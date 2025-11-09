Dos presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron arrestados en Hawaii durante una redada federal

Dos presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua fueron arrestados en Hawaii durante una redada federal (Captura de pantalla)

Dos individuos señalados por las autoridades estadounidenses como integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron arrestados durante una serie de operativos en Kauai, una de las principales islas de Hawaii, en un despliegue coordinado por agencias federales ocurrido esta semana.

Los hechos, confirmados por fuentes policiales y medios locales, marcan la primera vez que se detecta la presencia de este grupo en el archipiélago.

La operación incluyó redadas en varias residencias y en al menos un negocio dedicado a servicios de limpieza en las áreas de Kapaa, Kalaheo y Lihue.

En total, 44 personas fueron detenidas bajo distintas sospechas, desde violaciones migratorias hasta eventual vinculación con actividades delictivas organizadas, según reportó el medio local Hawaii News Now.

La acción movilizó a agentes del Departamento de Seguridad Nacional, FBI, DEA y otras fuerzas federales.

La noticia de la detención de los dos sospechosos ligados al Tren de Aragua generó alarma en la región. El ex agente del FBI Tom Simon explicó que el grupo venezolano no había sido detectado en Hawaii hasta ahora.

Los operativos incluyeron allanamientos en viviendas y un comercio ubicados en tres localidades, y concluyeron con 44 personas detenidas. En el despliegue participaron agentes de diversas agencias federales, entre ellas la DEA y el FBI (Captura de pantalla)

“Esta es la primera vez que se escucha el nombre del Tren de Aragua asociado con Hawaii”, declaró a medios estadounidenses.

Simon también señaló que será imprescindible que las autoridades presenten pruebas claras sobre la supuesta integración de los detenidos en la estructura de la organización.

“Para vincular a alguien con la pandilla TdA, los fiscales tienen que probar la participación criminal más allá de toda duda razonable; eso significa evidencia, no solo asociación o vínculos tenues”, remarcó.

La mayoría de las personas arrestadas trabajaba en una firma de limpieza vinculada al sector hotelero local.

“Sabía que eran trabajadores transitorios los que iban y venían. A veces veía los autobuses recogiéndolos para ir a trabajar, pero nunca he experimentado ninguna interacción negativa con ellos”, dijo Fern Holland, concejal del condado de Kauai, tras observar la redada desde el lugar.

Para los residentes de la isla, la situación causó diversas reacciones. Mientras algunos manifestaron su apoyo al operativo, otros expresaron dudas sobre el trasfondo de los arrestos masivos.

Los hechos, confirmados por fuentes policiales y medios locales, marcan la primera vez que se detecta la presencia de este grupo en el archipiélago (Archivo)

“Aquí tenemos personas que posiblemente no tengan documentos, pero están haciendo el trabajo que muchos no harían. Eso es lo que quiero averiguar, qué está pasando realmente. ¿Estaban siendo víctimas de trata de personas?”, sostuvo Margie Merryman, activista de la organización Kauai Indivisible.

Las autoridades aclararon que todas las detenciones se realizaron conforme a órdenes judiciales y tras analizar información sobre posibles faltas migratorias.

“Una redada que da como resultado la detención de más de 40 personas en una isla pequeña demuestra que el ICE tenía información sólida sobre violaciones de inmigración y que esto no fue solo una redada al azar”, apuntó Simon.

El Tren de Aragua, originado en Venezuela y responsable de actividades criminales en varios países de América y Europa, recibe especial seguimiento de organismos internacionales por delitos como narcotráfico y trata de personas. En los últimos meses, varios integrantes de la banda fueron arrestados en España en el marco de operaciones conjuntas entre fuerzas de ese país y cuerpos estadounidenses y europeos.

Por el momento, los fiscales federales evalúan los vínculos de los sospechosos detenidos en Hawaii con la organización, así como la eventual presentación de pruebas ante el tribunal.

“Todos deberíamos estar observando de cerca para ver si el gobierno presenta alguna prueba de esta afirmación en audiencia pública”, insistió Simon.

La comunidad de Kauai permanece atenta al desarrollo de la investigación y al desenlace judicial para esclarecer el alcance real de la presencia del Tren de Aragua en el estado.