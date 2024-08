Rull designa a Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat y afrontará el debate de investidura el jueves

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, junto al presidente del Parlament, Josep Rull. (DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS)

El líder del PSC, Salvador Illa, ha sido propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat y afrontará el debate de investidura este jueves. Así lo ha comunicado el presidente del Parlament, Josep Rull, quien ha dado a conocer los resultados de la ronda de consultas celebrada este martes con los líderes de los partidos políticos. “Después de escuchar a los grupos parlamentarios, propongo a Salvador Illa como candidato en la presidencia de la Generalitat”, ha afirmado el Rull, quien ha fijado la fecha para el debate de investidura el próximo jueves a las 10 de la mañana, a la espera de que lo formalice el miércoles la Diputación Permanente de la cámara catalana.

Rull ha iniciado la ronda recibiendo en primer lugar al dirigente socialista, el día después de que Jovent Republicà, organización juvenil vinculada a ERC, decidiera que su diputada en el Parlament, Mar Besses, vote a favor de la investidura del candidato socialista. Según ha asegurado el presidente de la Cámara, Illa le comunicó previamente que disponía de los apoyos necesarios; un escenario que no se dio el pasado junio, motivo por el cual los socialistas pidieron “más tiempo” para recabar la confianza de los grupos.

Rull anuncia el candidato al pleno de investidura.

Ha sido el ‘sí' in extremis de los republicanos lo que ha permitido que las cuentas entre los tres partidos salgan finalmente adelante ―42 del PSC, 20 de ERC y seis del grupo de los Comunes― ya que sumarían los 68 escaños necesarios para investir a Illa, es decir, la mayoría absoluta de la Cámara.

El pleno de investidura, en el aire ante una posible detención de Puigdemont

Pero las dificultades continúan para Illa. Ahora la investidura peligra por la vuelta del expresident Carles Puigdemont, exiliado hasta ahora en Francia y cuya detención podría significar que el pleno se aplazase. O al menos eso pretende su partido. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha avanzado que Junts pedirá la suspensión del pleno de investidura de Illa si finalmente se lleva a cabo el arresto, un aviso que ha suscrito posteriormente el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet en su rueda de prensa, aunque no ha querido anticipar si avalaría retomar ese pleno días más tarde.

La propuesta sería vista con buenos ojos por ERC: “Seguramente será necesario”, ha manifestado este martes también la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta en una entrevista para TV3, quien ha reprochado que las instituciones catalanas no pueden “estar sujetas a los tiempos del Tribunal Supremo”. No obstante, los republicanos han asegurado que, en caso de posponer la cita de investidura, no se vería alterado el resultado de su voto.