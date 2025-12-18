Entretenimiento

Jake Connelly revela cómo “Stranger Things” lo llevó a ser blanco de burlas en la escuela

El joven actor explicó cómo la popularidad inmediata de la serie impactó su vida cotidiana fuera del set

Jake Connelly aseveró que ser parte de "Stranger Things" le trajo burlas en la escuela. (Captura: Netflix)

Tras el estreno del Volumen 1 de la temporada cinco de Stranger Things, el nombre de Jake Connelly comenzó a circular con fuerza más allá del universo de la serie.

El joven actor, quien se incorporó al elenco en esta última entrega del éxito de Netflix, contó que el impacto inmediato de la producción ya se trasladó a su vida cotidiana, particularmente a su entorno escolar.

La experiencia fue relatada por él durante su reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde habló abiertamente sobre cómo la popularidad del programa ha influido en su día a día.

Jake Connelly admitió que "Stranger Things" cambió su vida diaria. (Captura: Netflix)

Durante la entrevista, Jake Connelly explicó que algunos de sus compañeros de escuela empezaron a repetirle en voz alta una de las frases más reconocibles de su personaje: “Suck my fat one!”.

La línea, que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la serie y que, según el actor, comenzó a escucharse fuera de la pantalla apenas se estrenaron los nuevos episodios, le provocó ser blanco de burlas.

Me gritan: ‘Ven a chuparme la cola’. Algunos chicos me gritaban la frase en los pasillos”, contó.

Jake Connelly reveló que sufre burlas por parte de sus compañeros de escuela. (Captura: Netflix)

Asimismo, el actor relató que además de repetirle la frase, hubo personas que se acercaron para preguntarle detalles de la trama o incluso ofrecerle dinero a cambio de información adelantada sobre lo que ocurrirá en el Volumen 2 de la temporada final.

Sin embargo, Jake Connelly dejó claro que no reveló ningún dato y que el interés desmedido fue algo completamente nuevo para él, considerando que hasta hace poco llevaba una vida lejos del foco mediático.

Por si fuera poco, para la entrevista, The Tonight Show tuvo que tomar ciertas precauciones tanto por el apodo de su personaje como por la frase que se volvió recurrente durante la conversación.

En materiales promocionales previos a la emisión, el camerino del actor apareció inicialmente rotulado con el apodo original del personaje (“Dipshit Derek”), considerado ofensivo, pero más tarde fue modificado a una versión suavizada antes de salir al aire.

Durante su entrevista, Jake Connelly pronunció su apodo de la serie, aunque fue censurado. (Captura de video)

Durante la entrevista televisada, Jimmy Fallon optó por presentar al artista utilizando ese apodo adaptado, evitando repetir el término original.

Sin embargo, cuando el actor citó la frase que se volvió popular —incluso imitando la entonación de un personaje de South Park—, la transmisión decidió silenciar la primera palabra.

El contraste se hizo evidente después, cuando el clip fue subido a YouTube sin censura, conservando la frase completa y generando comentarios sobre las diferencias en los criterios de contenido entre la televisión abierta y las plataformas digitales.

