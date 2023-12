Sergio Ramos salta al mundo de la música: así es la canción en la que también ‘participan’ sus hijos y su hermana

Sergio Ramos. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Sergio Ramos está a punto de cerrar un año que ha estado marcado por los cambios profesionales. Tras dos años viviendo en París junto a su familia debido a su pertenencia al club galo Paris Saint Germain, el defensa decidía este pasado mes de septiembre regresar a España y fichaba por el que antaño fue su primer equipo, donde comenzó su historia, el Sevilla Fútbol Club. Una vuelta a los orígenes que hacía acompañado de su mujer, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos, y que trajo consigo el establecimiento de su vida en la capital hispalense, donde residen actualmente.

Gracias a ello se trata de una etapa muy bonita para el deportista, que gracias a esta mudanza a Andalucía puede estar más cerca de su familia y de sus orígenes. Así ha quedado demostrado con su último proyecto y es que Sergio, que siempre ha presumido de tener una faceta artística, acaba de sorprender a sus muchos seguidores con su otra gran pasión: el flamenco.

El futbolista ha dado el salto al mundo de la canción con una colaboración con el grupo Los Yakis, junto a quienes ha grabado No me contradigas, un tema con fuertes raíces flamencas que busca ser la banda sonora de festividades y encuentros familiares. En este sencillo, Ramos no solo comparte estudio con el trío musical, sino que también se atreve a adueñarse de algunas estrofas, demostrando sus habilidades vocales. Esta faceta, aunque secundaria a su carrera futbolística, revela el gran arraigo cultural y personal del jugador hacia el flamenco.

Y aunque él es el principal protagonista, si se presta atención al videoclip se puede ver que no es el único Ramos que ha participado en la canción. También se puede ver a su hermana Miriam, que aparece en varias escenas, así como a los hijos de Sergio y Pilar, que aparecen acompañados de otros niños en un patio andaluz.

Ligado a la música

Este no es el primer acercamiento de Sergio Ramos al mundo de la música. Con una serie de colaboraciones a sus espaldas, el deportista se ha convertido en un personaje recurrente en el ámbito musical español, principalmente en el género que le es más cercano, el flamenco. Su implicación ha ido más allá de meras apariciones, convirtiéndose en un verdadero aficionado y participante activo de este estilo.

Una de las colaboraciones más destacadas en la trayectoria musical de Ramos fue con el cantante Canelita, con quien se unió para dar vida al tema A quién le voy a contar mis penas. Pero su voz también resonó en un escenario aún mayor, el de un evento futbolístico internacional, al prestar su voz para el Himno Oficial de la Selección Española en la Eurocopa de 2016 junto a Niña Pastori, una de las voces femeninas más reconocidas del flamenco contemporáneo.

Estas incursiones en la música han permitido a Sergio Ramos mostrar una faceta diferente de su personalidad, una que se aleja de los terrenos de juego para adentrarse en la sensibilidad y el sentimiento que evoca el flamenco. Sin embargo, a pesar de ser conocido mundialmente por su destreza defensiva, su interés y compromiso con la música han quedado patentes en cada proyecto que ha encarado.

El futbolista ha mantenido una relación constante con la música, involucrándose personalmente en proyectos que reflejan su herencia cultural. No se trata solo de un pasatiempo o de un interés pasajero, sino de una expresión artística que Sergio Ramos ha sabido compaginar con su exitosa carrera deportiva.

En un ámbito donde deporte y cultura a menudo se encuentran separados, figuras como Sergio Ramos demuestran que las pasiones pueden converger, nutriéndose mutuamente y permitiendo a los profesionales deportivos explorar nuevas avenidas de expresión personal. Con este nuevo sencillo, Ramos continúa dejando su huella no solo en los campos de fútbol, sino también en el corazón del folclore español.