Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras haber sido diagnosticado con un linfoma cerebral

Raphael ha demostrado ser un hombre duro como el roble. Y es que, tras vivir un importante susto y ser diagnosticado con un linfoma cerebral primario, el mítico cantante parece gozar de un buen estado de salud. Y prueba de ello es que, después de estar recuperándose en su casa, haya reaparecido en Ibiza, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su esposa, Natalia Figueroa, su hija Alejandra y los nietos Manuela y Carlos.

Todo tuvo lugar durante los días previos a la Navidad de 2024. El artista se encontraba grabando un especial con La Revuelta con motivo de las fiestas navideñas. Fue entonces cuando empezó a encontrarse mal y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Después de haberse sometido a varias pruebas, el intérprete de Yo soy aquel fue diagnosticado con un cáncer de glóbulos blancos en dos nódulos del hemisferio izquierdo del cerebro. De inmediato, el jiennense comenzó un tratamiento específico para esta dolencia, una medicación que tuvo que continuar de manera ambulatoria desde la comodidad de su hogar.

La noticia supuso un fuerte impacto tanto para su entorno cercano como para sus seguidores, que siguieron al milímetro el proceso de tratamiento y recuperación del músico. Seis meses después, el 15 de junio, Raphael reapareció en los escenarios con un concierto en Mérida ante 3.500 asistentes, confirmando su regreso a la actividad musical. La actuación tuvo una duración aproximada de dos horas, en las que el artista demostró su energía y capacidad para conectar con el público.

Portada de la revista ''Lecturas'.

Volviendo a renacer

Todo apunta a que Raphael se recupera satisfactoriamente. El de Linares y su familia están alojados en la residencia de la urbanización privada Sant Josep de Sa Talaia que tienen en Ibiza. Se trata de una vivienda de 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Este refugio habitual permite al artista tomarse una pausa tras varios meses marcados por dificultades de salud.

De acuerdo con la información y las fotografías reveladas por Lecturas este miércoles, 13 de agosto, Natalia, Alejandra y los hijos de esta disfrutaron de unas horas en la playa. Sin embargo, el gran ausente fue el intérprete de Mi gran noche, quien optó por quedarse descansando en casa. Natalia, Alejandra y los niños aprovecharon el buen tiempo para bañarse, protegerse del sol bajo sombrillas y más tarde acudir a un chiringuito cercano, donde tenían mesa reservada.

Qué es el linfoma cerebral, el tipo de cáncer que padece el cantante Raphael.

Más avanzada la tarde, Alejandra se desplazó en coche para recoger al artista y sumarse así al resto de la familia. Raphael acudió con un atuendo veraniego, reflejando un buen estado físico y anímico a los 82 años, una imagen notable tras el susto médico que vivió recientemente.

Con la mirada puesta en septiembre, Raphael tiene previsto retomar una gira que considera especialmente significativa tras superar este bache en su salud. “Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo”, ha afirmado el cantante a propósito de este nuevo ciclo de conciertos, que después pasar por España continuará por varios países de Latinoamérica.