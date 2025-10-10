España

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

La líder opositora ha sido reconocida con este galardón por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

La líder opositora venezolana María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, 9 de enero de 2025. (REUTERS/Maxwell Briceno)

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera dirigente política en felicitar a María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz, galardón concedido este viernes por el Comité Nobel Noruego por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela. “¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena, @MariaCorinaYA“, ha celebrado en un mensaje en X.

Desde Madrid también se ha pronunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien se ha referido a María Corina Machado como un símbolo de libertad y resistencia. “Su lucha encarna la dignidad de todo un pueblo y la esperanza de una Venezuela libre. Desde Madrid, hogar de tantos venezolanos, la felicitamos con admiración y orgullo”, ha escrito en la misma red social.

La capital madrileña ha sido precisamente el refugio en Europa de la oposición venezolana, donde el líder opositor Edmundo González permanece en el exilio desde el pasado 8 de septiembre de 2024. Anterior a él han residido seis líderes opositores al régimen: Leopoldo López, Antonio Ledezma, Julio Borges, Francisco Márquez, Gabriel Sanmiguel y Lorent Saleh.

Minutos más tarde se ha pronunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha descrito a la líder opositora venezolana como “una mujer insobornable en su compromiso con la libertad”. “¡Qué alegría tan grande! ¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia! Siempre a tu lado, María Corina", ha afirmado.

