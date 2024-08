Recorre cientos de kilómetros para comprar 17 kilos de tabaco más barato y lo detienen en la frontera

Operación fábricas clandestinas de la Guardia Civil. (GUARDIA CIVIL) Europa Press

Un joven de 19 años ha sido detenido por los servicios militares franceses en la A4 del país por portar con él un cargamento de 17 kilos de tabaco procedentes de Luxemburgo. Los gendarmes del grupo local de control de flujo se encontraban realizando un control rutinario cuando localizaron la mercancía que el chico llevaba en su vehículo.

Según ha informado el grupo de seguridad, el chico procedente de Loiret había abandonado el Centre-Val de Loire “para hacer turismo nocturno” cercano al país fronterizo de Luxemburgo. Después, tras ese registro al vehículo en su viaje de vuelta a su ciudad natal, se ha podido comprobar que esa intención turística era falsa. El joven había ido a comprar mercancía de tabaco por un valor más barato al que se vende en comercios de la zona.

Positivo en drogas

El joven regresaba a Loiret con el pensamiento de que los gendarmes estarían todos en París, fruto del despliegue policial por la celebración de las olimpiadas. Sin embargo, no fue así. Al llegar al peaje de Beamount en la A4, se encontró con unos agentes que le realizaron el control y que descubrieron todo lo que portaba.

En primera instancia, al ser requerido por la documentación del vehículo como es costumbre en un control, la militancia se dio cuenta de que el joven estaba conduciendo un coche que carecía de seguro y de la pertinente inspección técnica para su uso. Así, concluyeron que “el vehículo no estaba catalogado, no tenía seguro y no había pasado la Inspección técnica”. Debido a esa carencia, el vehículo quedó inmovilizado allí mismo ante la falta de requisitos necesarios para su movilización.

El joven francés, además de portar 17 kilos de tabaco comprados a un precio más barato, carecer de seguro y llevar un vehículo no catalogado, también iba bajos los efectos de las drogas. Los agentes, al ver el panorama, decidieron someterle a un control de alcohol y de drogas. Tras esas pruebas y con fuertes sospechas de ello, los resultados fueron concluyentes: el conductor iba bajo los efectos del cannabis.

Según Statista Research, se prevé que el mercado del cannabis medicinal crezca significativamente en los próximos años, impulsando eventos como el congreso en Cali - crédito Carmen's Medicinal

Aún le quedaba dinero

Dentro del vehículo, las fuerzas de seguridad encontraron una buena cantidad de dinero que el chico aún tenía pendiente de gastar. Al cabo de todo el registro se juntaron unos 3.000 euros en efectivo en billetes pequeños, es decir, de 50 euros, de 20 euros y de 10 euros.

Los gendarmes explican que esa detención en el peaje de la carretera A4 “probablemente le impidió gastar aún más de las grandes sumas de dinero que tenía en su poder”. Por lo que la acción de la policía logró frenar las intenciones del detenido, que según sus hipótesis aún no habían sido completadas en su totalidad.

El acusado acudirá a las diligencias judiciales para ser juzgado por los hechos que se le imputan tras la detención. Por otro lado, la mercancía ahora está en manos de las autoridades francesas que tendrán que decidir hacer con ellas, aunque según apuntan la mercancía será destruida en su totalidad.