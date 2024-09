A John Oliver le impidieron terminar un discurso sobre su perro muerto en los Emmy 2024

A John Oliver no lo dejaron terminar su mensaje para su perro muerto durante la gala de los Premios Emmy 2024 Créditos:X/Variety

El comediante John Oliver fue interrumpido mientras rendía homenaje a su perro fallecido durante su discurso de aceptación en la ceremonia de los Premios Emmy celebrada el domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Oliver fue ganador del premio al Mejor Programa de Variedades con Guion por su show Last Week Tonight, pero se vio obligado a terminar abruptamente su emotivo tributo cuando la música de fondo comenzó a sonar, indicándole que concluyera su intervención.

Oliver dedicó su premio al mejor programa de variedades con un guion a su perro antes de ser interrumpido (Mike Blake/REUTERS)

“En particular, quiero agradecer al perro tonto y extraño”, dijo Oliver. “Teníamos el perro más fantástico. Estuvo en nuestra boda, nos ayudó durante la pandemia y nos acompañó en dos embarazos”, continuó antes de ser interrumpido por la orquesta.

Ante la interrupción, respondió con humor: “Elección perfecta de música”. Luego prosiguió: “Tuvimos que despedirnos de ella. Me siento como Sarah McLaughlin ahora mismo. Era una perra increíble”.

"Gracias al perro tonto y extraño", dijo el comediante antes de ser interrumpido en su emotivo discurso (REUTERS/Mario Anzuoni)

A medida que la música aumentaba de volumen para instarlo a abandonar el escenario, Oliver perdió los papeles. “¡A la mierda! Ahí lo tienen”, gritó en tono de broma y se apresuró en concluir su discurso.

“Esto no es solo para ella. Es para todos los perros. Todos los perros, todos ustedes son muy buenas chicas. Son muy buenos chicos. Todos merecen una golosina. ¡Tóquenme la salida ahora! Muchas gracias”, finalizó.

El programa Last Week Tonight se encuentra actualmente en su undécima temporada en HBO. La serie, que comenzó en 2014, ha acumulado un total de 30 premios Emmy durante su trayectoria, consolidándose como una de las producciones más reconocidas en su categoría.

El show "Last Week Tonight" de John Oliver ha ganado 30 premios Emmy desde su debut en 2014 (REUTERS/Mike Blake)

Antes de la ceremonia, John Oliver compartió sus pensamientos sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos en la alfombra roja.

En ese sentido, expresó su alivio ante la posibilidad de no tener que hacer chistes sobre Donald Trump si este pierde las elecciones contra Kamala Harris.

Sin embargo, advirtió que la contienda “va a ser muy, muy reñida” y que, si Trump pierde, “no va a aceptarlo, lo que hace que el hecho de que vaya a ser tan reñida sea más ridículo”.

John Oliver expresó alivio sobre no tener que hacer más chistes sobre Trump si este pierde las elecciones presidenciales de EE. UU. (HBO)

Las series ganadoras de los Emmy 2024

En otros resultados destacados de la noche, la serie Shōgun se alzó como la gran triunfadora con 18 galardones, estableciendo un nuevo récord como la serie dramática de una sola temporada más nominada y premiada en la historia de los Emmy.

Entre sus reconocimientos se incluyen Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática y Mejor Dirección para una Serie Dramática.

Por su parte, El oso también marcó un hito al convertirse en la serie de comedia más nominada en un año con 23 nominaciones, de las cuales ganó 11 trofeos.

Entre sus premios se cuentan Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion y Mejor Dirección, consolidando su posición como una de las series más aclamadas de la temporada.

"El Oso" se consolidó como la serie de comedia más nominada en un año, llevándose 11 trofeos en los Emmy 2024 (REUTERS/Mike Blake)

Una de las sorpresas de la noche fue protagonizada por Hacks, que se impuso a la favorita El oso en la categoría de Mejor Serie de Comedia.

Por otro lado, Bebé reno también tuvo una destacada actuación, llevándose varios premios importantes, incluyendo Mejor Guion en una Serie Limitada o Antología o Película, Mejor Actor en una Serie Limitada o Antología o Película, y Mejor Serie Limitada o Antología o Película.

Richard Gadd, creador de la serie, compartió un emotivo e inspirador discurso al recibir los galardones, añadiendo un toque personal a la ceremonia.

La miniserie "Bebé reno" destacó en los Emmy 2024 al ganar varios premios importantes, incluyendo Mejor Serie Limitada o Antología (REUTERS/Mike Blake)

Entre otros momentos destacados de la noche, el elenco de Only Murders in the Building recibió elogios por su presentación humorística del premio al Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia. Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin entretuvieron al público con bromas sobre la dificultad de recordar nombres y fingir haber visto los programas de otros nominados.

La gala de los Emmy 2024 estuvo marcada por momentos memorables y reconocimientos a producciones que han captado la atención del público y la crítica por igual.