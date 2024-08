El ostentoso pendiente que lució Taylor Swift en uno de sus shows de Londres

Taylor Swift luce un pendiente con un dije en forma de corazón con una "T" de diamantes

Taylor Swift continúa sorprendiendo a sus fanáticos con su estilo deslumbrante mientras se encuentra en el tramo final de su gira Eras Tour en Europa. La cantante, conocida por su gusto por las joyas personalizadas y llamativas, ha optado por una selección de piezas de lujo para sus presentaciones en el estadio de Wembley en Londres.

Durante su actuación el 15 de agosto, Swift lució un pendiente de oro amarillo de 18 quilates, adornado con un medallón de corazón en miniatura con una “T” incrustada con diamantes en ambas orejas. Esta pieza notable fue creada por la marca FoundRae, conocida por ser una de las favoritas entre las celebridades.

El pendiente y el dije se pueden usar por separado o juntos y se venden por USD 1.670 o 3.340, dependiendo de si se opta por usar uno o el par.

La colección de joyas de Swift no se limita a su tiempo en el escenario. También se le ha visto luciendo piezas simbólicas fuera de las presentaciones. FoundRae, creada por la diseñadora nominada al premio CFDA Beth Hutchens, ha sido un elemento constante en el guardarropa de Swift. Según Hutchens, en declaraciones a Town & Country: “Queremos que la gente pueda comprender el simbolismo para crear sus propias piezas”.

Esta no es la primera vez que se la ve usando una joya de la marca, ya que, la cantante ha llevado un collar y una pulsera similares en ocasiones anteriores.

La página web de la marca de donde son los pendientes de Taylor Swift (FoundRae)

Durante su estancia en Londres, Swift decidió usar un anillo de diamantes de 2.675 dólares con una doble “T”. Esta pieza, junto con otros accesorios llamativos, resalta su preferencia por las joyas personalizadas de alta calidad. Según la revista estadounidense, Town & Country, Swift también lució en su otra oreja un mini aro con letras de pavé de diamantes de Jacquie Aiche. Este tipo de joyería con iniciales se ha considerado un guiño a su relación con el jugador de fútbol Travis Kelce, aunque también podría ser simplemente una “T” de Taylor.

FoundRae, conocida por sus piezas simbólicas y personalizadas, busca ofrecer herramientas de autodescubrimiento a través de la joyería fina. En una declaración a Town & Country, la fundarora, Beth Hutchens expresó: “La historia de las joyas (qué significan para ti, dónde las usaste, por qué elegiste ese simbolismo) es mucho más importante que el peso del oro”.

Taylor Swift ha utilizado constantemente su plataforma para expresar su sentido único de estilo y autoexpresión, utilizando joyas que no solo brillan en las ocasiones, sino que cuentan una historia personal. Su gira The Eras Tour concluye su etapa europea el 20 de agosto en Londres y se reanudará en octubre en Miami, Florida.

Taylor y las iniciales

En álbumes previos como lo fue Reputation en 2017, la cantante lanzó una canción llamada “Call It What You Want”, dedicada a su ex pareja Joe Alwyn con quien compartió seis años de relación. En dicha canción hay un verso que reza: “Quiero usar su inicial en una cadena alrededor de mi cuello, cadena alrededor de mi cuello. No porque él sea mi dueño, pero porque él realmente me conoce”.

Fans de Taylor Swift discuten el posible significado de sus nuevas joyas personalizadas (Netflix)

En el momento en que grabó su sexto álbum tenía colgado en su cuello la inicial “J”, lo que hacía referencia a su entonces pareja. Por esa razón es tan significativo que tenga la inicial “T” actualmente. Algunos fans especulan que es por Travis Kelce, su actual pareja, mientras que otros afirman que es por su nombre.

Sea cual sea la razón por la que la cantante decidió usar sus nuevos pendientes, la realidad es que se ha convertido en un icono de la moda y cada prenda o accesorio que usa se vuelve popular.