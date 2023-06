La emotiva historia de Bellingham con el dorsal ‘22′ que podría finalizar en el Real Madrid

Bellingham celebra uno de sus goles anotado al Borussia Monchengladbach (REUTERS).

Jude Bellingham. Dos palabras que forman el nombre y apellido del jugador más buscado en internet durante las últimas 24 horas después de que el Borussia Dortmund, su equipo hasta esta temporada, comunicase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la Bolsa de Frankfurt que el Real Madrid se hacía con sus servicios por 103 millones de euros fijos. Cifra que podría aumentar hasta en 31 millones más si se cumplen las variables.

Cantidad que puede parecer elevada, se convierte el segundo futbolista más caro de la historia del Real Madrid, para un jugador de apenas 19 años, pero Bellingham es diferente. Su fútbol y, especialmente, la mentalidad y actitud que demuestra sobre el césped, le convierte en uno de sus futbolistas llamados a marcar una época. Es un jugador con las ideas claras, tanto que en su corta, pero intensa carrerra deportiva, nunca ha cambiado de dorsal. Siempre ha llevado el 22 a su espalda. Un número con el que guarda una especial relación.

Una suma fue el origen del ‘22′

Atrás quedó aquella época en la que los dorsales eran designados en función de la posición que ocupe cada futbolista en el terreno de juego. Ahora tienen libertad para escoger dependiendo de sus preferencias. En el recuerdo quedan el 1+8 que lució Iván Zamorano en el Inter de Milán tras ceder el 9 a Ronaldo Nazario, el 69 que lució Lizarazu en el Bayern de Múnich por ser su número de la suerte o el 80 de Ronaldinho en el Milan debido a su año de nacimiento.

Bellingham durante sus despedida del Birmingham (Birmingham CF).

La historia de Bellingham con el 22 tiene un mayor componente emocional. No se entendería sin la figura de Mike Dodds, su entrenador en las categorías inferiores del Birmingham. En aquella época ambos mantuvieron una conversación en la que Bellingham le dijo que “quería ser un número 10″. Mike Dodds, le respondió con una frase que cambió su forma de pensar. “Puedes jugar como ‘4′, como ‘8′ y como ‘10′”. El resultado de la suma de las posiciones que le dijo su, por aquel entonces entrenador, es el dorsal que le ha acompañado hasta su desembarco en el Santiago Bernabéu.

El Birmingham retiró su dorsal... con ¡17 años!

El Birmingham, equipo de toda la vida de Jude Bellingham fue un paso más allá. En julio de 2020, cuando se hizo oficial su traspaso al Borussia Dortmund por 23 millones de euros, el club inglés decidió retirar el dorsal ‘22′ del joven futbolista que en ese momento tan sólo tenía 17 años y únicamente había dejado cuatro goles y tres asistencias en sus 44 partidos con el primer equipo.

“El número 22 se ha convertido en un sinónimo de Jude y a su ascenso al primer equipo desde los 16 años. Por lo tanto, el club ha decidido retirar su número para recordar a uno de los nuestros e inspirar al resto”, dijo el Birmingham por entonces. Bellingham, que un mes antes de ese gesto había firmado su primer contrato profesional, no tomó parte en esa decisión. “Siendo sincero, no creo que lo merezca. Hice buenas actuaciones, pero tienes que estar a un nivel muy alto para que te retiren la camiseta. Para mí, no está retirada, sino reservada para cuando vuelva y los lleve de vuelta a la Premier League”, auguró Bellingham.

La relación entre el ‘22′ y Jude Bellingham puede tener su fin en el Real Madrid. Actualmente ese dorsal lo porta Rüdiger y, salvo que el alemán se lo ceda, el nuevo fichaje del club blanco deberá elegir entre el 7, 9, 11, 14 y 24 que están vacantes. Números diferentes con los que forjará su historia en el Santiago Bernabéu.

