Aitana llevará su gira “Alpha” a siete países de Latinoamérica a finales de 2023

La cantante Aitana

Aitana ha anunciado que llevará su gira Alpha a siete países de Latinoamérica a finales de 2023, con arranque el 24 de noviembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y la posterior conclusión el 20 de diciembre en el Antel Arena de Montevideo.

La artista española recalará el 26 de noviembre en Bogotá (Movistar Arena), el 28 de ese mes en Lima (Anfiteatro Parque de la Exposición) y el 30 en Quito (Ágora de la Casa de la Cultura).

Te puede interesar: Dua Lipa afina su rol de ‘mocatriz’: una colección con Versace, nueva música en 2023 y un papel en ‘Barbie’

Ya en diciembre, sus conciertos continuarán en Santiago de Chile (Movistar Arena, día 13) y en las ciudades argentinas de Córdoba (Plaza de la Música, día 15), Rosario (Hipódromo de Rosario, día 16) y de Buenos Aires (Movistar Arena, día 18).

Esta será la segunda gira por Latinoamérica de Aitana y servirá para presentar los temas de su próximo álbum de estudio, también titulado Alpha, en el que la catalana muestra una evolución musical hacia ritmos más electrónicos.

Aitana

Un nuevo sonido

Aitana dio el pistoletazo de salida a su nueva etapa como artista, marcada por el lanzamiento de su nuevo álbum, con una espectacular fiesta en Madrid que desató la locura entre sus incondicionales. Los Ángeles, el primer adelanto de su próximo disco, ya se ha convertido en todo un éxito en las listas del país. Pese a las reticencias iniciales de sus acérrimos, los seguidores de la artista están contentos con el viraje musical de la intérprete, encaminada hacia nuevos sonidos más arriesgados y actuales.

En su nueva canción muchos ven un paralelismo con su historia de amor ‘oculta’ con Sebastián Yatra por frases como “mientras no sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías”.

Seguir leyendo