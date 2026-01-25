Entretenimiento

EN VIVO |El alpinista Alex Honnold escala sin cuerdas el “Taipei 101”, uno de los edificios más altos de Asia

El alpinista de 40 años intentará llegar a la punta de este rascacielos de 508 metros de altura. El evento es transmitido por Netflix

Alex Honnold escalará el Taipei
Alex Honnold escalará el Taipei 101. (Netflix)

Alex Honnold se prepara para ascender sin cuerdas ni arnés los 508 metros de Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado Skyscraper Live, está siendo emitido por Netflix.

El ascenso está programado para las 9:00 de la mañana del domingo, hora local en la capital taiwanesa. Se espera que el alpinista de 40 años tarde alrededor de 75 minutos en completar la hazaña.

El ascenso, que estaba programado para la mañana de este sábado fue pospuesto por cuestiones climáticas.

A continuación el minuto a minuto de este evento:

01:16 hsHoy

Alex Honnold inició el ascenso

Alex Honnold comenzó la primera
Alex Honnold comenzó la primera parte del ascenso. (Captura de video)

Alex Honnold dio sus primeros pasos en el Taipei 101

01:07 hsHoy

Alex Honnold se prepara para comenzar el ascenso

Alex Honnold está esperando, junto
Alex Honnold está esperando, junto a su esposa, el momento de comenzar con el ascenso. (Captura de video)

Alex Honnold llegó al Taipei 101 y se está concentrando para iniciar.

00:39 hsHoy

Los horarios del evento

El evento se transmitirá para
El evento se transmitirá para toda Latinoamérica. REUTERS/Ann Wang

México (CDMX): 24 de enero, 7:00 p.m

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 24 de enero, 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 24 de enero, 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 24 de enero, 9:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 24 de enero, 10:00 p.m.

España: 2 a.m.

00:36 hsHoy

Quién es Alex Honnold, el “mejor escalador del mundo” que busca conquistar la cima del Taipei 101

No solo escala paredes imposibles, sino que también impulsa proyectos de energía solar, conduce pódcast y equilibra sus retos con el cariño a su familia, mostrando una vida tan diversa como inspiradora

La transmisión será a nivel mundial. (Netflix
Leer la nota completa

