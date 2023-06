El GP de Canadá, en directo: sigue en vivo el intento de Fernando Alonso de volver al podio

Alonso, sobre el GP de Canadá: “Nos hemos pegado un tiro en el pie, es algo vergonzoso” El piloto asturiano mostró su descontento tras la suspensión de los primeros entrenamientos libres. “No había plan B”, asegura

Fernando Alonso durante la segunda sesión de entrenamientos libres (REUTERS).

Los primeros entrenamientos libres del GP Canadá no duraron más de tres minutos. Ese fue el tiempo transcurrido desde el incio de la primera tanda y el accidente de Gasly que provocó una bandera roja. Los pilotos se metieron en boxes y nunca más volvieron a salir. El motivo no fue el incidente del piloto de Alpine, sino un problema de sincronización con las cámaras de seguimiento. Dirección de carrera se quedó a ciegas y, al no poder garantizar la seguridad de los pilotos, decidió suspender la sesión para no poner en riesgo su integridad.