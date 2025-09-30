Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Inicio de mes de contrastes para los usuarios del servicio de energía eléctrica, luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) publicara los precios oficiales de la luz para este miércoles 1 de octubre de 2025.

La tarifa máxima registró un alza importante, más de 30 euros de un día para otro, y rompió por mucho el techo de los 200 euros.

Por su parte, el precio minino se redujo considerablemente, alrededor de 15 euros, y se acerca a la tarifa bajo cero.

Mientras tanto, la tarifa promedio aumentó cerca de los cinco euros para esta jornada.

Cabe mencionar que el precio de la luz en España cambia todos los días, inclusive cada hora, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido del servicio de energía eléctrica sin alterar el pago de tu factura.

Precio de la luz

Fecha : miércoles 1 de octubre de 2025.

Precio medio : 82.8 euros por megavatio hora.

Precio más alto : 199.34 euros por megavatio hora.

Precio más bajo: 21.9 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso de la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , el precio de la luz será de 103,41 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , la tarifa de la luz será de 105,63 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 101,55 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 97,63 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 101,45 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 101,59 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa de la luz será de 103,48 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio de la electricidad será de 113,42 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio de la luz será de 123,29 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 95,69 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 67,26 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , el precio de la electricidad será de 41,03 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , la tarifa de la luz será de 23,92 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio de la luz será de 16,28 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 14,02 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio de la electricidad será de 19,25 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , el precio de la luz será de 36,97 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 53,19 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 86,57 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , el precio de la luz será de 125,06 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 217,90 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 129,41 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 108,47 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 103,35 euros por megavatio hora.