5 éxitos de la música que se grabaron en una sola toma

En el mundo de la música, el proceso de grabación de una canción puede variar enormemente. Algunas pistas pasan por incontables horas de producción y múltiples tomas hasta alcanzar la perfección deseada por los artistas y productores. Sin embargo, existe otro extremo menos frecuente, pero igualmente fascinante: canciones que nacen y se inmortalizan en una sola toma.

Este fenómeno la resalta la genialidad y la espontaneidad de los músicos. Y además, muestra su capacidad de capturar la esencia de una melodía y convertirla en un éxito atemporal. Estas cinco grandes canciones fueron grabadas en una sola toma, lo que las convierte en la materialización de la maestría musical.

The Animals

“The House of the Rising Sun” (1964)

The Animals – "The House of the Rising Sun" (1964)

El 1 de julio de 1964, The Animals alcanzaron el número 1 en Reino Unido con su icónica versión de “The House of the Rising Sun”. Esta fue la primera canción de más de cuatro minutos en lograr tal éxito en las listas británicas. Grabada en una sola toma, su interpretación cruda y emocional destacó rápidamente. La voz de Eric Burdon, el órgano de Alan Price y la producción de Mickie Most crearon una combinación mágica que catapultó a la banda a la fama mundial. Este tema se convirtió en un referente del rock de los 60 y es considerada una de las mejores versiones jamás realizadas.

The Velvet Underground

“Sister Ray” (1968)

The Velvet Underground – "Sister Ray" (1968)

Desde su fundación en 1964, The Velvet Underground marcó un antes y un después en la escena underground neoyorquina. Liderados por Lou Reed, grabaron “Sister Ray”, una canción de casi 20 minutos, en una sola toma. Proveniente de su segundo álbum “White Light/White Heat” lanzado en 1968 y producido por Tom Wilson, esta canción muestra a The Velvet Underground que experimentan con sonidos propios del proto-punk, el rock psicodélico y el noise. La lírica aborda temáticas como el uso de drogas, la violencia, la homosexualidad y el travestismo, que relatan una escena de total libertinaje y decadencia. La grabación fue intensa y demencial, tan única como cada uno de sus miembros.

Los Beatles

“Twist and Shout” (1963, lanzada en 1964)

The Beatles – "Twist and Shout" (1963, lanzada en 1964)

La capacidad creativa y habilidad de ejecución del cuarteto de Liverpool fueron sorprendentes, incluso con las limitaciones técnicas de su tiempo. Su primer disco, “Please Please Me”, fue grabado en tan solo 11 días, y casi la totalidad del disco se completó en ese periodo. Dentro de él, “Twist and Shout” se grabó en una sola toma debido a la tensión vocal de John Lennon, quien grabó la canción pese a estar resfriado, lo que puede escucharse en ciertos momentos. La energía y la crudeza de esta interpretación pura y espontánea la convirtieron en uno de los clásicos del grupo y en un himno del rock and roll.

Frank Sinatra

“My Way” (1968)

Frank Sinatra – "My Way" (1968)

Grabado en una sola toma el 30 de diciembre de 1968, “My Way” es uno de los temas más reconocidos de Frank Sinatra y ocupó los puestos más altos en las listas de Estados Unidos. Además, consiguió el récord de 75 semanas de permanencia en las listas del Reino Unido. Esta canción, producida por Don Costa y Sonny Burke, forma parte del álbum “My Way”, lanzado en su 50º aniversario. El álbum incluye canciones de pop contemporáneo como “Yesterday” de Lennon y McCartney, y “Mrs. Robinson” de Simon and Garfunkel. La interpretación emocionante y la letra introspectiva hicieron de “My Way” un clásico atemporal.

Israel “Iz” Kamakawiwo’ole

“Somewhere Over The Rainbow” (1993)

Somewhere Over The Rainbow

Israel “Iz” Kamakawiwo’ole, músico y compositor hawaiano, llamó a un estudio local una madrugada de 1988 para grabar su interpretación de “Somewhere Over The Rainbow” en una sola toma. Esta canción, incluida en el álbum “Facing Future” lanzado en 1993, combina “Over the Rainbow” de la película “El Mago de Oz” y “What a Wonderful World” de Louis Armstrong. El álbum “Facing Future” debutó en el puesto 25 de la lista Billboard, que consagró a Iz más allá de Hawaii. Su reinterpretación se volvió mundialmente famosa y se utilizó en varias películas y programas de televisión. Iz es recordado no solo por su música, sino también por su lucha por los derechos humanos y la preservación de las riquezas culturales de Hawaii.