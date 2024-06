Jessica Biel “no está feliz” con el arresto de su esposo, Justin Timberlake

El arresto de Justin Timberlake ha supuesto una significativa distracción para su esposa, Jessica Biel, quien estaba filmando una serie (REUTERS/Danny Moloshok)

El actor y cantante Justin Timberlake fue arrestado el 18 de junio de 2024 en Long Island, Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol. El incidente ha generado un gran revuelo, especialmente en la vida personal de Timberlake y su esposa, la actriz Jessica Biel, quien fue vista visiblemente molesta tras el suceso.

Timberlake, conocido por éxitos como “Cry Me a River”, fue detenido luego de que las autoridades lo acusaran de varios cargos, entre ellos el de conducir en estado de ebriedad, no detenerse en una señal de alto y no circular en el carril correcto, según la denuncia obtenida por New York Post. A pesar de que el cantante aseguró haber consumido solo “un martini”, se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, lo que complicó aún más su situación legal.

El cantante fue arrestado en Long Island por conducir bajo los efectos del alcohol, generando un gran revuelo (Sag Harbor Police Department vía AP)

El arresto del artista supone una distracción significativa para Biel, que se encuentra filmando su nueva serie para Prime Video, The Better Sister. Una fuente cercana informó a People que “ella tuvo que filmar ayer” y que “no le gusta ninguna atención sobre la familia, especialmente si es negativa”. Además, aseguró que la estrella de Hollywood “no está feliz” con lo sucedido.

A pesar del incidente, se reporta que Jessica Biel “ama” al cantante y “siempre estará a su lado”. Según fuentes cercanas, Timberlake es considerado “un gran padre y esposo”, destacando la solidez de su relación pese a este contratiempo. Biel fue vista en el set horas después del arresto de su esposo, y una fuente comentó a People que, aunque parecía cansada, “se mostró muy concentrada en la filmación” y demostró su profesionalismo.

Testigos afirmaron que el músico estaba acompañado de un grupo de amigos en el American Hotel antes del incidente. Según Page Six, un oficial que ejecutó el arresto era tan joven que ni siquiera reconoció al Justin Timberlake, lo que añadió un toque irónico a la situación. A pesar de los esfuerzos de los amigos de Timberlake por convencer a la policía de dejarlo ir, no tuvieron éxito.

Según fuentes cercanas, a Biel "no le gusta ninguna atención sobre la familia, especialmente si es negativa" (Mega/The Grosby Group)

Los altos y bajos del matrimonio de Justin Timberlake

Timberlake y Biel han mantenido una relación con altibajos desde que comenzaron a salir en 2007. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños organizada por Timberlake para un amigo y se casaron en 2012 en una ceremonia privada en el sur de Italia. La pareja tiene dos hijos, Silas y Phineas, nacidos en 2015 y 2021, respectivamente.

En 2019, la pareja enfrentó rumores de infidelidad cuando se publicaron fotos de Timberlake con su co-estrella Alisha Wainwright durante el rodaje de la película “Palmer”. Timberlake se disculpó públicamente, calificando el incidente como un “fuerte error de juicio” y asegurando que nada había ocurrido entre él y su compañera de reparto. La actriz permaneció a su lado durante esta controversia.

A pesar del incidente, la actriz ha mostrado su apoyo y se mantiene junto a Timberlake en estos momentos complicados (REUTERS/Mario Anzuoni)

Recientemente, el lanzamiento de las memorias de Britney Spears, exnovia de Justin, generó controversia al revelar detalles íntimos de su relación pasada. Aunque ni Timberlake ni Biel han comentado directamente sobre las afirmaciones de Spears, fuentes cercanas indicaron que la pareja estaba “en un gran momento” a pesar de la publicación del libro.

Para celebrar su décimo aniversario de bodas en octubre de 2022, la pareja renovó sus votos en Italia en el mismo lugar donde se casaron originalmente. Biel describió la ceremonia como íntima y emocionante, reafirmando su compromiso mutuo.

"The Woman in Me" es un libro de memorias escrito por Britney Spears y publicado el 24 de octubre de 2023. En este, Spears dio sórdidos detalles de su relación con Timberlake (Gallery Books vía AP)

El cantante debe comparecer ante el tribunal el próximo 26 de julio para una audiencia sobre el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, tiene programadas actuaciones en Chicago y Nueva York como parte de su gira mundial “Forget Tomorrow”. Las fechas incluyen dos conciertos en el United Center de Chicago los días 21 y 22 de junio, seguidos de dos presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York los días 25 y 26 de junio.

La pareja se mantiene actualmente en Nueva York mientras Biel continúa con las filmaciones de su próxima serie. Una fuente anónima mencionó: “Justin tiene fechas de gira, así que ambos estarán trabajando todo el verano”.