La oferta laboral para “camareros enanos” que ha incendiado las redes sociales: “¿La época de ir al circo no pasó ya?”

El mundo de la hostelería está liderado por ofertas abusivas, horarios desmedidos y salarios que no cubren las expectativas de los trabajadores. En este contexto, cada vez son más los que deciden alzar la voz y denunciar la cara menos amable del sector hostelero. Jesús Soriano, conocido por su perfil de X, antiguo Twitter, Soy Camarero, es una de las voces más destacadas en este aspecto.

Soriano comparte de forma prácticamente diaria los abusos y malos tratos a los que se enfrentan los trabajadores. Las horas extra sin pagar, los contratos sin cotizaciones en la Seguridad Social o los malos comportamientos de empleadores y clientes son algunas de las líneas principales de la cuenta de Soy Camarero. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones el foco de alerta ha venido dado por la instrumentalización de los propios trabajadores.

“Buscamos personas especiales que alegren nuestras noches”: pero con una característica especial

La oferta pertenece a un organizador de eventos de una discoteca del municipio madrileño de Leganés. En el anuncio se ofrecen entre 50 y 100 euros por “servir y animar” durante cinco horas en cumpleaños y fiestas nocturnas “de gente elegante y educada”.

Así, en esta búsqueda de empleados se destaca que lo que se quiere son “personas especiales que alegren nuestras noches y las hagan mágicas”. Las personas serias, alegres y trabajadoras son el principal público objetivo de este anuncio. No obstante, hay una particularidad que hará que los interesados tenga un pie dentro de este establecimiento. “Si eres enano o tienes una cualidad especial, esperamos tu CV y una foto”, explican en la oferta.

La reacción de las redes sociales

La publicación de Soy Camarero está cerca del millón de impresiones y supera los 4.000 me gustas. Los usuarios de las redes sociales no han dudado en mostrar su descontento con esta oferta. Ahora, los comentarios críticos no sólo aluden a los requisitos físicos establecidos en la convocatoria, sino que también ponen en foco sobre la descripción de otros aspectos del puesto, que demanda ser una persona “seria y responsable”, pero al mismo tiempo “sociable, divertida y trabajadora”.

Así, la indignación ha pasado a estar en el centro del debate. “Ha empezado suave, esquivando poner la palabra que todos hemos pensado en nada más que comienzas a leer el anuncio, al final no se ha podido resistir y lo ha puesto por si alguien no sabía que era lo que estaba buscando exactamente”, explica uno de los usuarios. “¿La época de ir al circo a ver a enanos no pasó ya?”, pregunta otro. “Gente educada y elegante = niñatos ricos que quieren desfasar y piensan que pueden humillar a cualquier trabajador a cambio de dinero”, se ha sentenciado en uno de los comentarios más populares.