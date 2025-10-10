José Manuel Felices, doctor, sobre las mamografías: “Usar desodorante puede simular un cáncer”

Es recomendable no usar ni crema en la zona de las axilas el día de la mamografía.

El desodorante es algo que usamos diariamente, porque ayuda a mantener la higiene, pero sobre todo, controla el mal olor corporal. Desde hace años, existen rumores que relacionan su uso con el cáncer de mama. Estos mitos se deben a la presencia de sales de aluminio en algunos de estos productos.

Semejantes mensajes han generado miedo e incertidumbre. Sin embargo, de momento la evidencia científica apunta que no existe una relación directa entre el uso de desodorante y el desarrollo del cáncer de mama.

El médico José Manuel Felices, que también crea contenidos en TikTok, apunta que el único efecto comprobado que tiene el desodorante es que puede interferir con las pruebas de imagen y generar falsos positivos.

“Se ven como esos puntitos blancos que lucen igual que las microcalcificaciones, uno de los signos alertas de un posible cáncer de mama. El desodorante nos puede confundir y puede hacer que te llamemos para repetir la prueba”, explica el médico.

Las preocupaciones relacionadas con el desodorante

Hay varias preocupaciones relacionadas con el desodorante. La principal es que las sales de aluminio bloquean temporalmente los poros para reducir el sudor. Este bloqueo provoca miedo que se podrían acumular las toxinas en las glándulas mamarias cercanas a las axilas: algo que aumentaría el riesgo de tumores.

Otro factor que preocupa a los usuarios son los parabenos, conservantes usados en cosméticos, que poseen una débil actividad estrogénica. Dado que los estrógenos están implicados en algunos tipos de cáncer de mama, se considera que la aplicación directa en la zona de las axilas podría favorecer el desarrollo de la enfermedad.

Sin embargo, dos décadas de estudios han demostrado que no hay ninguna prueba científica sobre la relación directa entre el uso de desodorante y el cáncer de mama.

La Junta de Andalucía ha empezado este jueves a llamar a 2.000 mujeres en toda la Comunidad que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. (Fuente: Europa Press / Junta de Andalucía / EBS)

Además, la American Cancer Society, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y múltiples asociaciones médicas han expresado públicamente su opinión al tema después de revisar las dudas y conducir estudios: no hay pruebas concluyentes que vinculen el uso de desodorantes o antitranspirantes con el cáncer de mama.

Las sales de aluminio no se acumulan en el tejido mamario. Además, el desodorante solo contiene el 0,012% de estas sales, afirma José Manuel Felices. El cuerpo humano, por su parte, elimina toxinas por el hígado y los riñones, no por el sudor.

Sin desodorante a las mamografías

Aunque no hay pruebas que demuestren que el desodorante provoca cáncer, no es recomendable usarlo durante las pruebas de detección precoz, como la mamografía. Durante estas radiografías, se puede visualizar el tejido mamario y detectar microcalcificaciones que, en algunos casos, pueden ser signos tempranos de cáncer.

Aquí surge el problema con el desodorante: sus partículas metálicas que contienen aluminio pueden aparecer en la imagen como pequeñas manchas blancas, muy similares a las microcalcificaciones. Así, por error, podrían aparecer falsos positivos, y el paciente se debería hacer pruebas adicionales.

Por esta razón, los médicos recomiendan no usar desodorante ni crema en la zona de las axilas el día de la mamografía, para evitar cualquier interferencia.

“Ante cualquier duda, consulta con tu médico mucho antes que creerte un vídeo de redes”, concluye José Manuel Felices.