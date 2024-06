Justin Timberlake y las posibles consecuencias de su arresto por conducir ebrio

Justin Timberlake fue arrestado en Long Island acusado de conducir en estado de ebriedad tras evadir una señal de alto (REUTERS)

Justin Timberlake, de 43 años, fue arrestado durante la madrugada del 18 de junio en Sag Harbor, Long Island, acusado de conducir en estado de ebriedad. Según la policía local, el cantante y actor fue detenido después de que un oficial lo viera saltarse una señal de alto y zigzaguear con su BMW gris modelo 2025.

De acuerdo al informe policial, el artista mostraba signos evidentes de intoxicación. Se le observó con ojos enrojecidos y vidriosos, aliento con fuerte olor a alcohol, dificultad para concentrarse, habla lenta e inestabilidad al caminar.

Timberlake también reprobó todas las pruebas de sobriedad realizadas en el lugar de su detención. El reporte indica que él admitió haber consumido “solo un martini” y que seguía a sus amigos a casa en el momento del arresto.

El cantante presentaba signos claros de intoxicación como ojos rojos, aliento alcohólico y dificultad para caminar, según la policía (REUTERS/Eduardo Munoz)

El abogado defensor Michael Brown, ex fiscal del condado de Suffolk, fue consultado por New York Post y explicó que Justin Timberlake probablemente enfrentará una condena mínima si es hallado culpable, no debido a su fama, sino por los méritos del caso.

“No creo que la fiscalía hará un ejemplo de él ni será más indulgente. El caso se resolverá en función de los hechos”, afirmó Brown. Además, mencionó que las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales serán la prueba clave en este caso.

Eddie Burke Jr., otro reconocido abogado defensor, probablemente intentará reducir el cargo a uno menor de conducción con habilidad disminuida. Este cargo conlleva una multa máxima de 500 dólares y 15 días de cárcel como máximo, aunque es poco probable que el músico reciba una pena de prisión, según lo explicado por Brown.

Timberlake intentó justificar su condición argumentando que solo había consumido un martini antes de su arresto (Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Justin Timberlake fue infiel a Jessica Biel?

El incidente marca otra crisis reciente para Justin Timberlake en su vida personal. En 2019, fue fotografiado en una actitud cómplice con su co-estrella Alisha Wainwright, lo que provocó rumores de infidelidad que él negó públicamente.

Aunque Timberlake se disculpó por su “lapso de juicio”, admitiendo haber “bebido demasiado”, generando tensión en su matrimonio con la actriz Jessica Biel.

El nuevo escándalo resucita viejas controversias en la vida personal del músico, incluida una supuesta infidelidad a su esposa Jessica Biel en 2019 (REUTERS/Danny Moloshok)

Biel y Timberlake tienen dos hijos, Silas de 8 años y Phineas de 3 años. Pese al escándalo de 2019, fuentes cercanas aseguraron que la pareja atravesó un periodo de reconciliación y se enfocaron en ser buenos padres. La actriz, quien recientemente comenzó a filmar la serie de Amazon The Better Sister, ha buscado balancear su carrera profesional con su vida familiar.

El arresto de Timberlake también resucita antiguos escándalos. En el libro de memorias de Britney Spears publicado en 2023, The Woman in Me, afirmó que él la convenció de abortar cuando quedó embarazada, una decisión que ella lamentó. Estas revelaciones generaron críticas hacia Timberlake por parte de los fanáticos de la estrella pop.

En su libro de memorias, Britney Spears alega que Timberlake la presionó para abortar (AP/Mark J. Terrill)

Pese a las adversidades en su vida personal, la carrera musical de Justin Timberlake sigue en auge. Actualmente, se encuentra de gira con The Forget Tomorrow World Tour, con próximas presentaciones en Nueva York y Chicago. El encargado de relaciones públicas, Doug Eldrige, aseguró que mientras no haya heridos ni fatalidades, el impacto profesional del incidente sería “insignificante”.

No obstante, Eldridge advirtió sobre los riesgos de los casos mediáticos, donde los detalles específicos suelen reemplazarse por especulaciones creando una problemática más grande: “Los casos de alto perfil pueden demostrar qué tan rápido una historia puede salirse de contexto, y con ello, salirse totalmente de control, cuando se permite que se forme un vacío de relaciones públicas y los detalles específicos son reemplazados por especulaciones”, señaló.

En la era de las redes sociales, la opinión pública suele adelantarse a los procesos legales formales, agregó el especialista. “La corte de la opinión pública siempre se adelanta a la corte de la ley, aún más en la era de las redes sociales”.

Pese al escándalo, Justin Timberlake sigue de gira con The Forget Tomorrow World Tour, sin que el incidente afecte su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)