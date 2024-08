Una mujer se queda sin carnet de conducir por no dejar pasar a la policía durante una intervención de urgencia

Un coche de la policía suiza en Zúrich, a 9 de abril de 2021. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

La Fiscalía del cantón de Schwyz, en Suiza, ha condenado a una mujer con 400 francos de multa (425 euros, aproximadamente) y 280 francos (298 euros) de costas procesales por supuestamente no dar prioridad a la policía cantonal de Zúrich. El fallo también también ha incluido la retirada de la licencia de conducción durante un mes.

Los hechos ocurrieron en octubre, cuando esta mujer conducía por la autopista A3 con su esposo. Pasada la medianoche adelantó a otro vehículo a 100 kilómetros por hora. En ese momento, la mujer explicó que notó un “destello que venía desde muy atrás”. “Cuando me di cuenta de que era la policía con las luces intermitentes, inmediatamente cambié de carril y dejé pasar a las fuerzas de intervención”, añadió la mujer, en una información recogida por 20 minutes.

La orden penal emitida contra la conductora ha detallado que la policía cantonal de Zúrich se encontraba en una “intervención urgente” en el momento de los hechos. Según relata la conductora, la intervención policial “probablemente” se debió a la presencia de un zorro u otro animal en el carril de emergencia.

Sin embargo, este incidente traería consecuencias inesperadas para la mujer. Días después, recibió una llamada en la que le solicitaron que admitiera haberse negado a ceder el paso a la policía. “Pensé que no había oído bien”, confesó.

La mujer quiso recurrir la decisión por la que se le impuso la multa por “violar el código de Circulación” y no dar prioridad a los vehículos de emergencia. La mujer, que tenía pocas esperanzas de que se admitiese su recurso, consultó la sentencia con sus abogados y estos consideraron que la sanción que le impuso el tribunal era “exagerada”. No obstante el tribunal no admitió su recurso frente a la sentencia.

“No quería pagar honorarios legales más elevados sólo para encontrarme en un aprieto nuevamente”, ha afirmado la mujer, que admite que lo que más le molesta es que la sentencia también le retira su permiso de conducir “durante un mes entero”. “Y eso sólo porque no entendí de inmediato que el coche que venía hacia mí por detrás era un coche de policía”, ha lamentado.

Prioridad a los vehículos de emergencia y cómo actuar

En España, los conductores también están obligados a ceder el paso a los vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y patrullas de policía, cuando estos circulan con señales luminosas activadas, según explica el artículo 69 del Reglamento General de Circulación, que especifica que no necesariamente deben tener activadas las señales acústicas. No ceder el paso a este tipo de vehículos está también castigado con multas de hasta 200 euros, según explica el Real Automóvil club de España.

Los servicios de emergencia explican que cuando la vía es de tres carriles en el mismo sentido, el vehículo que circula por la izquierda debe moverse hacia su lado izquierdo, mientras que los coches del carril central y del derecho deben apartarse hacia la derecha.

En cambio, si la vía tiene dos carriles en el mismo sentido, el coche del carril izquierdo se desplazará hacia su izquierda, mientras que el del carril derecho lo hará hacia la derecha. Por otro lado, en vías de doble sentido, todos los vehículos deben apartarse hacia la derecha para permitir el paso de la ambulancia