La Justicia confirmó la condena a dos ex presidentes del PSOE por el mayor caso de corrupción de España

Manuel Chaves y José Antonio Griñan, primero y segundo por la izquierda, durante el juicio por el 'caso ERE' en el Supremo. (EFE)

El Tribunal Supremo de España ha confirmado la condena a dos históricos dirigentes del PSOE. En un fallo conocido a primera hora del 26 de julio, el Supremo ratifica la inhabilitación de Manuel Chaves y el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. Ambos fueron presidentes de Andalucía. Ambos fueron presidentes del Partidos Socialista Obrero Español. Ambos fueron ministros de gobiernos de España presididos por Felipe González .

El Supremo avala, en gran medida, la sentencia dictada en 2019 por la Audiencia de Sevilla. En ella ya establecían las penas por el escándalo de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo). En algunos casos -menos relevantes desde el punto de vista político-, matiza la resolución anterior.

El llamado ‘caso ERE’ estalló en 2010, cuando el diario El Mundo destapó una presunta -hoy confirmada- red clientelar diseñada por el PSOE de Andalucía para repartir de forma arbitraria 680 millones de euros. A partir del año 2000 y durante una década, la Junta de Andalucía gobernada por los socialistas dispuso de millones de euros que otorgó a quien quiso y como quiso sin ningún control.

Sin publicidad previa, sin concurso público alguno, la Junta repartía subvenciones a discreción, sobre todo a empresas afines que se enriquecieron durante años.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla que ahora ratifica el Supremo decía: “La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto”. Y añadía que el entramado tenía su base o “partía del programa político con el que [el PSOE] se había presentado a las elecciones”.

Ahora, la Sala de lo Penal del Supremo deja claro que los dos ex dirigentes socialistas “eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad”.

Es decir, la sentencia del mayor caso de corrupción que ha habido en España en los últimos años implicaba de forma directa a altos cargos del PSOE: desde anteriores presidentes de la Junta a ex consejeros.

Es por esto que el fallo del Supremo conocido hoy -la sentencia, de más de 1.000 folios, se dará a conocer íntegra en septiembre- supone un golpe muy duro para los socialistas. No para un sector del partido, sino para todo el partido. Porque Chaves y Griñán han sido defendidos de forma permanente por todos los líderes socialistas: Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, Pedro Sánchez. Sin fisuras. Dándoles, incluso, relevantes cargos orgánicos cuando dejaron el poder en Andalucía.

La defensa de Chaves y Griñán ha sido para el PSOE primordial desde que estalló el ‘caso ERE’. Siempre se ha defendido que ninguno se enriqueció, que ninguno distrajo dinero público en beneficio propio.

No sólo porque inhabilita durante años a Manuel Chaves, sino porque manda a prisión a Griñán. Es decir, un ex presidente de la Junta de Andalucía, un ex presidente del propio PSOE y un ex ministro debe ingresar en la cárcel porque, según ha confirmado el Alto Tribunal, ha cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.

La condena a Griñán es contundente: a los 6 años y dos días de prisión se suma la inhabilitación absoluta durante 15 años y 2 días. Su ingreso en prisión está en manos de la Audiencia de Sevilla, órgano jurisdiccional que dictó la condena que ahora ha confirmado el Alto Tribunal. Para ello deberá recibir la sentencia íntegra del Supremo, lo que no se producirá al menos hasta septiembre.

El ex presidente andaluz, ex ministro y ex presidente del PSOE ya ha anunciado, a través de sus abogados, que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional. En este recurso de amparo pedirán que no se ejecute el inmediato y procedente ingreso en prisión, sino que lo paralice. Sin embargo, la jurisprudencia indica que cuando las penas de cárcel superan los cinco años, el Constitucional no suele frenar las entradas en prisión. Por tanto, la posibilidad más probable es que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez lo indulte en un Consejo de Ministros. Griñán ha comunicado que tiene “la conciencia y el patrimonio” limpios.

Los socialistas han mostrado su apoyo a los dos condenados. “Pagan justos por pecadores”, ha dicho la nueva portavoz del partido, Pilar Alegría. “En ningún momento se beneficiaron personalmente de nada”, ha remarcado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante el debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados, en Madrid, España. 12 de julio de 2022. REUTERS/Susana Vera

Condena de la oposición

En el PSOE consideran que el fallo del Supremo deja muchas dudas, toda vez que de los cinco magistrados, tres han votado a favor de la condena, por dos que han mostrado su rechazo.

En su “voto discrepante”, las magistradas Ana Ferrer García y Susana Polo García defienden que “deberían haber sido estimados parcialmente los recursos interpuestos por (…) José Antonio Griñán Martínez y que (…) estos recurrentes deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos”.

Las reacciones políticas han sido inmediatas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó poco después de conocerse la sentencia que no la utilizará contra el PSOE. Tras defender que la mayoría de los cargos públicos socialistas y sus militantes son honrados, Feijóo indicó: “No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia” para “desacreditar a todo” el PSOE ni para “desacreditar a toda la clase política”.

Desde otros sectores del PP o de Ciudadanos se ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida perdón por el ‘caso ERE’ y condene la corrupción de Chaves y Griñán.

Además de Griñán, otros ocho altos cargos de gobiernos socialistas en Andalucía -consejeros, viceconsejeros y directores generales- han sido condenados a penas de prisión, mientras otros tantos han sido inhabilitados. Entre ellos Magdalena Álvarez, quien fuera ministra de Fomento en gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.