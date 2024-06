Una estadounidense que vive en Madrid explica el motivo por el que ama España: “Me siento muy protegida aquí como mujer”

Imagen de la usuaria Betty Galindo (bettyabroadd) en TikTok

España recibe al año millones de turistas. Es uno de los lugares más interesantes para vivir por un sinfín de motivos: la gran variedad de comidas y platos típicos, el clima, las playas o el patrimonio cultural son algunos de los motivos que hacen tan atractivo nuestro país para ciudadanos de fuera. Por esto y más es por lo que muchas personas deciden no solo instalarse de forma temporal en España, sino que otros se plantean vivir de forma indefinida.

Pero sin duda, otro de los motivos por los que España es tan atractivo es por la seguridad que este país ofrece. De hecho, según el último Balance de Criminalidad del ministerio del Interior correspondiente al cuarto trimestre de 2023, que refleja el ratio de delitos en España, indica que pese se cometieron un 5,9% más de delitos que en el mismo periodo en 2022, el aumento se debe principalmente al aumento de la cibercriminalidad.

Sin embargo, esto no impide sentir las ciudades españolas como seguras. De esto ha querido hacerse eco la usuaria de TikTok Betty Galindo (@bettyabroadd), una joven estadounidense procedente de San Francisco, en el estado de California, que actualmente está viviendo en Madrid. Desde que la ciudad la acogió ha querido explicar lo segura que se siente en la capital, incluso hasta cuando camina de noche sola.

La seguridad, su punto fuerte

En un vídeo que compartió con sus más de dos mil seguidores y que ya supera las 15 mil visualizaciones, la joven, procedente de California, Estados Unidos, asegura que una de sus cosas favoritas de vivir en la capital es poder caminar sola por la noche, especialmente tras haber bebido alcohol. “Es casi medianoche y tomé dos copas de vino con un amigo y voy caminando sola. Nadie me está acosando. Nadie me pide mi información. Nadie está siendo espeluznante y acosándome”, ha puntualizado en el vídeo, en el que aparece caminando por el centro de Madrid mientras explica que simplemente “está caminando a casa”. “Si vienes a Madrid y estás en el centro de la ciudad, estás bien como mujer”, ha asegurado a otros usuarios de la aplicación.

En el vídeo, de un minuto de duración, Betty da su punto de vista a cuando vivía en la icónica ciudad de Los Ángeles. “Cuando vivía en Los Ángeles, esto simplemente no podía suceder. No me verías haciendo esto”, cuenta para posteriormente mencionar que vivía en el barrio de Koreatown, que según apunta, “no le parecía una locura en cuestiones de seguridad”. Existen registros que lo señala como uno de los 20 más seguros de los 90 que tiene la ciudad.

Es por esto mismo, por lo que en los comentarios, Betty se ha defendido de otros usuarios que señalaban que “también pasan cosas en España”. “No miedo, pero si hay que tener precaución”, ha apostillado el usuario Xouba. La respuesta de Betty ha sido comparar como ella lo percibe a vivir en Los Ángeles. Otros, en cambio, han dado la bienvenida a la usuaria. “me alegro mucho de que te sientas así en mi ciudad”, ha escrito JoseAlbertodd.