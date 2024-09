Lily Collins reveló los secretos del vestuario en la cuarta temporada de Emily in Paris

En la cuarta temporada de Emily in Paris, el estilo de Emily Cooper da un giro que refleja su evolución personal y profesional. La protagonista, interpretada por Lily Collins, ha dejado atrás parte de la extravagancia que caracterizaba sus looks iniciales y ahora se presenta con un enfoque más relajado y seguro. En lugar de los vibrantes y atrevidos patrones que llenaban su armario en las primeras temporadas, la protagonista ahora tiene un vestuario que demuestra calma y autoconfianza, sugiriendo un cambio tanto interno como externo. Esto se comentó en un featurette exclusivo del lookbook compartido con la revista People.

Este cambio se puede ver a lo largo de los episodios, a medida que Emily pasa de ser la profesional de marketing estadounidense recién llegada a París a una mujer más centrada y establecida. El proceso de transformación estilística es el resultado de una estrecha colaboración entre Lily Collins y la diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi.

A lo largo de la serie, ambas han trabajado juntas para darle vida al personaje a través de la ropa que lleva, utilizando la moda como una herramienta para contar su historia. Fitoussi ha sido fundamental en el diseño de los atuendos de Emily, y Collins ha aportado ideas y contribuciones personales al proceso creativo, asegurando que cada elección de vestuario no solo sea visualmente impactante, sino que también refleje con precisión la evolución emocional y profesional de su personaje.

Temática del vestuario en la temporada

Uno de los aspectos más destacados del vestuario de la cuarta temporada de Emily in Paris es el uso recurrente de la temática floral, lo que simboliza la evolución del personaje de Emily Cooper. Según la diseñadora, Emily ha pasado de ser un “pequeño brote” a florecer completamente, lo que se refleja en la elección de patrones y estilos más maduros, con colores y motivos florales que representan su crecimiento y la consolidación de su identidad en París.

Entre los looks más destacados de la temporada, Lily Collins mencionó algunos de sus favoritos en el featurette. Uno de ellos es un traje de Balmain que luce en una escena de la noche de Crazy Horse, compuesto por un elegante conjunto de terciopelo negro con lunares plateados brillantes. Otro look destacado es el vestido a rayas blancas y negras diseñado por Harris Reed para Nina Ricci, que Emily lleva en el Baile Baccarat. La actriz describe esta escena como “visualmente perfecta”, destacando la elegancia del baile en la mansión y cómo el vestuario encaja perfectamente con el entorno.

En Roma, Emily luce atuendos inspirados en la clásica película "Vacaciones en Roma" (Netflix)

La cuarta temporada también lleva a Emily más allá de París y la traslada a Roma, una ciudad que inspira varios de sus atuendos y aporta un aire fresco a su vestuario. Los looks romanos de Emily se distinguen por su diversión y ligereza, reflejando el espíritu alegre de la ciudad. Collins destaca varios trajes de lunares de Vivienne Westwood inspirados tanto en la estética de Roma como en la icónica película Vacaciones en Roma. La actriz comenta que “Emily estaba de vacaciones”, y la diseñadora Fitoussi añade: “Roma es una explosión de alegría, amor y champán”.

Proceso creativo del vestuario

El proceso creativo detrás del vestuario es tan elaborado como variado, y la participación de Lily Collins resulta fundamental para darle vida a cada atuendo que su personaje lleva. En una charla durante el evento especial “Emily in Paris: The Magic Behind the Scenes”, realizado en el Museo Paley de Nueva York, la actriz reveló detalles sobre cómo es el trabajo de vestuario junto a la diseñadora Marylin Fitoussi. Compartió que, para cada temporada, comienza con dos días intensos de pruebas de vestuario, de ocho horas cada uno. Durante la cuarta temporada, esto significó un total de 16 horas en las que la actriz se probó un récord de 81 looks.

La variedad de prendas abarca desde piezas de encargo y vintage hasta diseños de colecciones pasadas y creaciones de diseñadores tanto conocidos como emergentes, lo que aporta un amplio abanico de estilos al guardarropa de Emily. Además, la actriz señaló que la selección de los trajes es un trabajo de equipo en el que tanto el reparto como el equipo de Emily in Paris tienen voz.

La actriz, que es hija del músico Phil Collins, dijo que muchas veces aporta piezas de su propio armario y que el elenco trae reliquias familiares o regalos que desean incorporar a sus personajes. Fitoussi, por su parte, desarrolla una identidad única para cada miembro del elenco, la cual ha ido creciendo y definiéndose con cada temporada.