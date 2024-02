Karlos Arguiñano revela en ‘El Hormiguero’ qué plato le gusta cocinar desnudo: “Solo lo hago si estoy solo”

El cocinero Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero' ('El Hormiguero')

Este jueves ha acudido a divertirse a El Hormiguero el chef español Karlos Arguiñano para presentar su nuevo libro, Cocina 10 con Karlos Arguiñano. Durante la entrevista el cocinero ha hablado de su nuevo proyecto, así como de su faceta televisiva, de su mujer “su suerte”, como él mismo le ha definido; de sus nietos y en general de su familia. Además, el vasco no ha dudado en revelar uno de sus secretos, aquello que le encanta hacer cuando está solo y la ropa empieza a sobrarle por todos lados.

El presentador del programa de las hormigas ha preguntado al chef que hace por las mañanas para poder estar de buen humor, a lo que Arguiñano ha contestado: “Desayunar y tiro de sartén, a mí lo del cafecito me parece de estudiante. Un huevo con cabeza de jabalí, una cebollita fritita… no me cuesta nada” Aunque ha añadido un pequeño detalle que no ha dejado indiferente a ninguno de los espectadores: “Lo hago en pelotas, te da libertad, es muy íntimo”. Ante este descubrimiento, el Pablo Motos, atónito, le ha preguntado: “¿Desayunas en pelotas?”. A lo que éste le ha contestado que solo lo hacía si estaba solo.

Te puede interesar: La receta de bebida sana y deliciosa de Arguiñano que se hace en menos de 10 minutos

El cocinero también ha hablado de su faceta televisiva y su lado más gracioso: “Prefiero salir todos los días de payasete diez segundos porque a la gente no se le puede aburrir, que vean que estás con buen ánimo”. Quien también ha detallado que tiene más de 500 caretas, muñecos y gafas con las que suele salir en su programa diario. En cuanto al último día de los inocentes ha explicado: “En mi programa hablé de un centro de inteligencia artificial que quería hacer un estudio de mi cerebro de modo que en unos años la gente pudiera cocinar pensando como yo. Era el día de los inocentes, pero la gente se lo creyó”.

‘Cocina 10 con Karlos Arguiñano’

Respecto a su nuevo libro, ha explicado que es su vida: “Es a lo que me dedico desde que tengo 17 años, todos mis libros son buenos, pero éste es la repera. La gente que tiene este libro en casa está salvada”. Un libro que le han ayudado a escribir su hermana y su hijo, quien ya tiene su propio programa de televisión en ETB: “Somos competencia, estamos a la misma hora y la madre ¿a quién ve? … Al hijo... Los hijos son de ellas, los maridos los encontraron en un bar”.

Te puede interesar: La salsa a base de fruta que Arguiñano recomienda para todo tipo de carnes: “No os va a fallar, palabra de abuelo”

Tras hablar de sus familiares con los que comparte la pasión de la cocina, ha pasado a hablar de su mujer, “su suerte”: “Yo no soy de comprar lotería, pero el día que conocí a mi mujer me tocó el gordo. El amor es cuestión de suerte, pero fijándote. Ella estaba por otro, pero él estaba lerdo. Fue en una discoteca, yo la había visto en la pescadería ya y cuando la encontré ahí, le dije que si bailaba, me dijo que sí pero después se fue, volví hasta tres veces para bailar con ella, luego me enteré de que estaba esperando a otro, pero no venía, así que llegó quién tuvo que llegar”.

Aunque lo cierto es que desde aquel día en la discoteca su familia ha crecido mucho y Arguiñano ya tiene 13 nietos, lo que hace que siempre tenga gente para comer en su casa: “Fácilmente 18, en mi casa es Navidad todos los domingos. Tampoco preparo todo yo solo, hasta mis nietos con seis y ocho años me ayudan con las croquetas, por ejemplo, y son niños que luego comen de todo porque te ayudan”.