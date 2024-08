Simone Biles estalla contra las críticas a su marido por posar con su medalla: “Sois unos miserables. Dejadnos en paz”

Simone Biles junto a su marido, Jonathan Owens, con la medalla de oro colgada. (Instagram)

Siete oros, una plata y dos bronces son las medallas que la increíble Simone Biles se ha colgado, hasta el momento, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Toquio y París. Con los últimos tres oros de París, Biles se ha convertido en una de las estrellas indiscutibles de esta edición de los Juegos de París y, a la vez, en la gimnasta estadounidense más condecorada en la historia de los Juegos Olímpicos.

Por estos logros, su marido, el jugador de los Chicago Bears de la NFL Jonathan Owens, publicó unas imágenes en Instagram junto a Biles y una de sus medallas de oro colgada del cuello. El post iba acompañada de un texto de admiración del jugador de la NFL hacia lo conseguido por su mujer. “Testigo de la historia cada vez que pisas la colchoneta”, escribía Owens. “¡Felicidades, cariño, por convertirte en la gimnasta americana más condecorada de la historia olímpica! ¡8 de ellas! Simplemente wow. Estoy tan agradecido de haber podido estar allí para verlo.”

Sin embargo, las fotos publicadas por Owens han desatado polémica en las redes. Varias tiktokers han cargador duramente contra el marido de Simone Biles. “¿Fue usted, señor de Simone Biles, quien voló por los aires ayer?”, se pregunta Kiera Breaugh en un contundente vídeo en el que, durante dos minutos, acusa a Owens de querer apropiarse del éxito de su mujer, menoscabar sus logros y hacerle sombra. “Deja que ella lleve la medalla de oro en la foto que publiques”, agrega.

Biles sale en defensa de su marido

No solo el vídeo de Kiera Breaugh, sino la misma publicación del jugador de la NFL se ha llenado de detractores criticando que Owens subiera las fotos usando la medalla de su mujer. “Sr. Biles, nunca podrán hacer que me gustes”, comenta un usuario en TikTok. “A ella la reconozco, es Simone Biles, pero ¿quién es él?”, añade otro. En la publicación de Owens, un debate público sobre si es o no apropiación de los logros de Biles. “Devuelve la medalla, baby, no es tuya”, se puede leer. En el lado opuesto, también hay quien defiende a Jonathan Owens: “He visto y veo a tantos y tantos de los ganadores olímpicos de USA posando con la familia luciendo sus medallas. No entiendo las críticas, si mi pareja ganara... Umm ¿por favor me la puedo probar? Felicidades, los dos sois adorables y Simone, tu talento es una inspiración. Sigue siendo feliz y encantadora.”

Frente a esta situación, la gimnasta ha visto la necesidad de clarificar los hechos y aclaró que su marido no fue el único que posó con su medalla. “Lo más loco es que le puse mi medalla a cada uno de los miembros de mi familia y les tomé fotos, así que nunca hagáis suposiciones”, escribe la multicampeona olímpica. “Sois todos unos putos miserables. Dejadnos en paz”, añadió Simone Biles en los comentarios al vídeo para zanjar la polémica.