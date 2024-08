Qué pasó con los protagonistas de “Un viernes de locos”

El elenco original dio unos giros en su carrera profesional luego de la película exitosa (Walt Disney Productions)

“Un viernes de locos”, la comedia de 2003 protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, se convirtió en un éxito de taquilla y dejó una huella en la cultura. Desde entonces, la vida y carrera de sus principales actores han tomado diversos caminos, con Curtis consolidándose como una figura icónica en Hollywood y Lohan enfrentándose a múltiples desafíos personales y profesionales.

Además, otros miembros del elenco han continuado sus trayectorias en la industria del entretenimiento con variados éxitos. Esta recordada película tendrá un nuevo episodio en los próximos años se está especulando, en el que se reencontrarán el elenco original para realizar la segunda parte del film.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan estuvo en la cárcel en 6 oportunidades, tiempo después de actuar en la película (Reuters)

Después del éxito de “Freaky Friday” en 2003, donde interpretó a Anna Coleman, Lindsay Lohan se consolidó como una de las actrices juveniles más prometedoras de Hollywood. En los años siguientes, protagonizó películas como “Confessions of a Teenage Drama Queen” (2004) y el icónico film “Mean Girls” (2004), que se ha convertido en un clásico de culto adolescente. Además, mostró su talento musical al lanzar dos álbumes de estudio, “Speak” en 2004 y “A Little More Personal (Raw)” en 2005, que recibieron buena acogida comercial.

A pesar de su éxito en la pantalla grande, la vida de Lohan empezó a verse afectada por una serie de problemas personales y legales. En 2007, su carrera sufrió un duro golpe cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y la cocaína, lo que marcó el inicio de múltiples enfrentamientos con la ley. Lohan pasó por varias estancias en rehabilitación y enfrentó varios arrestos en los años siguientes. En total, fue detenida seis veces entre 2007 y 2013, incluyendo periodos en la cárcel por delitos como conducir ebria, posesión de drogas y robo. Uno de los momentos más críticos ocurrió en 2010, cuando fue condenada a 90 días de cárcel, de los cuales cumplió cerca de dos semanas, seguidos de tres meses en un programa de rehabilitación para adictos al alcohol y las drogas.

Además de sus problemas legales, Lohan también enfrentó conflictos familiares, como el divorcio de sus padres en 2007, lo que agravó sus dificultades personales. En una entrevista con Oprah Winfrey en 2013, Lohan admitió sus problemas de adicción, describiendo cómo el alcohol era una puerta de entrada a otras sustancias como la cocaína. Esta entrevista marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a alejarse temporalmente de la actuación para concentrarse en su recuperación.

En 2014, protagonizó un docu-serie en el canal OWN de Oprah, “Lindsay”, que documentó su proceso de rehabilitación y su camino hacia la estabilidad. Aunque enfrentó muchos desafíos, Lohan demostró una notable resiliencia.

En los últimos años, Lohan ha experimentado un resurgimiento tanto en su vida profesional como personal. En 2022, regresó a la actuación con el filme navideño de Netflix, “Falling for Christmas”. Ese mismo año, contrajo matrimonio con el financiero Bader Shammas y en el verano de 2023, dieron la bienvenida a su primer hijo, Luai. Actualmente, Lohan reside en Dubái, donde lleva una vida alejada del ojo público, enfocándose en su familia y nuevos proyectos.

Lejos de los focos de Hollywood, Lindsay Lohan ha encontrado una nueva perspectiva de vida, dedicada a su familia y a una carrera menos tumultuosa. Aunque su pasado está marcado por altibajos, su capacidad para resurgir y reinventarse demuestra su fuerza y su deseo de mantener una vida más equilibrada y satisfactoria.

La película Un Viernes de locos tendrá un nuevo episodio para la felicidad de los fanáticos del film (Walt Disney Productions)

Jamie Lee Curtis

Esta actriz pasó problemas con el alcohol, pero luego de la película lo pudo sortear y no caer en la trampa nunca más (Reuters)

La película Freaky Friday, lanzada en 2003, fue un hito en la carrera de Jamie Lee Curtis, quien interpretó a Tess Coleman, la madre que intercambia cuerpos con su hija, interpretada por Lindsay Lohan. Después de esta exitosa comedia, Curtis tomó decisiones que marcaron un nuevo capítulo en su vida tanto personal como profesional.

Tras su papel en Freaky Friday, Jamie Lee Curtis decidió alejarse de la actuación para centrarse en su familia. Este periodo de pausa le permitió dedicar tiempo a su esposo, el director Christopher Guest, con quien ha estado casada durante 40 años, y a sus dos hijas adoptivas, Annie y Ruby, quien es transgénero. Durante estos años, Curtis también celebró un importante logro personal: en febrero de 2024, conmemoró 25 años sin consumir alcohol, una etapa crucial en su camino hacia la sobriedad y la salud.

En 2012, Curtis regresó a la televisión con una participación especial en la serie NCIS, donde apareció en una temporada de cinco episodios junto a su coprotagonista de Freaky Friday, Mark Harmon. Este regreso a la pantalla chica fue bien recibido y demostró que Curtis todavía tenía mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento.

En 2015, Curtis se unió al elenco de la comedia negra Scream Queens, creada por Ryan Murphy. En esta serie, interpretó a la decana Cathy Munsch, un papel que combinó elementos de horror y comedia, géneros en los que Curtis ya había dejado su marca. Su actuación fue elogiada por la crítica y los fanáticos, reafirmando su versatilidad como actriz.

Jamie Lee Curtis nunca se alejó completamente de sus raíces en el cine de terror. En 2018, retomó su icónico papel de Laurie Strode en Halloween, dirigida por David Gordon Green. Esta película, que fue un éxito tanto de crítica como de taquilla, revitalizó la franquicia y llevó a Curtis a protagonizar dos secuelas más: Halloween Kills (2021) y Halloween Ends (2022). Su participación en estas películas no solo atrajo a nuevos fanáticos, sino que también complació a los seguidores de la saga original.

El talento y la dedicación de Jamie Lee Curtis no pasaron desapercibidos. En 2021, el Festival de Cine de Venecia le otorgó el León de Oro por su trayectoria, un reconocimiento reservado para las figuras más influyentes del cine. Este honor precedió uno de los momentos más destacados de su carrera: en 2023, Curtis ganó su primer Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Everything Everywhere All at Once. Durante su discurso de aceptación, conmovida, dedicó el premio a sus padres, las estrellas de Hollywood Tony Curtis y Janet Leigh.

Curtis ha sido abierta sobre su batalla contra la adicción a los opioides, compartiendo que ha estado sobria durante más de 20 años. En varias entrevistas, ha reflexionado sobre lo afortunada que se siente por haber superado esa etapa oscura sin mayores consecuencias legales o personales. Su testimonio ha servido de inspiración para muchos, subrayando la importancia de la recuperación y el apoyo.

“Sí el fentanilo hubiese estado disponible, tan fácilmente disponible, como lo está hoy en la calle, estaría muerta. Nunca fui arrestada. No tomé decisiones terribles bajo la influencia de las drogas de las que me tenga que arrepentir por el resto de mi vida”, contó la actriz hace algunos años en su programa de televisión Morning Joe.

Chad Michael Murray

La religión, la lectura, y otros pasatiempos más fueron las ayudas que tuvo este actor para superar su difícil momento sufrido a raíz de la ansiedad que padecía (Reuters)

Chad Michael Murray se convirtió en un rompecorazones adolescente con su papel de Jake en la película Freaky Friday (2003). Desde entonces, su carrera y vida personal han tomado diversas direcciones, manteniéndolo en el ojo público.

Chad Michael Murray sufrió problemas con la ansiedad y agorafobia, luego de sus éxitos en sus películas y series posteriores

Después del éxito de Freaky Friday, Murray alcanzó una gran popularidad al interpretar a Lucas Scott en la serie One Tree Hill durante seis temporadas. Además, protagonizó películas como A Cinderella Story (2004) y House of Wax (2005), consolidando su estatus de ídolo juvenil.

A medida que su carrera avanzaba, Murray encontró un nuevo nicho en el cine navideño, protagonizando películas como A Madea Christmas y Road to Christmas. También trabajó en varios thrillers junto a Bruce Willis, incluyendo Survive the Night y Survive the Game. Además, continuó apareciendo en televisión con roles en series como Chosen, Texas Rising, Agent Carter, Sun Records y Riverdale. Actualmente protagoniza la serie canadiense Sullivan’s Crossing.

Durante su apogeo en One Tree Hill, Murray enfrentó serios problemas de ansiedad y agorafobia. En una entrevista con The Cut, contó no quería salir de su casa cuando debía concurrir a algún evento o salida y además manifestó que estos desafíos lo llevaron a buscar refugio en la religión y en actividades terapéuticas como la pintura, la lectura y la escritura. Además de su carrera como actor, Murray exploró su faceta de escritor, publicando la novela gráfica Everlast y el thriller romántico American Drifter, coescrito con Heather Graham.

En 2014, Murray se casó con la actriz Sarah Roemer. Juntos tienen tres hijos y han encontrado en la familia una fuente de estabilidad y felicidad. Esta nueva etapa ha sido descrita por Murray como el capítulo más importante de su vida.

Mark Harmon

El actor trabajó en la serie “NCIS”, que terminó siendo un éxito y tuvo 19 temporadas (AP)

Mark Harmon, conocido por su papel como Ryan, el futuro esposo de Tess Coleman en la película “Freaky Friday” (2003), ha tenido una carrera variada y destacada. Antes de esta película, Harmon ya era un nombre reconocido en la televisión y el cine. Fue nominado a los premios Emmy y en 1986 fue nombrado el hombre vivo más sexy por la revista PEOPLE.

Este actor interpretó en la película Un Viernes de locos a Ryan, el futuro esposo de Tess Coleman

Poco después de su papel en “Freaky Friday”, Harmon comenzó a protagonizar la serie “NCIS” como el agente especial Leroy Jethro Gibbs, un papel que lo consolidó como una figura prominente en la televisión durante 19 temporadas. Su interpretación en “NCIS” fue tan icónica que le valió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en octubre de 2012.

Sin embargo, en 2021, Harmon decidió retirarse de su papel principal en “NCIS” y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en roles detrás de cámara. Ha trabajado como productor de la serie que lo hizo famoso y ha asumido el papel de narrador en el esperado spin-off, “NCIS: Origins”.

En cuanto a su vida personal, Harmon está casado con Pam Dawber desde 1987 y tienen dos hijos, Sean Thomas Harmon y Ty Christian Harmon. Su hijo Sean ha seguido sus pasos en la actuación, interpretando a una versión joven de Gibbs en varios episodios de “NCIS”.