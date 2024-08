Gwen Stefani canceló un concierto debido a una seria lesión: “No puedo actuar”

Gwen Stefani canceló su concierto del 17 de agosto en Hard Rock Live, Atlantic City, debido a una lesión recomendada por sus médicos (REUTERS/Kevin Lamarque)

Gwen Stefani, la conocida cantante y ex líder de la banda No Doubt, anunció en sus redes sociales que debido a una reciente lesión se vio obligada a cancelar su presentación programada para el 17 de agosto en Hard Rock Live de Atlantic City. La noticia fue compartida por medio de sus redes sociales, donde la artista explicó que recibió esta recomendación médica tras consultar con sus doctores.

“Como consecuencia de una reciente lesión y tras consultar con mis médicos, me han comunicado que no puedo actuar el 17 de agosto en el Hard Rock Live at Etess Arena de Atlantic City”, escribió la cantante estadounidense en sus historias de Instagram, red social en donde tiene 17 millones de seguidores.

Stefani anunció la cancelación del concierto a través de sus historias de Instagram (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Stefani expresó su arrepentimiento a sus seguidores diciendo “Lo siento mucho, estamos tratando de reprogramar el show tan pronto como sea posible”. Asimismo, mencionó que su equipo está trabajando para reprogramar la presentación y que Ticketmaster enviará correos electrónicos a las personas afectadas una vez que se establezca la nueva fecha del concierto. Actualmente, se desconoce si otras presentaciones futuras se verán afectadas por esta misteriosa lesión.

La cantante, quien revivió su carrera con No Doubt durante una nostálgica actuación en el Festival de Música de Coachella en abril, tiene planeado participar en dos festivales en septiembre: el iHeart Radio Music Festival en Las Vegas el 20 de septiembre y el South Star Music Festival el 28 de septiembre en Huntsville, Alabama, según informó People.

El equipo de Gwen Stefani está trabajando para reprogramar el show cancelado y Ticketmaster notificará a los afectados sobre la nueva fecha (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

En el ámbito personal, parece que el talento musical de Stefani se ha trasladado a la siguiente generación, ya que sus hijos con su ex esposo Gavin Rossdale, también están incursionando en la música. Su hijo Zuma, de 15 años, debutó en música country en el bar Ole Red de su padrastro Blake Shelton en Oklahoma, interpretando una versión de “Oklahoma Smokeshow” de Zach Bryan. Por su parte, Kingston, el hijo mayor que cumplió 18 años en mayo, actuó en el mismo establecimiento en agosto de 2023.

Además, Stefani es madre de un tercer hijo, Apollo, de 10 años, también fruto de su matrimonio con Rossdale. Con esta noticia se evidencia cómo la vida pública y privada de Stefani está marcada por la música, mientras se recupera de su reciente lesión y sigue apoyando el talento emergente de sus hijos.

El debut del hijo de Gwen Stefani en el escenario

Gwen Stefani mostró la evolución de su apariencia

La cantante Gwen Stefani volvió a demostrar este año que no se deja afectar por los rumores sobre su apariencia. En un video publicado en julio en sus redes sociales, la intérprete de “Luxurious” presentó una recopilación de sus diferentes estilos a lo largo del tiempo, comparando su pasado con su presente.

En el video se incluyó un audio de la película “Barbie” que mostraba a la icónica muñeca durante su proceso de envejecimiento. Una de las imágenes que más llamó la atención de sus seguidores fue una en la que Stefani aparecía con su cabello castaño, al natural y con ondas, un look muy distinto al rubio platinado y lacio que lucía actualmente. Esta publicación parecía ser un mensaje de la cantante sobre cómo enfrentaba las críticas y rumores acerca de su aspecto físico.

Gwen Stefani en sus redes sociales compartió cómo ha cambiado a través del tiempo tras los rumores de exceso de cirugías.

En una entrevista de 2004 con la revista People, Gwen Stefani confesó que no le agradaba la idea de envejecer: “Espero que mis hijos me salven de mi vanidad; si no es así, la cirugía plástica es una opción. Apesta tener que envejecer, todos tenemos que aceptarlo”, declaró en aquel entonces.

Años después, el cirujano plástico facial Dr. Richard Westreich analizó los cambios en la apariencia de la cantante estadounidense y comentó que Stefani probablemente había invertido alrededor de 100,000 dólares en procedimientos cosméticos y retoques: “Gwen parece haber gastado alrededor de USD 100,000 en procedimientos cosméticos y retoques, lo que significa que no necesitará un estiramiento facial dentro de diez años”, expresó a The US Sun.

En 2004, Gwen Stefani expresó su preocupación por el envejecimiento y consideró la cirugía plástica como una posible opción para combatir la vanidad (REUTERS/Kevin Lamarque) REUTERS

No obstante, también agregó que esperaba que la cantante no persiguiera demasiado su apariencia juvenil y terminara viéndose extraña en lugar de fabulosa para su edad. Además, Westreich indicó que era claro que Stefani se había realizado tratamientos faciales diversos, notando momentos en los que la artista parecía estar extrañamente hinchada, un posible indicador de tratamientos de estiramiento facial.