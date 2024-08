La ‘empresa del oro’ que lleva una década con 15 millones de euros embargados a la espera de que Hacienda calcule si pagó bien el IVA

Oficinas y un estand de 'Oro Direct' en una feria

La paciencia tiene un límite. Que se lo digan al ex consejero delegado de Oro Direct, una empresa que actualmente no existe, pero que hace una década facturaba 1.200 millones al año con la compraventa de metales preciosos. En febrero de 2014, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria hacían pública una gran operación contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal en la que estaban implicadas varias firmas dedicadas a este negocio, Oro Direct entre ellas. La investigación recayó finalmente en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que tras varios años de pesquisas archivó todas las piezas abiertas contra esta sociedad, menos una, en la que solo sigue investigado su principal directivo, no la compañía.

Ahora, más de diez años después, Oro Direct, una vez cerradas todas las causas contra ella, sigue batallando en los tribunales para conseguir que Hacienda le devuelva todo el dinero que le embargó cuando se iniciaron las investigaciones. Para ello ha pedido la ayuda de la Audiencia Nacional, que acaba de solicitar a la Agencia Tributaria que certifique de una vez por todas si la empresa, como alegan sus abogados, pagó correctamente el IVA en sus operaciones de compra. Y si es así, pide que le reintegren los 15.315.020,21 euros que Hacienda le quitó cuando le acusaba de no haber cumplido con el fisco.

Pero la Agencia Tributaria se hace la remolona y no certifica los pagos del IVA. La Audiencia Nacional pidió por última vez el 24 de mayo de este año que se hicieran estos cálculos. Sin respuesta. Ahora, el pasado 12 de agosto, Oro Direct ha vuelto a solicitar al juzgado que insista y que reclame a Hacienda que haga su trabajo de una vez por todas. Porque sus abogas explican a Infobae España que todo se hizo correctamente, por eso se han archivado todas las causas, y que la compañía siempre pagó correctamente el IVA y que ese dinero debe ser reintegrado definitivamente.

“Se trata de una cuestión sencilla de responder, ¿pagó o no pagó Oro Direct IVA por importe de 15.315.020,21 euros? Valdría un simple ‘sí’ o un simple ‘no’. Sin embargo, la Agencia Tributaria responde con evasivas y se nos hurta de la respuesta a la concreta pregunta”, explica el último escrito enviado por la defensa de esta empresa a la Audiencia Nacional. Para la compañía, las cuentas de la empresa están muy claras, y así lo afirman varios peritajes aportados a la causa. Cuando un proveedor vendía oro o plata a Oro Direct, esta pagaba el IVA como correspondía, pero eran los proveedores quienes debían ingresar posteriormente ese impuesto a Hacienda. “Este presunto delito, por tanto, lo cometían las empresas que dejaban de ingresar el IVA a la Hacienda Pública que son ajenas a Oro Direct y su consejero delegado”, señala uno de los informes periciales aportados a la causa.

Pedir explicaciones a los proveedores

Según la legislación tributaria, “el sujeto pasivo del IVA es el empresario o profesional que vende un producto o presta un servicio sobre el que repercute el impuesto”. En este caso, el que vendía el metal precioso. En él recae la obligación de ingresarlo a la Administración Tributaria en el periodo fiscal de aplicación. Por lo tanto, “el fraude lo cometían los proveedores de Oro Direct que no ingresaban el IVA”. Pero durante la instrucción los funcionarios de Hacienda no reclamaron el importe supuestamente defraudado de IVA a los sujetos pasivos del impuesto que han dejado de ingresarlo a las arcas públicas, pese a haberlo repercutido y cobrado de Oro Direct, sino que reclamaron a esta última empresa y le retuvieron las cuotas soportadas, trasladando a la compañía y a su representante la autoría del presunto delito fiscal cometido por terceros.

El informe pericial aportado por la defensa de esta empresa asegura que “las acusaciones vertidas por los funcionarios de la Agencia Tributaria no descansan en ninguna prueba fehaciente que demuestre el conocimiento de Oro Direct o sus responsables del supuesto fraude de IVA, ni mucho menos está acreditada la autoría intelectual o material de su consejero delegado”. De hecho, la propia Agencia Tributaria admite en las conclusiones de otro informe que las pruebas aportadas pueden no considerarse suficientes para probar la participación activa de la compañía. Ahora, una vez archivadas todas las causas, esta quiere un informe definitivo que acredite que no cometió ningún fraude en el IVA y poder recuperar así los 15,3 millones de euros embargados por este concepto.

Oro Direct, una firma mayorista dirigida por un empresario austríaco, llegó a tener 85 empleados y oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Málaga y Canarias. Con una cuota de mercado del 60%, en 2012, por ejemplo, llegó a facturar 1.200 millones de euros. Su negocio se basaba en la compra de metales a terceros para fundirlos y revenderlos a Argor Heraeus (una refinería de metales preciosos en Suiza) y al Banco Nacional de Austria. La operación policial de 2014 conllevó la quiebra de esta compañía, que se declaró en concurso voluntario de acreedores ese mismo año y fue disuelta en 2017.

Dada la magnitud del caso, el Tribunal Supremo decidió a finales de 2016 que la investigación de lo que ya se conocía como ‘trama del oro’ pasara al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional (se había iniciado en un juzgado de Valencia), debido a que había ramificaciones por toda España e incluso en el extranjero. Oro Direct estuvo en siete piezas abiertas por la Audiencia. Seis de ella se cerraron entre 2020 y 2022. “Nunca hubo caso contra mis clientes”, señalan fuentes de la defensa: “Todas las cuentas eran transparentes y estaban auditadas por KMPG. Y siempre se pagó correctamente a la Agencia Tributaria. Hemos contestado a 167 requerimientos de información. Nunca hemos ocultado nada”.

27 millones embargados

La conclusión es que todas las causas contra esta firma se cerraron, menos una pieza que sigue abierta solo contra el ex consejero delegado de la empresa por fraude fiscal. “Creemos que la mantienen abierta, tras muchas prórrogas, porque no les interesa cerrar un caso del que no hay nada. Porque entonces exigiríamos reclamaciones patrimoniales por todo lo que hemos perdido cuando nunca hubo nada”. En total Hacienda embargó a Oro Direct bienes y dinero por valor de 27 millones de euros, entre ellos varios coches blindados que llegaron a ser usados por el propio ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz.