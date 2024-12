El cierre de una era histórica: Taylor Swift finaliza su icónica gira ‘The Eras Tour’ tras un recorrido de dos años

Taylor Swift cierra su Eras Tour el 8 de diciembre de 2024 en el BC Place Stadium.

Taylor Swift cerró el 8 de diciembre de 2024 su gira The Eras Tour, considerada la más importante de su carrera y un fenómeno global en la industria de la música. El concierto final fue en el BC Place Stadium en Vancouver, marcando el fin de un recorrido que abarcó cinco continentes, 51 ciudades y 152 espectáculos, con una duración total de casi dos años desde su inicio el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona.

El tour, anunciado en noviembre de 2022, fue diseñado como un tributo a las distintas etapas de la carrera de Swift. Cada concierto incluyó canciones de sus 11 álbumes, representando lo que ella denomina sus “eras”. La gira comenzó con temas de Lover, su disco lanzado en 2019, que no había sido promocionado previamente debido a la pandemia de COVID-19, y cerró con canciones de Midnights, el álbum más reciente antes del inicio del tour.

Este evento no solo destacó por su escala, sino también por su impacto cultural y económico. Con una duración promedio de más de tres horas por noche, los conciertos incluyeron más de 40 canciones y una producción visual que transformó cada presentación en una experiencia multisensorial. Según Today, el tour también marcó récords de asistencia y ganancias, consolidándose como la gira más lucrativa de la historia, con ingresos estimados de más de USD 2,000 millones.

La gira genera ingresos récord de más de USD 2,000 millones, consolidándose como la más lucrativa de la historia. (Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

Impacto económico del The Eras Tour

El The Eras Tour no solo rompió récords en la industria del entretenimiento, sino que también generó beneficios económicos significativos en cada ciudad que visitó. Según NBC News, las ciudades anfitrionas experimentaron un aumento notable en el turismo, la ocupación hotelera y el comercio local. Las fechas en grandes estadios atrajeron a miles de fans que viajaron desde diferentes partes del mundo, generando un impacto económico calculado en cientos de millones de dólares en sectores relacionados con los conciertos.

La alta demanda por entradas llevó al colapso del sistema de Ticketmaster durante las preventas, lo que provocó una investigación del Congreso de Estados Unidos por prácticas anticompetitivas. Según Today, la venta de boletos alcanzó niveles sin precedentes, destacando el poder de convocatoria de Swift y la enorme base de seguidores conocida como “Swifties”.

El Eras Tour recorre cinco continentes, integrando canciones de los 11 álbumes de Swift, desde Lover hasta Midnights. (CHANDAN KHANNA / AFP)

El setlist y las canciones sorpresa del The Eras Tour

Una de las características más destacadas del tour fue su lista de canciones en constante evolución. Aunque el setlist principal incluía temas icónicos de todas las etapas de la carrera de Swift, la cantante sorprendió a los asistentes con un segmento acústico en cada concierto, donde interpretaba canciones no programadas. Según Today, estas presentaciones acústicas incluyeron mashups y temas inéditos que conectaron emocionalmente con su audiencia.

Entre los momentos memorables, destacan actuaciones como Is It Over Now? y Out of the Woods en Buenos Aires, así como The Bolter y Getaway Car en Edimburgo. De toda su discografía, únicamente seis canciones no fueron interpretadas en ningún espectáculo, lo que subraya la amplitud y diversidad de su repertorio.

Con el lanzamiento de nuevos álbumes durante la gira, como Speak Now (Taylor’s Version), 1989 (Taylor’s Version) y The Tortured Poets Department, Swift adaptó el setlist para incluir canciones de estos proyectos. Según NBC News, este último disco, lanzado en abril de 2024, añadió ocho temas inéditos al tour, incluyendo Fortnight y The Smallest Man Who Ever Lived.

El setlist del Eras Tour evoluciona constantemente con segmentos acústicos que incluyen mashups y temas inéditos. (AFP)

Conexión con los fans y tradición de los brazaletes

El The Eras Tour también destacó por su impacto emocional entre los seguidores. Los fans adoptaron tradiciones como el intercambio de brazaletes de amistad, inspirados en la letra de You’re on Your Own, Kid, y el uso de disfraces alusivos a las eras musicales de Swift. Según NBC News, estas dinámicas fomentaron un sentido de comunidad entre asistentes, muchos de los cuales viajaron grandes distancias para vivir la experiencia.

Un ejemplo es Sean Stear, un bombero de Idaho que llevó a su hija de 11 años al concierto final en Vancouver. Según relató a NBC News, Stear trabajó turnos adicionales para costear las entradas y condujo horas para alcanzar su vuelo tras la cancelación de la primera etapa del viaje.

Los fans adoptan tradiciones como el intercambio de brazaletes y disfraces inspirados en las eras musicales de Swift. (Foto AP/Heinz-Peter Bader)

El fenómeno cultural y la relación con Travis Kelce

El impacto cultural del The Eras Tour trascendió los escenarios, con momentos que captaron la atención mediática global. Uno de ellos fue la relación entre Swift y Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, quien asistió a varios conciertos y fue mencionado en la canción Karma con un cambio de letra que aludía a su equipo. Según Today, esta relación añadió una narrativa adicional al tour, reforzando el interés público por el evento.

Aunque Kelce apareció en varios espectáculos, no asistirá al concierto final debido a su participación en un partido de la NFL, según NBC News.

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce añade una narrativa adicional al impacto del The Eras Tour. (DF Entertainment)

Un cierre histórico en Vancouver

El último concierto del The Eras Tour en Vancouver fue un evento de alto impacto cultural. Según Today, miles de fans de todo el mundo llegaron a la ciudad para despedir el tour, que ya es considerado un hito en la historia de la música contemporánea.