Kim Kardashian sufrió una fractura en el pie y pasaría las fiestas con muletas

La estrella de TV acompañó la mala noticia con la canción "Clumsy" (Torpe) de Fergie (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS /POOL)

Un imprevisto ha complicado los planes de Kim Kardashian para las fiestas de fin de año. Este viernes 6 de diciembre, la empresaria y fundadora de la marca Skims reveló que sufrió una fractura en el pie.

A través de sus redes sociales, la celebridad de 44 años compartió una fotografía de su pie inmovilizado en una bota ortopédica acompañada de la canción “Clumsy” de Fergie, tema que le dio un toque de humor a la mala noticia.

“FML. Me rompí el pie para las fiestas”, escribió Kim junto a la imagen, mostrando su resignación ante un accidente inesperado que marcará sus festividades navideñas.

Aunque la estrella no reveló detalles específicos sobre cómo ocurrió la lesión, coincide con el lanzamiento de su colección de prendas para esquí, en colaboración con North Face, bajo su marca Skims.

Kim Kardashian lamentó que el incidente ocurriera justo antes de las fiestas de fin de año (Instagram/KimKardashian)

Kim, conocida por ser una ávida esquiadora, aparece en las campañas promocionales en medio de paisajes cubiertos de nieve.

Este accidente se suma a otro evento doloroso que sufrió a mediados de este año. Durante un episodio de su programa The Kardashians, Kim reveló que se fracturó varios dedos al quedar atrapados en la puerta corrediza de su baño.

“El hueso estaba saliendo un poco”, contó, describiendo la experiencia como “más dolorosa que el parto”. Según relató, la lesión ocurrió mientras intentaba evitar que su hijo Saint comiera papas fritas a altas horas de la noche. “Vi mi mano y caí al suelo... Todo mi cuerpo entró en shock por el dolor”, recordó en su reality.

Apenas un día antes de anunciar su fractura, Kim celebró el noveno cumpleaños de su hijo Saint, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West.

La madre de cuatro hijos compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una serie de fotos que reflejan momentos de ternura y complicidad entre ambos.

El día antes de su fractura, Kim celebró el noveno cumpleaños de su hijo Saint con un emotivo mensaje en Instagram (Instagram/KimKardashian)

“Saint, mi cumpleañero, ya tiene 9 años. Estuve revisando mis fotos y la mayoría de nuestras imágenes son abrazándonos y acurrucándonos. Quiero creer que mi pequeño hombre será así de cariñoso para siempre. Así que ¡salud por una de mis almas gemelas, por ser el chico más dulce! Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió la socialité.

Saint es el segundo hijo de Kardashian y West, quienes también tienen a North (11), Chicago (6) y Psalm (5). Aunque la pareja se divorció en 2022, Kim ha señalado en entrevistas recientes que intenta mantener una relación de coparentalidad “amistosa” con Kanye, a pesar de que este no está tan presente en la vida cotidiana de los niños.

Por esas variables, la empresaria ha descrito su experiencia como similar a la de ser “madre soltera”. Explicó que, aunque cuenta con apoyo adicional, la mayor parte de la crianza recae sobre ella.

Saint es uno de los cuatro hijos que Kim comparte con Kanye West (IG: kimkardashian)

“A veces, en mitad de la noche, cuando todos ellos están durmiendo en tu cama dándote patadas y llorando y despertándose.... no es algo de lo que hable mucho porque siento que siempre hay mucho juicio”, relató al podcast What The Winkler?

“La gente siempre dice: ‘Pero si tienes recursos para tener niñeras y ayuda’. Y yo pienso que no importa el tipo de ayuda que tenga, básicamente estoy criando a cuatro niños yo sola”.

Además de las celebraciones familiares, las hijas mayores de Kim y Kanye recientemente sorprendieron al público al protagonizar el video musical Bomb, de Ye junto a Ty Dolla $ign. En un escenario postapocalíptico, North y Chicago conducen un Tesla Cybertruck por un desierto lleno de criaturas monstruosas, mientras demuestran su talento artístico.