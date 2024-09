Pete Townshend de The Who colocó a Taylor Swift al mismo nivel que The Beatles: “Me encanta lo que hace”

Pete Townshend elogió a Taylor Swift, colocándola al nivel de los Beatles por su habilidad compositiva y su pasión por la música (REUTERS/Brendan Mcdermid/Andrew Kelly)

Pete Townshend, el reconocido guitarrista y cofundador de The Who, ha expresado su admiración por la cantante Taylor Swift. Durante una conversación en el podcast What It Takes, Townshend compartió su perspectiva sobre el arte de la composición y se atrevió a colocar a la artista entre sus artistas favoritos de todos los tiempos.

“Soy un soñador de canciones en cierto sentido”, dijo en la entrevista. “Así que amo a los grandes compositores de la era de mi padre, como Gershwin, y también a los grandes compositores de hoy, desde los Beatles hasta Taylor Swift”, aseguró el músico de 79 años.

En la entrevista, Townshend afirmó que admira a Swift por su autenticidad y disfrute en el proceso creativo, aunque no siempre coincida con su estilo musical (REUTERS/Gaelen Morse)

Townshend continuó alabando a Swift, afirmando: “Me encanta lo que hace. No es que siempre sea absolutamente de mi gusto, pero simplemente me encanta el hecho de que parece amarlo, que parece divertirse mucho. Eso es con lo que me identifico”.

No es la primera vez que Townshend muestra su apoyo a la cantante de “Cruel Summer”. En una entrevista con Rolling Stone en 2019, el legendario rockero mostró simpatía por Swift después de que Scooter Braun’s Ithaca Holdings adquiriera la discográfica Big Machine Label Group.

Townshend había mostrado apoyo a Swift en 2019, cuando la cantante enfrentó problemas para recuperar sus grabaciones maestras tras la adquisición de Big Machine Label Group (EFE/ Octavio Guzmán)

En aquel entonces, Swift había intentado recuperar la propiedad de sus grabaciones maestras sin éxito. “Ver a Taylor Swift pasar por lo que está atravesando es desgarrador”, comentó Townshend a Rolling Stone. “No posee la música. No posee las palabras. Creo que tiene un derecho financiero, pero no debería atormentarse por esto”.

Pete Townshend busca el regreso de The Who

Mientras, entre otras novedades de The Who, Townshend expresó su deseo de encontrar un terreno común con el cantante Roger Daltrey para volver a trabajar juntos. Ambos son los únicos miembros sobrevivientes de la alineación clásica de la legendaria agrupación musical.

Roger Daltrey había declarado en marzo que se siente en su salida, sugiriendo que debe ser realista sobre los planes futuros de la banda (REUTERS/Gaelen Morse)

En junio de este año, Townshend dijo a NME que estaba “bastante seguro” de que habría más conciertos del grupo. “La historia del final de The Who será cuando Roger o yo muramos o no podamos funcionar más en el escenario”, subrayó.

Sobre posibles nuevos álbumes, Pete se mostró dispuesto a componer más música si surgiera la necesidad. “Si hubiera una necesidad o un lugar para un álbum de The Who, ¿podría escribir las canciones en seis semanas? Por supuesto que podría, es pan comido”, dijo el guitarrista.

Pete mencionó que podría componer un nuevo álbum de The Who rápidamente, pero reconoció que la reticencia de Daltrey podría ser un obstáculo (Michael Ochs Archives/Getty Images)

No obstante, Pete reconoció que la reticencia de Daltrey podría ser un obstáculo. “El problema es que creo que Roger no quiere hacerlo otra vez. Para mí sería una alegría porque me encanta escribir canciones, me encanta trabajar con un plazo y recibir comentarios”, afirmó el guitarrista. Roger, por su parte, en marzo manifestó que siente que está “en su salida” y que debe ser realista sobre los planes futuros.

En cuanto a Taylor Swift, la cantante ha estado en los titulares no solo por su música sino también por su implicación política. Recientemente, anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris. Además, su influencia hizo que la canción “I Believe In A Thing Called Love” de The Darkness llegara al número uno después de que un video de ella cantándola con Travis Kelce se volviera viral.

Taylor Swift no solo fue noticia por su música, sino también por su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris (Foto AP/Chris Pizzello)

Otro reconocido fanático de Swift es Flavor Flav, miembro de Public Enemy, quien ha asistido a varios de sus conciertos durante el Eras Tour. En una entrevista con People en el iHeart Radio Music Festival en Las Vegas, el rapero de 65 años declaró que planea asistir a “tantos conciertos como pueda”. “Planeo ir a uno de ellos en Florida” dijo Flav, añadiendo que asistirá a cualquier otro show que le permita su agenda.

Flavor ha sido visto en varios conciertos de Taylor, recibiendo incluso un saludo de la cantante durante su presentación en el Volksparkstadion en Hamburgo el 23 de julio. Además, asistió al estreno de Taylor Swift: The Eras Tour el 11 de octubre y se encontró con la cantante en los Grammys 2024 en febrero.

Flavor Flav, miembro de Public Enemy, se destacó como un gran fan de Swift, asistiendo a múltiples conciertos durante su Eras Tour y disfrutando de su música (REUTERS/Brendan Mcdermid)

“La discusión [en el evento] fue sobre felicitarla por todo su éxito. Y yo siendo un gran fanático y partidario suyo”, confesó Flavor Flav al Los Angeles Times, destacando que Swift estaba al tanto de su título de “King Swiftie”.