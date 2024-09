El lado más personal de Maria Cerqueira, pareja de Cayetano Rivera

María Cerqueira junto a Cayetano Rivera, en la presentación de su documental en Lisboa (SALVADOR COLACO)

La presentadora de televisión portuguesa, María Cerqueira Gomes, ha querido dar un paso más y saltar a las plataformas de contenido. La joven ha presentado su nuevo documental María en Amazon Prime Video Portugal, y lo ha hecho acompañada de su actual pareja, Cayetano Rivera. En el documental, María muestra algunos de los aspectos más íntimos de su vida.

Durante los 60 minutos que dura el documental, la presentadora comparte los detalles más íntimos de su día a día. Entre ellos se puede conocer como fue su infancia, la relación que tuvo con sus ocho hermanos y la relación especial que ha compartido con su abuela Dulce. Asimismo, la pareja del torero habla sobre sus dos hijos, Francisca y João, fruto de otra relación.

Algo que ha sorprendido mucho del documental, es la aparición de Cayetano Rivera y los momentos conmovedores que ambos han protagonizado. En su nuevo proyecto, la portuguesa ha revelado lo que siente por el torero español y no ha dejado de lado el tema de la maternidad. Por el momento, los hijos no parecen ser un inconveniente para ambos, ya que Kika Cerqueira Gomes y Lucía Rivera acudieron a la premiere, celebrada en los Terraços do Carmo.

Un tema que también está muy presente en el documental, es la vida profesional y la trayectoria de María. Para ello, la joven ha contado con los testimonios de amigos y compañeros como Cristina Ferreira y Manuel Luís Goucha, quienes han destacado la gran influencia que tiene su amiga en la televisión portuguesa, además de su carrera.

Madre joven

Si hay algo que destaca en María Gomes además de su vida profesional, es como ha sacado a su familia adelante. Con tan solo 19 años, la portuguesa se quedó embarazada de Gonçalo Gomes, su primer novio serio. Una noticia que dejó huella en su vida. “Cuando me quedé embarazada, claro que me dio un vuelco a la vida” confesaba Cerqueira. Pero gracias a que María se ha criado en un entorno de la alta sociedad, no le ha faltado de nada.

Hoy, su hija Kika Cerqueira Gomes, tiene 21 años y está centrada en el mundo de la moda. Aunque no ha seguido los pasos de su madre, Kika está en los eventos más importantes de su familia. La hija de la presentadora también ha hecho sus pinitos en el mundo de la actuación, por lo que el documental de su madre, no sería algo nuevo para ella.

María Cerqueira presentando su documental acompañada por Lucía Rivera y su hija Kika Cerqueira (Salvador Colaco)

La novia del torero creció en el barrio de Foz, el más exclusivo de Oporto. Ha tenido suerte y tras mucho esfuerzo, hoy es quién es. Se sabe que María pertenece a la élite social de la segunda ciudad más importante de Portugal y que eso le ha permitido estar siempre asegurada. Pero a pesar de su clase social, la presentadora destaca por su trayectoria.

Su relación con Cayetano

Aunque en el documental se cuentan cosas sobre su relación, es curioso saber que Cayetano y María ya se conocían de antes. En 2019 el diestro toreaba en Lisboa y María fue a verle a la plaza. El flechazo no fue momentáneo, puesto que ambos tenían pareja. Cayetano estaba casado con Eva González y María tenía una relación estable con Antonio Miguel Cardoso, padre de su segundo hijo. Pero todo ello, no impediría que ambos se enamorasen y estuviesen juntos años después.