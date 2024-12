El bitcoin no toca techo y tras superar los 100.000 $ “seguirá subiendo” impulsado por el gobierno ‘criptoamigable’ de Trump

Representación de una moneda de bitcoin. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El bitcoin ha experimentado en las últimas semanas una espectacular remontada que le ha llevado a alcanzar sus máximos históricos al superar los 100.000 dólares. Esta subida se aceleró el pasado miércoles al conocerse que Trump ha elegido como presidente de la SEC -el supervisor de los mercados en EE.UU.- a Paul Atkins, un defensor a ultranza de las criptomonedas, lo que indica que la regulación que se apruebe en el futuro en Estados Unidos favorecerá a los criptoactivos.

Atkins es asesor de empresas y firmas financieras que operan en el ámbito de las ‘cripto’ y, según ha manifestado Trump en su red Truth Social para justificar su nombramiento, se trata de “un líder probado en materia de regulaciones con sentido común. Cree en la promesa de unos mercados de capitales innovadores y robustos que respondan a las necesidades de los inversores y que proporcionen capital para hacer de nuestra economía la mejor del mundo”. Considera que Atkins “reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer de Estados Unidos un país mejor que nunca”.

Con la elección de Atkins todo parece indicar que el nuevo Gobierno estadounidense será ‘criptoamigable’ y optará por políticas en favor de las monedas digitales, lo que supone un giro de timón de 180 grados si se tiene en cuenta que Donald Trump se mostró en contra de ellas durante los años en que ejerció como presidente.

Evolución del precio del bitcoin.

Ahora soplan viento de cola a favor del bitcoin, reconocen los responsables de plataformas de servicios de custodia y compraventa de activos digitales. Así, el consejero delegado y cofundador de Bitpanda, Eric Demuth, asegura que la elección de Trump ha eliminado la incertidumbre sobre las criptomonedas.

“La principal fuente de inestabilidad ha desaparecido y, como resultado, una de las más grandes economías del mundo, como es la estadounidense, está preparada para implementar una regulación liberal y favorable para el sector de las criptomonedas”, señala Demuth en un comunicado y asegura que la designación de Paul Atkins como presidente de la SEC supone “un paso adelante significativo”.

Una subida del 140% en un año

En lo que va de año, el valor del bitcoin se ha incrementado un 140%, y más del 45% desde que el pasado 6 de noviembre se conoció la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, situando su capitalización en los 2 billones de dólares.

Este rally del bitcoin va a continuar, vaticinan los analistas. Este es el caso de Simon Peters, de eToro, para quien la revalorización de la cripto está aún relativamente al principio. Argumenta que históricamente, “el pico del mercado alcista del bitcoin se ha formado entre 12 y 18 meses después de la reducción a la mitad de la recompensa por bloque; dado que la última reducción a la mitad se produjo en abril de 2024, el pico del mercado alcista debería alcanzarse a finales de 2025 o principios de 2026″.

No obstante, advierte que pueden producirse episodios de fuerte volatilidad, ya que no es inusual ver caídas del 20% al 40% en el precio del bitcoin durante los mercados alcistas, por lo que no le sorprendería ver esas correcciones en el corto plazo.

Representación de la criptomoneda bitcóin. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

1.000 millones más de inversores

También el director de estrategia de Kraken, Thomas Perfumo, opina que a largo plazo hay razones para seguir siendo optimistas con el mercado ‘cripto’: “A nivel mundial, estimamos que la adopción de ‘criptos’ está en torno al 10% de la población, mientras que aproximadamente dos tercios del mundo tiene acceso a Internet”.

Prevé que el mundo está “cerca de un punto de inflexión” en la adopción de este activo. “Pasar de los primeros adoptantes a la adopción masiva podría llevar a más de 1.000 millones de personas al mundo ‘cripto’ en los próximos dos o tres años”.

En cuanto a la superación en la última semana de los máximos históricos de 100.000 dólares, Perfumo indica que es un reflejo de la demanda hasta ahora reprimida por la incertidumbre y la falta de claridad sobre las monedas digitales en Estados Unidos, que se ve apoyada por un panorama macroeconómico positivo hasta 2025 para los activos financieros.

Reconoce que existe una demanda explosiva por un recurso cuya oferta es fija y no responde a las señales de precios. En cuanto a esta situación de oferta, incide en que más del 94% de todos los bitcoins que existirán ya han sido minados, en tanto que la oferta restante está creciendo a una tasa anualizada de alrededor del 0,8% y la cifra “no hará más que disminuir”.

Argumenta que “cuando la demanda es tan alta, solo hay una conclusión lógica: el precio tiende al alza”. Reconoce que en esta situación también han tenido que ver el “rápido crecimiento” de productos negociados en bolsa como los ETFs de bitcoin y la entrada de nuevos inversores institucionales al mercado.