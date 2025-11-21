Entretenimiento

Sarah Jessica Parker reveló por qué dudó en protagonizar Sex And The City y cómo el teatro junto a Nueva York marcaron su vida

La actriz abordó en una entrevista con The New Yorker su experiencia en la icónica serie, su amor por el escenario y su apoyo a instituciones culturales, revelando también sus aspiraciones fuera del mundo del espectáculo

Guardar
Sex and the City destacó por su enfoque innovador sobre la sexualidad y las relaciones femeninas, combinando éxito crítico y comercial, con una serie aclamada en HBO y una primera película que recaudó más de USD 415 millones en todo el mundo

El 26º Festival Anual de The New Yorker reunió a Sarah Jessica Parker, una de las figuras más reconocidas del cine, la televisión y el teatro estadounidense, para una entrevista en la que exploró su trayectoria, su vínculo con Nueva York y su visión sobre el arte, la literatura y la vida profesional.

Frente a la periodista Rachel Syme, Parker compartió reflexiones que revelaron tanto su faceta pública como su mundo interior en una conversación para The New Yorker podcast.

Desde sus primeros pasos en Broadway hasta consolidarse como referente cultural, la actriz repasó los orígenes de su carrera y el papel central que ha jugado Nueva York en su vida.

Llegar a la ciudad, primero como visitante y luego como aspirante a actriz, fue determinante: “Vine a Nueva York a los 11 años para una audición en Broadway. La ciudad me invadió, me sedujo. No puedo explicar la manera en que me marcó”. El asombro por los taxis amarillos, los puestos de hot dogs y la vitalidad de las calles quedó grabado en su memoria.

El fenómeno “Sex and the City” y la transformación profesional

La conversación avanzó hacia el fenómeno de Sex and the City y su secuela And Just Like That..., series que consolidaron a la actriz de 60 años como ícono global. La actriz relató cómo recibió el guion original de Darren Starr y expresó sus dudas iniciales sobre la televisión y las escenas de desnudo.

La actriz reveló sus dudas
La actriz reveló sus dudas iniciales sobre la televisión y la desnudez antes de aceptar el papel de Carrie Bradshaw (Captura de video: YouTube)

Mi única reserva era el tema de la desnudez, pero Darren me dijo: ‘No lo hagas si no quieres’. Así de simple”, explicó. También destacó el momento en que Starr le propuso asumir la producción: “No sabía cómo producir, pero él me animó a aprender sobre la marcha”.

Parker valoró especialmente la última escena del piloto, donde Carrie Bradshaw enfrenta la posibilidad del amor, y señaló: “Ahí estaba la historia, todas las posibilidades abiertas”.

Sobre la evolución de Carrie, observó que el personaje siempre estaba en búsqueda, en constante exploración emocional. “Nunca vi a Carrie solo como alguien que bebe cócteles o fuma. Era mucho más que eso”, afirmó.

Compartió detalles sobre la preparación física y la comedia corporal en la serie: caídas ensayadas, jornadas extensas corriendo por la ciudad en tacones y el trabajo de equipo detrás de cada escena.

La actriz aseguró que Aún
La actriz aseguró que Aún no asimiló del todo la despedida de su personaje, en parte por mantener su agenda ocupada tras el cierre de la serie (HBO)

Respecto a la conclusión de And Just Like That..., explicó que la decisión se tomó junto a Michael Patrick King, el creador, en un clima de consenso creativo. “Siempre confié en el instinto de Michael. Si él sentía que el mapa creativo llegaba a su fin, yo también lo sentía”, declaró.

Teatro, literatura y nuevos desafíos profesionales

El teatro continúa siendo un pilar en la vida de Parker, pese al temor escénico que confiesa al enfrentar cada función. “Probablemente lo que más me llama del teatro es lo aterrador que resulta. No hay manera de corregir nada, y el público es muy exigente”, reconoció.

Más allá de la actuación, ha desarrollado una carrera como productora y editora literaria. Su sello SJP Lit, originado en un club de lectura, se consolidó como espacio para la literatura de ficción y promoción de autores emergentes.

“Es un privilegio ofrecer a los lectores libros que considero especiales”, afirmó. Asimismo, la experiencia como jurado del Booker Prize la llevó a leer 166 libros en menos de un año, tarea que calificó de “abrumadora y extraordinaria”.

Pese a reconocer el miedo
Pese a reconocer el miedo escénico, el teatro es fundamental en su vida y amplió su carrera hacia la producción, y la literatura con su sello SJP Lit (Captura de video: YouTube)

El compromiso ciudadano de Parker se refleja en su apoyo a instituciones culturales como la Biblioteca Pública de Nueva York y en su labor con The States Project, organización dedicada a fortalecer la democracia en las legislaturas estatales.

“Seguiré dirigiendo dinero y tiempo a la Biblioteca Pública de Nueva York y a nuestras instituciones culturales”, aseguró. También remarcó la importancia de la participación cívica y la defensa de los derechos fundamentales.

Vida personal, autenticidad y deseos de futuro

En el plano personal, reflexionó sobre la conciliación entre la vida profesional y familiar, reconociendo el privilegio de contar con apoyo para criar a sus hijos y abordar sus proyectos. “Lo que más me sorprende es cómo los padres que no tienen el apoyo que yo tengo logran hacer todo lo que hacen”, expresó.

Habló sobre la ética al elegir proyectos y la autenticidad en la reinvención profesional: las decisiones hoy giran en torno a cómo afectan a sus hijas y el tiempo que debe pasar lejos de casa.

El compromiso ciudadano de Parker
El compromiso ciudadano de Parker se refleja en su apoyo a la Biblioteca Pública de Nueva York y a la democracia local (REUTERS)

Consultada sobre sus aspiraciones futuras, reveló su interés por la diplomacia y el servicio exterior, aunque reconoce que esas opciones quedan fuera de su alcance profesional en este momento. “Me gustaría dedicarme al servicio exterior, a la diplomacia”, manifestó, mostrando inquietud por explorar nuevos caminos fuera del espectáculo.

La entrevista con The New Yorker podcast concluyó con una mirada llena de gratitud y plenitud de Parker sobre su recorrido vital y profesional. La actriz dejó entrever que su historia superó cualquier expectativa inicial y transmitió una sensación de plenitud y agradecimiento por las oportunidades vividas.

Temas Relacionados

Sarah Jessica ParkerSex and the CityAnd Just Like That...Nueva YorkEntretenimientoTeatroEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Melinda Gates y sus hijas revelan secretos de su vínculo familiar

En una entrevista con Vogue, la empresaria y sus hijas, Jennifer y Phoebe, comparten detalles inéditos sobre su convivencia, el impacto de la educación y la importancia de la honestidad en la construcción de un legado filantrópico y personal

Melinda Gates y sus hijas

Brendan Fraser habló sobre la cuarta película de La Momia: “He estado esperando esta llamada durante 20 años”

El actor confirmó que, tras dos décadas de espera, finalmente está listo para volver a la saga con una historia que, según aseguró, cumplirá los deseos de quienes crecieron con las aventuras de Rick O’Connell

Brendan Fraser habló sobre la

Miss México es la nueva Miss Universo 2025: Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

La mexicana logró imponerse sobre más de 120 candidatas al cetro universal de la belleza en Tailandia. Fátima fue una de las favoritas desde el inicio de la competencia

Miss México es la nueva

Miss Universo 2025: Estas son las 5 finalistas que esperan ser coronadas esta noche

Tras desfilar en vestido de noche, los jueces seleccionaron a las cinco participantes que merecen la corona

Miss Universo 2025: Estas son

Miss Universo 2025: estas son las 12 participantes que competirán en la etapa final por la corona

Tras desfilar en traje de baño, los jueces seleccionaron a las mejores candidatas para avanzar a la etapa final del certamen

Miss Universo 2025: estas son
DEPORTES
De irse a pescar a

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

El ex F1 argentino Norberto Fontana analizó las secretos del fenómeno Colapinto: “Desde la época de Reutemann no vivíamos algo así”

TELESHOW
El libro que se convirtió

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

INFOBAE AMÉRICA

La NASA detecta una inusual

La NASA detecta una inusual roca brillante en el cráter Jezero que podría cambiar lo conocido sobre Marte

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa nombró la diputada Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno

Lula celebró la quita de aranceles de Trump a los productos agrícolas brasileños y afirmó que seguirá negociando con EEUU

Hegseth afirmó que EEUU mantiene una estrategia de planificación flexible en sus operaciones en el Caribe: “Nada está descartado”

Las Fuerzas Armadas de Honduras empezaron el despliegue del material electoral para los comicios generales del 30 de noviembre