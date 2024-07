Juan Espadas (PSOE): “Hay personas condenadas por los ERE a las que el Constitucional les ha dicho que eran inocentes”

Entrevista a Juan Espadas, Secretario General del PSOE de Andalucía.

Juan Espadas (Sevilla, 1966) recibe a Infobae España en el salón de los pasos perdidos del Senado. El líder del PSOE andaluz vive un momento dulce al frente de su partido, después de que el Tribunal Constitucional echara por tierra relato creado por el PP en torno a los ERE en Andalucía tras la corrección de las principales condenas, exculpando a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, entre otros. Por eso, pide al PP que “deje decir que aquí se ha robado”, más allá de que hubo “71 intrusos” que cometieron irregularidades.

El exalcalde de Sevilla habla sobre el futuro del partido y el reto de devolver al PSOE al frente de la Junta, donde gobernó durante 37 años seguidos. También, de cómo compagina su labor de hacer oposición a Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía y defender al Gobierno de España en el Senado, feudo del PP gracias a su mayoría absoluta. “Quiero que me vean como un casco azul dentro de los portavoces de los grupos parlamentarios para intentar buscar acuerdos para defender mis siglas y mi grupo parlamentario”, añade en una conversación con este medio.

Pregunta: El principal asunto que envuelve esta entrevista es, sin duda, la corrección por parte del Tribunal Constitucional de las principales sentencias por los ERE, anulando o rebajando la mayoría de las penas, entre ellas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. ¿Se hace justicia?

Respuesta: La justicia, cuando es tardía, es menos justicia, pero efectivamente no solo bienvenida sea, sino que necesitábamos que se clarificara por parte del máximo órgano de control y de garantía de derechos fundamentales en nuestro país una gran mentira que planteó el Partido Popular y que finalmente fue validada por una sentencia en el Tribunal Supremo. De forma clara, el Tribunal Constitucional la ha tumbado y, por tanto, esa versión, a nuestro juicio, y siempre lo defendimos así, esa mentira ha generado mucho dolor y mucho daño. En primer lugar, a las personas a las que se condenó siendo inocentes, y que han pasado algunas de ellas 18 meses en prisión. Por tanto, en el ámbito y en el plano humano, evidentemente, estas sentencias del Tribunal Constitucional reponen y restituyen derechos fundamentales vulnerados.

Y esto no es cualquier cosa. Una sentencia que restituye derechos fundamentales vulnerados es algo muy importante. Por eso, en términos políticos, yo le pido al Partido Popular que, más allá del ruido político, entienda que hay personas a las que el Tribunal Constitucional les ha dicho que fueron condenados siendo inocentes. Y esto es muy grave en un Estado de Derecho. Precisamente, hay un Tribunal Constitucional que está para casos de este tipo. De hecho, una de sus funciones es justamente corregir errores en sentencias judiciales en las que se han podido vulnerar derechos fundamentales.

En este caso, se han vulnerado dos derechos: el de la presunción de inocencia y el llamado principio de legalidad penal. Para que todo el mundo lo entienda, hay dos cosas que el Tribunal Constitucional viene a decir. Primero, que lo que el PP ha venido contando sobre que había un gran complot, un gran acuerdo político por parte del PSOE en Andalucía y de los gobiernos socialistas en Andalucía para defraudar dinero público y generar una red clientelar, es falso.

“El señor [Juanma] Moreno Bonilla sigue pagando las ayudas de los ERE. Por tanto, no son ni eran ilegales y el PP lo sabía”

Era un momento muy difícil. Era el inicio de esa crisis financiera y una situación de pérdida constante y permanente de empleos, de cierres de empresas. La Junta de Andalucía, como otras, lo que hizo fue diseñar un procedimiento para agilizar los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y ayudar a trabajadores por un montante de 6.400 trabajadores en empresas que pudieron ser finalmente beneficiarias. Esos 6.400 trabajadores siguen hoy día cobrando esas ayudas. El PP, el señor [Juanma] Moreno Bonilla las sigue pagando, por tanto no son ni eran ilegales y el PP lo sabía.

Se aprobaron mediante una ley de presupuestos en un Parlamento autonómico que tiene capacidad legislativa para tomar esa decisión. Por eso siempre dijimos que el Tribunal Supremo y la Audiencia de Sevilla se equivocaban, porque una ley no podía cometer un delito y quienes la aprueban en el Parlamento o quienes la proponen, el Gobierno de ese momento no podía estar delinquiendo. Esto que teníamos algunos bastante claro, sin duda, fue un mazazo el que el Tribunal Supremo por tres votos contra dos dijese que no era así, y que, por tanto, había delito y había condenas.

El Tribunal Constitucional sin duda ha sanado esto, y yo creo que ahora en democracia hay que respetar las reglas de juego y cuando hay una sentencia que no te da la razón, hay que acatarla aunque no estés de acuerdo. Por eso yo le pido al PP que frene de una vez por todas el seguir diciendo las mismas cosas que antes de la sentencia. No puede ser que sigan diciendo que aquí se ha robado, que se hable de 680 millones de euros. Ese es el importe global de todas esas ayudas y ahí están esos 6.400 trabajadores que siguen cobrando ese dinero. Eso no significa que no haya habido casos concretos de irregularidades o de utilización de fondos públicos, en algunos casos a empresas o de trabajadores concretos que se hayan beneficiado que no tuvieran derecho. Esos casos de malversación, esos casos en los que se ha producido un delito, están en algunos casos en investigación todavía y en proceso judicial, y en otros han tenido condena.

Nosotros respetamos esas condenas y siempre hemos dicho lo mismo: el que la hace, la paga, y, por tanto, sobre eso no discutimos. Pero estábamos hablando de 71 intrusos, no estábamos hablando de 680 millones de euros defraudados. Y estamos hablando fundamentalmente de que lo que el PP quiso inocular en la opinión pública era que el PSOE, que los gobiernos del PSOE, habían robado o habían malversado en unas cantidades tremendas, pintándolo como el mayor caso de corrupción. No, mire, no.

P: Y, pese a que se cometieron irregularidades, ¿siguen sosteniendo que fue una persecución política contra el PSOE en Andalucía?

R: Lo que empezó siendo una irregularidad, que puede que alguien se haya beneficiado ilegalmente, hay que perseguirlo, eso es una cosa. Y otra cosa es decir que, como consecuencia de esa serie de casos, detrás estaba todo un gobierno, toda una cúpula del PSOE diseñando un proceso y un procedimiento para robar a los andaluces. Eso es una barbaridad. Y eso se ha dicho por activa y por pasiva durante más de diez años.

“Estamos intentando que una imagen pública y una confianza dañada de los ciudadanos en el Partido Socialista en Andalucía se restituya porque es lo justo”

Estamos intentando que una imagen pública y una confianza dañada de los ciudadanos en el Partido Socialista en Andalucía se restituya, porque es lo justo. La sentencia del Tribunal Constitucional pretende reparar los daños personales a personas inocentes y también reparar la imagen y la dignidad de un partido con 145 años de historia, que no se merecía la persecución y la cacería política que ha recibido en estos más de diez años.

P: Sin duda, este asunto ha permeado en el imaginario colectivo de los andaluces. ¿Cómo se puede restituir esta imagen? Y, sobre todo, ¿cómo lo puede usar ahora el PSOE para sacudirse estos complejos y rearmar la oposición al Gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía?

El Partido Socialista no ha tenido ni tiene complejos. El PSOE fue plenamente consciente de que había dos elementos que afectaron de forma clara el crédito político del último gobierno socialista. Pese a ganarle las urnas al Partido Popular, no consiguió una mayoría suficiente y el Partido Popular pactó con Vox y Ciudadanos, significando la alternancia en el Gobierno de Andalucía por primera vez en la historia democrática.

Nosotros somos conscientes de que eso se produjo por dos factores. Primero, que fue claramente la gestión de la crisis por parte de los gobiernos de Mariano Rajoy y el absoluto recorte de recursos públicos desde el Gobierno de España de ese momento a la Junta de Andalucía. Esto significó claramente que los últimos años de Gobierno socialista tuvieron un recorte de 11.000 millones de euros para servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación o la dependencia. Ahí empezaron las movilizaciones, las mareas y que los ciudadanos se quejaran de la gestión.

“El PP llegó a la Junta en 2018 como consecuencia de la responsabilidad del Gobierno del Partido Popular de España con Andalucía y de una gran mentira que ahora ha quedado demostrada con la sentencia del Constitucional

La segunda fue, efectivamente, el permanente argumento del fraude, de la malversación y del robo. Ese doble efecto es el que acaba minando la confianza de muchos andaluces, que no van a votar y que al final no respaldan esto. Ese fue el primer mandato. Luego, el señor Moreno Bonilla se presentó en 2022 y ganó las elecciones con una mayoría absoluta y, por tanto, no tengo nada que objetar. Pero lo cierto es que, efectivamente, el Partido Popular llegó a la victoria de gobernar, no de ganar las elecciones en el 2018, como consecuencia de la responsabilidad del Gobierno del Partido Popular de España con Andalucía y de una gran mentira que ahora ha quedado demostrada con la sentencia del Constitucional.

En este momento, el Partido Socialista de Andalucía tiene dos elementos para poner al señor Moreno Bonilla frente al mismo espejo en el que se reflejó el Partido Socialista en 2018. Uno, con más recursos que nunca por parte del actual Gobierno de Pedro Sánchez, el señor Moreno Bonilla, que venía a cambiarlo todo para bien, está gestionando peor que nunca la sanidad pública, la dependencia o la falta de oferta de educación pública. Resulta que, con más recursos (11.000 millones menos de Rajoy frente a 34.000 millones más de los gobiernos de Pedro Sánchez en estos seis años), el señor Moreno Bonilla tiene la mayor lista de espera de la sanidad pública y una situación de dependencia terrible, en donde la media de espera para que te te den el derecho a un recurso está en 574 días.

“El PP ha estado mintiendo a todos los andaluces en relación con los ERE todos estos años”

Por tanto, primera idea, señor Moreno Bonilla, se le acabó la confianza. Usted está gestionando los servicios públicos mucho peor que en el peor momento de falta de recursos del último Gobierno socialista, pero con la gran diferencia de que ahora sí tiene recursos. Otra cosa es que lo gestiona mal. Y en el caso de la sanidad, encima los deriva a la sanidad privada. Y la segunda es cómo los andaluces van a asumir que el PP les ha estado mintiendo en relación con los ERE todos estos años.

El PP se afana ahora en decir que Andalucía no olvida. Lo que Andalucía no va a olvidar es el gran engaño y la gran mentira a la que ha sido sometida por parte de los dirigentes del PP. Esto se inició con el señor [Javier] Arenas, con el señor [Juan Ignacio] Zoido, con el señor [Antonio] Sanz, que es la mano derecha del señor Moreno Bonilla, y el señor Moreno Bonilla fue el gran beneficiario de toda esta estrategia y de toda esta cacería política.

P: Ante las críticas del PP a los magistrados que forman parte del tribunal de garantías, poniendo en cuestión el papel de algunos de ellos por su afinidad con el PSOE, ¿teme que la decisión del Constitucional se pueda interpretar como una actuación de parte?

R: Deslegitimar al Tribunal Constitucional es deslegitimar la democracia en España. Es deslegitimar el valor y el peso que le da la Constitución al máximo órgano de control y de garantías de derechos fundamentales. No se puede deslegitimar con ese tipo de argumentos la composición de un Tribunal Constitucional que ha sido pactada entre el PP y el PSOE.

Es más, acabamos de llegar a un nuevo acuerdo para renovar a un magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular. Si al PSOE nos diera por cuestionar su independencia, pues probablemente tendríamos los mismos argumentos que el PP para decir lo que está diciendo respecto a otros magistrados. Si creemos en el sistema y proponemos a magistrados, los proponemos por su capacidad y por su criterio profesional independiente por encima de cualquier otra cuestión. Es vergonzoso que cuestionen, por ejemplo, a Inmaculada Montalbán, que recibió un premio de la Junta de Andalucía y otro del Gobierno del Mariano Rajoy.

“Le pido al PP que no entre a cuestionar una institución clave como el Tribunal Constitucional”

Si entramos en eso, ¿deslegitimamos también a los miembros del Tribunal Supremo? Analicemos los miembros del Tribunal Supremo de la sentencia a la que nos estamos refiriendo. En los tres magistrados que votaron a favor de la sentencia contra los ERE, ¿seguro que no hay ninguno con alguna razón o vinculación personal o familiar con el PP? ¿Cree que yo, si creo de verdad como creo en el Estado de Derecho, puedo entrar en cuestionar la independencia de un magistrado del Tribunal Supremo porque su hijo fuese contratado por el PP en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid o perteneciese a las listas del PP en las siguientes elecciones? Pues no voy a cuestionar su independencia. No lo voy a hacer. Es magistrado del Tribunal Supremo y si yo cuestiono eso, estoy cuestionando una institución clave en el Estado de Derecho. Le pido al PP que no entre a cuestionar una institución clave como el Tribunal Constitucional, porque entonces para qué acabamos de firmar un acuerdo en donde él propone a un nuevo magistrado del TC. No puede ser.

P: ¿El PSOE abrirá las puertas a los expresidentes Chaves y Griñán?

R: Esto es una cuestión personal. La decisión de militar en un partido y de solicitar tu alta de nuevo en el PSOE les corresponde a ellos. Nosotros, lo que les hemos manifestado desde el principio, es puertas abiertas. Yo espero que sí, que den el paso y que vuelvan a solicitar su incorporación. Pero insisto, ahora mismo lo principal es que se recuperen físicamente, mentalmente, y todo se andará. Y estoy convencido que que en los próximos meses, las próximas semanas, pues esto seguramente lo harán público. Pero insisto, es su voluntad y es su decisión.

P: Después de las elecciones europeas, Sánchez puso el foco en Madrid y Andalucía por ser los territorios con la mayor distancia de los socialistas con el PP. Pidió una reflexión. ¿La ha hecho? ¿Cómo se puede revertir la tendencia?

R: Desde que nosotros perdemos el Gobierno y somos oposición por primera vez, como ocurrió con el PSE-EE en Euskadi con Patxi López o en Cataluña con José Montilla, el partido necesita un tiempo para recuperar de nuevo la confianza y, por tanto, volver a obtener los resultados que se esperan.

Nosotros estamos en un proceso en el que, en junio del 2022, cuando se producen las elecciones autonómicas, tenemos un muy mal resultado. Acabábamos de iniciar un proceso de renovación, llevábamos tan solo unos meses y, sencillamente, los andaluces nos descartaron de la ecuación. Es decir, prefirieron optar por que no entrase Vox en la Junta con Moreno Bonilla, darle más apoyo a Moreno Bonilla, y en muchos casos entendieron que el PSOE no era en ese momento una alternativa, sino que prefirieron, pues, digamos, una alternativa conservadora.

Aunque el señor Moreno Bonilla, en su primera legislatura, no había aportado ningún balance de gestión realmente motivador. Yo le dije una frase una vez que no le gustó mucho, pero que lo refleja bien. En concreto: Nunca nadie con menos consiguió más. Es decir, con menos gestión, con menos resultados, consiguió más votos y más confianza. Es la realidad. Pero los datos están ahí: desde ese junio del 22 hasta las elecciones, por ejemplo, del 23 de julio del 2023 (un año después, con unas elecciones municipales por medio), el PSOE recuperó más de 400.000 votos globales. Son elecciones diferentes. Una cosa son las autonómicas, otra fueron las municipales y luego las generales, pero nuestra recuperación de votos fue progresiva y permanente. Recuperar más de 400.000 votos nos permitió volver a estar donde hemos estado en las europeas, en el 32% de respaldo electoral, y en las generales estuvimos en algo más del 33%.

Andalucía tiene que seguir aportando mucho más a otros territorios de España. Nosotros somos la federación que más votos aporta al conjunto nacional. Y es más, como he dicho también en otra ocasión, hemos obtenido en las europeas un 32%. Me hubiera gustado que fuese el 36% y el 37% o más, pero el dato de media nacional fue un 30%. Es decir, está claro que nosotros necesitamos y queremos más, pero para eso es necesario desgastar frente a la ciudadanía al Gobierno de Moreno Bonilla, que no solo no está gestionando bien, sino que está haciendo mucho daño a los servicios públicos.

P: ¿Cómo se puede volver a recuperar Andalucía, su feudo durante 37 años? ¿Cree que la situación de la sanidad andaluza sea el motivo que desplace a Moreno Bonilla?

R: En nuestra labor de oposición y de crítica en el Parlamento, no paramos de hacer eso. Justamente, denunciar y poner voz a todas las quejas y reivindicaciones de los andaluces. Es verdad que la maquinaria de propaganda institucional del señor Moreno Bonilla sigue siendo superior aún a nuestra capacidad para que se escuche la denuncia o la crítica a su gestión. Sabemos que en el primer año, e incluso en el segundo, de una legislatura en la que alguien te ha ganado por mayoría absoluta, los ciudadanos no cambian de opinión de la noche a la mañana. Están observando qué está pasando con su voto y cuál es su gestión.

Yo esto ya lo viví en el Ayuntamiento de Sevilla. Me presenté en 2011, me ganó el PP con una mayoría absoluta, la del señor Zoido (prácticamente nos duplicaba en votos), y en cuatro años, en 2015, el alcalde fui yo. Por tanto, he vivido ya una situación en la que te parece que lo que tú haces o lo que dices no consigue penetrar en la opinión de los ciudadanos. Hay que ser paciente, pero no hay que dejar de trabajar. Hay que seguir. Y nosotros desde hace seis meses hemos incorporado a nuestra labor de crítica algo que me parece importante en estos dos años que faltan hasta las autonómicas, que es construir una alternativa de gobierno. Es decir, no solo ser críticos, pero también ser ser propositivos. Si yo digo que la sanidad pública es un desastre en Andalucía, yo tengo que decir cómo lo gestionaría yo.

“He vivido ya una situación en la que te parece que lo que tú haces o lo que dices no consigue penetrar en la opinión de los ciudadanos”

Yo intento hablar de política en positivo. Intento no faltarle el respeto a mi adversario político y, eso sí, soy duro y crítico cuando veo que se están cometiendo injusticias como se están haciendo en Andalucía o se está dañando el voto de confianza de los ciudadanos. Pero los ciudadanos son maduros, son inteligentes. Cuando llegue el momento decidirán con su voto si quieren seguir como están o quieren cambiar.

P: Entonces, ¿se ve como candidato en las próximas elecciones andaluzas?

R: Mire, el Partido Socialista no decide sus candidatos simplemente porque los candidatos queramos. El PSOE tiene unos estatutos en los que si quieres ser candidato te tienes que presentar a unas elecciones primarias y ver si hay otras propuestas o no, y los militantes deciden. Lo que he manifestado es mi voluntad para trabajar y ser el candidato, pero si hay otros compañeros o compañeras que igualmente quieran serlo, pues nos veremos en esas elecciones primarias, como ya me vi en las anteriores con la compañera Susana Díaz. Ella defendía un proyecto de continuidad, yo un proyecto diferente y de cambio. Y los militantes votaron. Yo trabajo no para ser candidato, trabajo para ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía.

P: Sobre la distinción de Hija Predilecta de Triana que el Ayuntamiento de Sevilla (PP) ha anunciado para la expresidenta de la Junta de Andalucía y exlíder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ¿cree que el PP quiere utilizar su figura contra el PSOE?

R: (Sonríe) El Partido Popular lo ha hecho porque sabía que se iba a generar este debate. Yo no soy muy partidario de darle al PP el gusto de esto, sobre todo por una razón, porque quien le da el reconocimiento a Susana Díaz es una Comisión de Participación Ciudadana, que la propone porque es una vecina de Triana conocida, con una trayectoria personal y política en su barrio. El Partido Popular, que ha recibido esa propuesta, pues ha dicho ‘oye, miel sobre hojuelas’. La voy a reconocer e intento que que los sevillanos vean que no soy sectario. De esta manera, queda bien y reconoce, por otra parte, una propuesta que es vecinal.

A mí me parece fantástico que le hicieran esa propuesta. A mi no me la hicieron como alcalde y lo quiero aclarar, que he leído por ahí que me la hicieron. Si hubiese sido así, ya hubiera visto si era más o menos oportuno en el momento y la circunstancia, porque no solemos recibir este tipo de reconocimientos cuando todavía estamos en ejercicio. Pero a mí me parece bien el tema de la propuesta de Susana, a una persona conocida, querida, y oye, no hay que darle más trascendencia a esto.

P: En cuanto a su papel en el Senado, tiene el difícil reto de defender a su partido y al Gobierno en una institución que el PP ha convertido en su feudo gracias a su mayoría absoluta. ¿Da por perdida la legislatura en esta cámara? ¿Habría que reformular su papel?

R: A mí me gustan los retos. Primero te contesto en el ámbito personal. A mí me nombraron consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, justo cuando estalla la crisis del ladrillo y de la burbuja. Y me dijeron ‘aquí tenemos un problemón gordo y te vamos a poner este reto y te damos la confianza’. Luego me propusieron ser candidato a la Alcaldía de Sevilla con una mayoría absoluta enfrente. En cuatro años, conseguimos la alcaldía. Después, cuando estaba muy tranquilo como alcalde de Sevilla y gobernando con mucha estabilidad, los compañeros me plantearon que liderara un proyecto regional y que me presentara a unas primarias. Bueno, hoy estamos en la oposición, con un trabajo duro, como todos los de la oposición. Y luego mis compañeros me han planteado, y en este caso el secretario general, asumir la portavocía de una cámara como esta, que ya la conocía porque estuve en otra etapa, dos años y medio, y a la que sin duda le tengo una estima especial y un respeto por el trabajo que se hace.

Esta es una Cámara territorial a la que nunca le hemos dedicado suficiente tiempo para que lo sea de verdad y para revisar, renovar, actualizar sus funciones, sus competencias, y el desarrollo de las mismas.

“El Senado no tiene la culpa de que el PP no haya podido gobernar con Vox”

Yo vi una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque soy de Andalucía y porque cualquier debate territorial en España tiene que tener un contrapeso entre los intereses de algunos territorios de España y algunas fuerzas políticas, y los que siempre hemos planteado la solidaridad y la igualdad entre territorios. Tenemos los problemas de la financiación autonómica y la financiación local. También tenemos problemas territoriales de gestión de servicios públicos por parte de los gobiernos locales y los gobiernos autonómicos.

No voy a cejar en el empeño de que esta Cámara no sea lo que el Partido Popular se ha propuesto en esta legislatura. El PP ha visto el Senado como una oportunidad ante su frustración por no haber gobernado después de las elecciones del 23 de julio. Y es una pena, porque el Senado no tiene la culpa de que el PP no haya podido gobernar con Vox. El PP está utilizando el Senado desde su mayoría absoluta para hacer cosas, algunas de ellas incluso inconstitucionales, como la reforma exprés de este reglamento de la Cámara, o algunas otras cuestiones. El PP se ha equivocado.

Yo quiero que me vean como un casco azul dentro de los portavoces de los grupos parlamentarios para intentar buscar acuerdos para defender mis siglas y mi grupo parlamentario, y, por supuesto, para intentar que no haya barrabasadas respecto a las normas y los reglamentos de esta Cámara y la relación institucional con el Gobierno. Me parece que se falta al respeto demasiado y con absoluta facilidad a otras instituciones. Así que yo me ofrezco para la negociación, para el debate y para el acuerdo. Aunque enfrente, lo que tengo es una mayoría absoluta faltona. Por tanto, espero seguir trabajando con mis compañeros en cambiar esta dinámica.