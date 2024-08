Una denuncia por agresión sexual obliga a cerrar una casa de acogida para menores migrantes

Imagen de un centro para acogida de menores, Fuenlabrada. (Matias Chiofalo - Europa Press)

La Comunidad de Madrid ha clausurado una casa de acogida de menores migrantes no acompañados en el municipio de Villalbilla días después de que una chica de 16 años denunciara ante la Guardia Civil una agresión sexual perpetrada presuntamente por uno de los jóvenes residentes en el centro, de 17 años.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha confirmado a EFE que los residentes han sido trasladados a otros centros de la región, si bien ha descartado explicar los motivos, puesto que “son circunstancias relacionadas con menores y con medidas de protección” y no pueden ofrecer más información. Ahora, desde la propia Comunidad de Madrid se pide “prudencia” y no criminalizar a los menores no acompañados por este suceso.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el pasado martes 20 de agosto una menor de 16 años presentó una denuncia por agresión sexual, por tocamientos, cometida presuntamente por un menor de 17 años que residía en el citado centro de acogida.

El autor, han precisado las mismas fuentes, fue detenido el día 21 y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Posteriormente, fue puesto en libertad y trasladado a otro centro de acogida.

El Ayuntamiento de Villalbilla ha confirmado en redes sociales que la casa de acogida -gestionada por Servicios Sociales- para menores no acompañados, que albergaba a siete chicos, ha sido clausurada y sus residentes trasladados a otras dependencias de la Comunidad de Madrid.

El consistorio ha sostenido en un comunicado que desconocía la existencia de estas dependencias en la localidad y que no es propietario de la vivienda ni tiene competencias sobre esta materia.

La Comunidad de Madrid pide no criminalizar

En declaraciones a los medios este sábado, tras visitar las obras de restauración de la iglesia de San Millán y San Cayetano, el consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco, ha pedido "prudencia" tras estos presuntos hechos, que provocaron protestas vecinales.

En declaraciones a los medios este sábado, tras visitar las obras de restauración de la iglesia de San Millán y San Cayetano, el consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco, ha pedido “prudencia” tras estos presuntos hechos, que provocaron protestas vecinales.

”Más allá de un precedente o no precedente, lo que no podemos hacer es criminalizar a los menores no acompañados. Hay que criminalizar a los criminales, hay que criminalizar a los delincuentes”, ha expresado el consejero madrileño, preguntado por este asunto De Paco ha pedido “prudencia” hasta que se realicen “todas las pesquisas necesarias para ver quién ha cometido” el presunto delito, ya que son menores “en los dos casos”.”Tenemos que ver qué es exactamente lo que ha pasado e insisto, no podemos criminalizar a los menores no acompañados ni a los grupos de inmigrantes por el hecho de serlo.

Tenemos que criminalizar y desatar todas las acciones necesarias de la justicia y de la ley contra los criminales”, ha remarcado, al tiempo que ha condenado “todo tipo de agresión sobre la mujer, y mucho más si se trata de una mujer menor de edad”. Y ha añadido que hay que investigar los presuntos hechos “y el Estado de derecho está para eso y las leyes están para eso, sobre cuáles han sido los autores materiales de los presuntos delitos, pero no criminalizar a los colectivos”, ha zanjado.

