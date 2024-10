Murió el actor Ken Page, conocido por dar voz a Oogie Boogie en “El extraño mundo de Jack”

Ken Page fue conocido por su destacado papel como Oogie Boogie en "El extraño mundo de Jack" (imdb/Disney)

El actor y cantante estadounidense Ken Page, conocido por su trabajo en Broadway y por dar voz al personaje de Oogie Boogie en la película de animación El extraño mundo de Jack, falleció a los 70 años de edad, según anunció su amiga Dorian Hannaway en redes sociales.

“Ken Page ha pasado al siguiente espectáculo. Mi corazón está roto”, escribió Hannaway en Facebook.

Page, nacido en 1954, desarrolló una exitosa carrera en el teatro que comenzó en el coro del teatro al aire libre The Muny en St. Louis. Estudió teatro en Fontbonne College antes de lanzarse al mundo del espectáculo.

Su debut en Broadway fue con la producción de The Wiz, tras lo cual participó en numerosas obras como Guys and Dolls, Ain’t Misbehavin’, Jesus Christ Superstar, The Wizard of Oz, Les Misérables y Little Shop of Horrors.

Sin embargo, uno de sus papeles más destacados fue el de Old Deuteronomy en el musical Cats, rol que repitió para la versión en video de 1998.

La noticia de la muerte de Page fue anunciada por su amiga Dorian Hannaway en redes sociales (Disney)

En el cine, prestó su voz a personajes animados en películas como All Dogs Go to Heaven, donde interpretó a King Gator. También tuvo apariciones en producciones como Torch Song Trilogy, I’ll Do Anything, Shortcut to Happiness y Dreamgirls.

No obstante, su papel más reconocido en la pantalla grande fue el de Oogie Boogie en El extraño mundo de Jack de Disney, estrenada en 1998.

Ken Page continuó dando voz a Oogie Boogie en varios videojuegos relacionados con la franquicia, incluyendo The Nightmare Before Christmas: Oogie’s Revenge (2004), su secuela The Pumpkin King (2005) y en varios títulos de la serie Kingdom Hearts.

Ken Page tuvo una larga trayectoria en teatro, cine y televisión

En una entrevista en 2023, describió su acercamiento al personaje como “una mezcla entre Burt Lahr de El Mago de Oz, Cab Calloway y la voz del demonio en El Exorcista”.

Su carrera en televisión incluyó roles recurrentes en series como Sable, Adventures in Wonderland y South Central, además de participaciones especiales en Family Matters, Gimme a Break!, Touched by an Angel y State of Mind.

Asimismo, realizó trabajo de voz para las series animadas Duckman y All Grown Up!.

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar en la comunidad artística y entre sus seguidores. La actriz Shari Belafonte expresó su tristeza en redes sociales, describiendo a Page como “uno de los tipos más dulces y talentosos del planeta”.

En televisión, participó en series como "Sable", "Family Matters" y "Touched by an Angel" (imdb)

Por otro lado, fans de todo el mundo han compartido mensajes recordando el impacto de Ken Page en sus infancias y su talento como intérprete.

Un seguidor escribió en la red social X: “Estoy sin palabras ante esto... No solo hemos perdido a otra persona maravillosa y talentosa, sino a alguien que formó parte de mi infancia y la de otros. Tuve el honor de conocerlo a principios de este año, y estaré eternamente agradecido por esos momentos. Por favor, descanse en paz Ken Page”.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte. La noticia ha sorprendido a muchos, ya que Ken Page se mantuvo activo como intérprete hasta recientemente, habiendo participado en una producción de Les Misérables el verano pasado.

Ken Page nació en 1954 y su carrera comenzó en el teatro al aire libre (imdb)

A lo largo de su carrera, también desarrolló su propio espectáculo de cabaret titulado Page by Page, demostrando su versatilidad como artista. Su legado perdurará no solo por sus memorables actuaciones en el escenario de Broadway, sino también por haber dado vida a personajes en el cine de animación.