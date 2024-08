Por qué se llama viruela del mono al virus mpox

Un mono y virus de la viruela del mono. (Gaceta UNAM)

El origen del virus del mpox, que ahora vuelve a amenazar a la salud, data de 1958 en el país de Dinamarca. Tras haber descubierto el virus por esos años, los investigadores concluyeron que este virus era de origen animal: venía de monos cautivos. Por ello, esta enfermedad es que recibe su nombre en base a esa procedencia animal, algo que suena lógico y era de esperar.

Sin embargo, el desconocimiento general del origen ha llevado a tener que cambiar este nombre de viruela del mono. Esto se debe a que mucha gente no es consciente de su origen: estamos ante un virus que es de origen norteuropeo. No obstante, muchas personas creen que por ser ahora la cuna de más casos en África, el virus es originario de allí, pero no, no lo es. Esa confusión con el continente africano es la causa principal que ha llevado al cambio de nombre hacia mpox.

Posible connotación racista en la actualidad

En los últimos tiempos se ha trabajado mucho para combatir el racismo en todo el planeta, por eso la Organización Mundial de la Salud hace unos años tomó la decisión de cambiar su primer nombre: viruela del mono. Así, la OMS decidió, de forma coherente, nombrar a como mpox para evitar posibles connotaciones racistas hacia África, que son los que ahora más sufren la enfermedad.

Un veterinario inspecciona una granja de aves.

Por esta razón, simple y entendible, es que la enfermedad, que está ahora en todos los focos, ha cambiado en los últimos tiempos de nombre. A pesar de ello, se sigue con esa referencia de viruela del mono, aunque este tenga ya otro nombre oficial. Sin embargo, la OMS sigue todavía bajo su impulso de borrar ese nombre de viruela del mono para que sea olvidado cuanto antes. Por esa razón, la organización “pide ayuda” a todos los gobiernos, instituciones oficiales e, incluso, medios de comunicación a evitar usar esa referencia y empezar a divulgar el nombre de mpox.

Cambio potenciado por la xenofobia

El cambio se decidió realizar en finales del año 2022, exactamente en el mismo año en el que el primer caso de este virus llegó a España. En esos momentos, además, la sociedad de forma vejatoria empezó a acunar el término “mono” para ser usado contra aquellas personas de origen africano. Por esa misma razón, la OMS no quiso especulaciones y decidió acabar con esa posibilidad con el cambio de referencia, aunque, de momento al menos, el mpox es complementario al término viruela del no, pero no sustituyente.

El Gobierno ante la viruela del mono: "Tomaremos las medidas que estén en nuestra mano".

La xenofobia está muy señalada desde los países de fuera de Europa hacia Europa. Los últimos ataques, que tachaban a todo el país de España, están relacionados con el mundo del fútbol. Una serie de episodios de racismo en algunos campos de España propiciaron que países como Brasil saliesen a defender ya acusar de racismo a España y Europa. Sin embargo, rápido, con las actuaciones, se dieron cuenta de que era solo una pequeña minoría la que, de forma inexplicable, tomaba la vía del racismo y de xenofobia.