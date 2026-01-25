EN VIVO |El alpinista Alex Honnold escala sin cuerdas el “Taipei 101”, uno de los edificios más altos de Asia

Alex Honnold escalará el Taipei 101. (Netflix)

Alex Honnold se prepara para ascender sin cuerdas ni arnés los 508 metros de Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado Skyscraper Live, está siendo emitido por Netflix.

El ascenso está programado para las 9:00 de la mañana del domingo, hora local en la capital taiwanesa. Se espera que el alpinista de 40 años tarde alrededor de 75 minutos en completar la hazaña.

El ascenso, que estaba programado para la mañana de este sábado fue pospuesto por cuestiones climáticas.