alcance de las redes de crimen organizado y subraya la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad ante fenómenos transnacionales. En el caso de este organismo, es el segundo golpe en unos días que se produce en España, después de que se desarticulara un filial de la banda que estaba estableciendo en Europa.