Robert Downey Jr. reveló cómo Kevin Feige lo convenció de regresar a Marvel como Doctor Doom

Robert Downey Jr. sorprendió a los fans con su anuncio durante la Comic-Con de San Diego (Marvel Studios)

Robert Downey Jr. reveló detalles sobre su próximo regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), un anuncio que dejó boquiabiertos a los fanáticos durante la Comic-Con de San Diego este año.

A pesar de haber cerrado el capítulo de su vida como Iron Man en Avengers: Endgame en 2019, la posibilidad de un retorno del actor siempre fue tema de conversación entre él y el productor de Marvel Studios, Kevin Feige.

El CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, y Downey barajaron la posibilidad de su retorno durante una reunión (REUTERS/David Swanson)

En una entrevista con The Hollywood Reporter, compartió que, aproximadamente hace un año, él y Feige estaban en una reunión casual que se tornó en una conversación crucial sobre el futuro de su carrera en el UCM.

“Susan [Downey] y yo estábamos con Feige y él dijo: ‘Simplemente me sigue ocurriendo que si tú volvieras...’ y Susan preguntó: ‘¿Volver como qué?’”, relató Downey. Dicho comentario allanó el camino para una idea revolucionaria: interpretar a Victor Von Doom, más conocido como Doctor Doom.

La relación entre el actor, que perteneció al elenco original de "Avengers", y el productor facilitó su retorno al UCM (REUTERS/Mario Anzuoni)

En sus propias palabras, Robert Downey Jr. explicó que Feige comentó: “Cómo podemos no retroceder, no decepcionar expectativas y seguir superándolas… Y entonces mencionó a Victor Von Doom. Investigué sobre este personaje y me dije: ‘Guau’. Luego Kevin dijo: ‘Vamos a hacer bien a Victor Von Doom. Hagámoslo bien’”.

Las conversaciones para el papel iniciaron hace más de un año, mientras que, los ejecutivos veían pocas posibilidades de que Kang, el Conquistador, funcione como el siguiente gran villano de Marvel. Además, las acusaciones de agresión y acoso contra Jonathan Majors, intérprete del personaje, complicaban más el panorama.

Las complicaciones en torno a Kang, el Conquistador, abrieron la puerta para contar con un villano distinto (Marvel Studios)

El anuncio oficial de Doctor Doom

El retorno de Downey Jr. a Marvel no solo implica un cambio significativo para su carrera, sino también para la franquicia misma. Durante San Diego Comic-Con, la revelación fue tan impactante como inesperada.

Un grupo de hombres vestidos como Doctor Doom tomaron el escenario, y uno de ellos se quitó la máscara para revelar que era el propio Downey Jr. “Nueva máscara. Mismo propósito”, dijo al público, haciendo referencia a la complejidad del personaje que estaba a punto de asumir.

Después de su salida del universo de Marvel en 2019, el ganador del Oscar permaneció cerca de los directores de Avengers, Joe y Anthony Russo, así como del director de Iron Man, Jon Favreau. Esta relación continua facilitó el tránsito para su posible retorno a la franquicia con un rol completamente diferente.

La película Avengers: Doomsday, que será dirigida por los Russo y se estrenará en 2026, marca este nuevo capítulo.

Downey Jr. declaró su entusiasmo por el personaje de Doctor Doom (Marvel Studios)

La adaptación del villano Doom para la pantalla grande es crucial para Marvel, y el casting del actor es una apuesta grande para asegurarse de hacerlo bien. Se sabe que Victor Von Doom ha sido llevado más de una vez al cine, aunque no generó la reacción esperada. Por tal motivo, intentarlo nuevamente pone en riesgo al UCM y era necesario contar con alguien ya muy querido por la audiencia.

Robert Downey Jr. narró una visita a la casa del CEO de Disney, Bob Iger, para discutir su posible participación en los parques temáticos de la compañía y en el entretenimiento basado en ubicaciones. “Fui a la casa de Iger y él ya parecía saber sobre la idea de Doctor Doom y rápidamente me dijo: ‘Me gusta’”, agregó Downey en su charla con The Hollywood Reporter.

Downey Jr. ganó su primer Oscar este año por su rol en "Oppenheimer", de Christopher Nolan (REUTERS/Carlos Barria)

Con este nuevo reto en el UCM, podrá demostrar una vez más su capacidad para transformarse y asumir personajes complejos que demandan gran habilidad interpretativa. El tiempo y la recepción del público determinarán el éxito de esta nueva etapa para el artista estadounidense, alejado de su icónico papel de Iron Man.

Junto con Avengers: Doomsday, Marvel Studios también espera lanzar otros títulos como Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Los Cuatro Fantásticos, Blade y Avengers: Secret Wars.