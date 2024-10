Qué significa que una persona compruebe dos veces si la puerta del coche está cerrada, según la psicología

Coches aparcados (freepik)

¿Alguna vez te has dado la vuelta para comprobar si has cerrado la puerta del coche? Si es así, deberías saber lo que dice la psicología sobre ello. La acción de regresar a chequear si se ha hecho algo o no es una práctica muy recurrente que tiene una explicación basada en conocimientos científicos.

La prisa y la tensión con la que muchas veces vivimos estos momentos hacen que se creen lapsus de memoria y shock momentáneos que no imposibilitan saber con seguridad si lo hemos hecho. Esto suele ocurrir muchas veces al irse de casa por largos periodos, en los que uno no deja de darle vueltas a la cabeza. Sin embargo, lo más común es dudar unos segundos después y regresar a comprobar si está o no cerrada la puerta. Ahora, un estudio de la Universidad Concordia de Montreal ha sacado sus conclusiones en las que han podido concluir un factor por el cual se llevan a cabo esas comprobaciones.

Explicación psicológica

La Universidad Concordia de Montreal, Canadá, deja ver que existe un pequeño miedo a perder el control puede generar una conducta ligada a la verificación extrema de forma recurrente. Acorde a los expertos, este hecho puede ser una de las razones de muchos trastornos de ansiedad, donde se incluyen los TOC. “Lo hemos demostrado”, confirma Adam Radomsky, el coautor de esta investigación. Estos trastornos obsesivos condicionan el desarrollo normal, tanto en las relaciones como en los hogares y en el trabajo.

Tras estos descubrimientos, los expertos y científicos esperan avanzar con la búsqueda de tratamientos y formas de reducir los impactos de los trastornos obsesivo-compulsivos. De esa forma, para tratar ayudar a los pacientes a reducir su pensamiento sobre la pérdida de control, demostrada y asociada con estos problemas obsesivos.

Según informa el presente estudio, se estima que un 2,5% de la población global sufre de estos problemas, lo que en resumen suma una gran cantidad de gente. De esta forma, los hallazgos podrían conseguir avanzar en el conocimiento de estas patologías para una mayor eficacia en los procesos de tratamiento.

Así se llevó a cabo el estudio

Para sacar las conclusiones, la Universidad ha optado por elegir 136 alumnos de pregrado, que tuvieran capacidad para leer, comprender y hablar en inglés. Aunque en un principio la cifra era esa, hubo tres participantes que no cumplieron con lo que se pedía, por lo que la muestra final fue de 133. Así, la muestra final tuvo 67 de ellos en el nivel más alto.

Para poder realizarlo, los investigadores optaron por una pequeña manipulación en forma de presión. Para ello, se llevó a cabo una tergiversación experimental del dominio de las creencias y su consecuencia en el impacto de verificación. La actividad consistía en manejar un ordenador con varias teclas, para que unas imágenes pasaran con mayor y menor lentitud por pantalla. Para poder sacar conclusiones, por un lado, se dio retroalimentación positiva a algunos y negativa a otros. En el último caso, las comprobaciones de qué teclas se tocan fueron mayores, por lo que el acto de perder el control, en efecto, tienen consecuencias para los trastornos obsesivos-compulsivos.