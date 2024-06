Así se vivió en redes sociales el concierto de Duki: del mensaje de Messi a los invitados sorpresa

Duki y Emilia cantaron juntos en el estadio Santiago Bernabeu

El concierto de Duki en el Santiago Bernabéu la noche de este sábado pasará a la historia de las actuaciones. Es la primera vez que un artista latina llena el campo del Real Madrid. Esos 80.000 espectadores se han entregado al ritmo y la energía del argentino, que les ha regalado con lo último y lo mejor de su repertorio en una gira en la que, más adelante, pasará por Italia, Francia, Alemania e Inglaterra antes de volver, en diciembre, a su argentina. Sin embargo, esta fecha tan señalada había creado una gran expectación dentro y fuera de España por ese hito histórico de lograr llenar uno de los mayores espacios para conciertos del país. Es por eso que, además de las entusiasmadas reacciones del público, gran parte del espectáculo se ha podido seguir por redes sociales, donde también han abundado las reacciones y los comentarios ante las distintas sorpresas preparadas para la actuación.

Primer argentino en llenar un Bernabeu. @DukiSSJ pic.twitter.com/W7Un8HDK70 — 𓆰lour ssj𓆪 (@Lourcampos) June 8, 2024

DUKI TE AMO HERMANO

DESPUÉS DE MESSI VENÍS VOS

GRACIAS POR SER NUESTRO CAPITÁN DE LA SELECCIÓN DE LA MÚSICA pic.twitter.com/uMif2XD21X — Coscu (@Martinpdisalvo) June 7, 2024

Una previa llena de emociones

De hecho, ya antes del concierto se pudo comprobar la ilusión que el concierto de Duki provocaba. Y es que durante la tarde del sábado fueron publicados varios mensajes de ánimo y admiración dedicados al cantante. Algunos de sus seres más queridos, como su madre, a la que Duki ya había respondido una pregunta en la rueda de prensa previa al concierto entre lágrimas; otros de grandes figuras públicas, entre ellas el capitán de su selección de fútbol, Leo Messi, que dedicó unas palabras en las que recordó las veces que él había estado en el Bernabéu de “visitante”.

“Duki”



Por el saludo de Messi en la previa a su show en el Bernabeu: "Yo estuve ahí muchas veces, siempre de visitante obviamente, pero bueno, hoy vas a ser más local que nunca".



pic.twitter.com/FaMa1TM9KQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 8, 2024

la mamá de duki me hace llorar pic.twitter.com/279BxMjrIV — bru  (@sk7brussj) June 8, 2024

"Duki":

Por este momento de la conferencia de prensa antes de su recital en el Estadio Santiago Bernabéu pic.twitter.com/zHpoogcttc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 6, 2024

Así se llena el Bernabéu

Las imágenes de un Santiago Bernabéu a reventar impresionan, pero es aún más impactante si todas esas personas están totalmente entregadas a la música. Este sábado, Duki lo ha logrado, con un magnetismo muy similar al que ya mostró desde sus inicios en 2016. No obstante, mucha gente no pudo permitirse -por tiempo o por dinero- asistir al concierto, algo que no ha evitado que hayan seguido el concierto desde las redes y reaccionen a las diferentes imágenes de la entrada del cantante y de las primeras canciones que ha interpretado.

Miren como se va llenando el bernabeu. Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga mejor conocido como duki hoy recupera el oro que nos robaron pic.twitter.com/7toQIIcptI — Totty (@totty_caceres) June 8, 2024

Físicamente en mi casa, mentalmente en el Bernabéu de Duki. pic.twitter.com/tFWNkACgrM — Vasty (@VastySSJ) June 8, 2024

Así se acaba de vivir la entrada de @DukiSSJ en el Bernabéu 😈🔥#duki pic.twitter.com/ZrH9YId3ap — Urban Roosters (@urbanroosters) June 8, 2024

Duki se convierte en el primer argentino en llenar un Bernabeu con un marco imponente.🇦🇷🌎 pic.twitter.com/gY5u5ZY77X — Julio Leiva (@juleiva) June 8, 2024

DUKO TUMBANDO EL BERNABEU 😮‍💨



Y EN DICIEMBRE TUMBAMO EL PARQUE DE LA CIUDAD 🤟🏼🤟🏼🤟🏼 pic.twitter.com/cvs2HAIq6H — Buenos Aires Trap (@bsastrap) June 8, 2024

Colaboraciones

Eso sí, quizá lo que más pasiones levantó fueron los diferentes colaboradores que pisaron el estadio para acompañar a Duki en esta aventura. Artistas de la talla de Nicki Nicole o Jhayco, por ejemplo, o de su novia Emilia, con la que forma, desde 2021, una de las parejas más queridas de la industria musical. Su canción conjunta Como Si No Importara fue una de las más coreadas durante el concierto.

Nicki Nicole junto a Duki cantando “YaMeFui” en el Estadio Bernabéu en Madrid, España pic.twitter.com/K0ssTYgPHM — Nicki Nicole República Dominicana (@NickiNicoleRD_) June 8, 2024

🎦 Más de Emilia y Duki cantando Como Si No Importara en el Bernabéu pic.twitter.com/lld4HShrwc — Emilia Mernes Updates (@emupdate) June 8, 2024

Duki se trajo a Jhayco para el Bernabéu no me lo puedo creer 😭



pic.twitter.com/VYhajcbGC0 — 𝙌𝙖𝙙𝙙𝙮 (@ElQaddyy) June 8, 2024

Cierre y despedida

La actuación duró varias horas y no terminó hasta las . La oscuridad que rodeaba al Santiago Bernabéu no era nada comparada con el show de luces, música y otros artificios que nacía desde el escenario. A cada post en redes sociales, el entusiasmo era cada vez mayor, hasta el punto de que algunos ya comentaban la posibilidad de que este fuera su mejor concierto. Además, para quienes no pudieron estar allí, la madre de Duki, de nuevo, fue la protagonista al retransmitir desde su móvil el concierto en vivo, de modo que también pudieron disfrutar de la primera vez que el argentino cantaba No me llores.

La que estás liando Duki pic.twitter.com/9mXCC17Xw5 — Pablo Gil (@pablogil72) June 8, 2024

nono duki me haces daño, te amo muchisimo https://t.co/JYMkvHJ6fn — Delfina (@Delfisellares) June 8, 2024

Yo en mi casa, sin mirar Instagram, porque no he podido ir al concierto de Duki y cada stories es un puñal pic.twitter.com/oT6kG9jJP2 — AD. (@adanco77) June 8, 2024

Gracia a Sandra (la mamá de duki) pude ver el concierto del Bernabéu 😭, TE QUEREMOS SANDRAAAA pic.twitter.com/BinCAw7PHn — 𝕯𝖔𝖒í𝖓𝖌𝖚𝖊𝖟🦇 (@Dominguezz_ssj) June 8, 2024

Tuvimos el privilegio de vivir en un mundo donde Duki hace historia. pic.twitter.com/esaywsUrwZ — ★ (@Emilialior) June 8, 2024